Het demissionaire kabinet is weer compleet: oud-diplomaat Tom de Bruijn op Buitenlandse Handel

Tom de Bruijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Verder worden de openstaande vacatures ingevuld door Tweede Kamerlid Dennis Wiersma (staatssecretaris van Sociale Zaken) en Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat).

De vacatures stonden open sinds het aftreden van minister Wiebes, de burn-out van minister Van 't Wout en het onlangs aangekondigde vertrek van staatssecretaris Van Veldhoven. Dat leidde aanvankelijk tot een carrousel binnen de bewindsliedenploeg, waardoor de ministers Kaag en Koolmees een verdubbeling van hun werklast kregen. Na enkele maanden – en nu het er naar uitziet dat er voorlopig nog geen nieuw kabinet is – vinden Kaag en Koolmees dat toch te zwaar. Daarom wordt de ploeg alsnog aangevuld.

Tom de Bruijn (1948) was voor D66 van 2014 tot 2018 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij onder meer lid van de Raad van State en bouwde hij grote ervaring op in de internationale diplomatie. Van 2003 tot 2011 was hij de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel.

Dennis Wiersma (1986) zit sinds 2017 in de Kamer namens de VVD. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van FNV Jong, de jongerenorganisatie van de vakbeweging en ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij nu dus terugkeert als staatssecretaris.

Steven van Weyenberg (1973) zit sinds 2012 in de Tweede Kamer voor D66. Hij was voor die tijd onder meer directeur bij het ministerie van Sociale Zaken en directeur Europa bij het ministerie van Economische Zaken. Als financieel woordvoerder van de D66-fractie maakt hij deel uit van het formatieteam van partijleider Sigrid Kaag dat deze zomer werkt aan een ‘basis van een regeerakkoord’ met de VVD.