Het Deense coronageheim? Heldere communicatie en heel veel testen

De persconferentie – dinsdagavond is er weer een – is hét middel voor de Nederlandse regering om het coronabeleid uit te leggen. Hoe gaat dat over de grens? Ook in Denemarken wordt zeker gemord over maatregelen, maar voor de communicatie bestaat veel steun.

‘Ik heb schoon genoeg van dat hele corona’, moppert de Deense Mette Bagterp, terwijl haar 6-jarige dochter op het besneeuwde gras rondrent. ‘Eerst werd ons verteld dat alleen de volwassenen gevaccineerd hoefden te worden. Nu zijn de kinderen ineens toch aan de beurt.’ Ondanks haar verontwaardiging is de 35-jarige inwoner van Kopenhagen op deze waterkoude zaterdagochtend toch naar de priklocatie gekomen. Haar spelende dochter heeft het al achter de rug. ‘Ik begrijp ook wel waarom het nodig is, maar ik baal er gewoon van.’

Nee, wie spreekt met de ouders in de rij voor de vaccinatietent in het centraal gelegen Faelledpark, hoort geen kritiekloze burgers. De een vindt dat de aangekondigde schoolsluiting te laat komt, de ander hekelt de nieuwe mondkapjesregel voor restaurants (alleen aan tafel mag je hem afzetten). Weer een ander vindt dat de persconferenties te lang duren. Maar over één ding is vrijwel iedereen het eens: de overheid maakt wel duidelijk welke twee dingen moeten gebeuren: vaccineren en testen.

Denemarken noteerde afgelopen week dagelijks 6.500 nieuwe besmettingen, een record. Daarnaast werden 1.300 omikrongevallen gevonden, een van de hoogste aantallen in Europa. De regering kondigde daarom nieuwe restricties af. De basisscholen gaan drie dagen eerder dicht, vanaf woensdag krijgen leerlingen thuisonderwijs. Op die manier moet het lukken om tien dagen later onbezorgd Kerst te vieren. Daarnaast sluit de horeca om middernacht en mogen concertzalen nog maar vijftig bezoekers binnenlaten. Een week eerder nam de regering al het besluit om kinderen te gaan inenten.

Vroeg en gericht ingrijpen

Van paniek is geen sprake. De ziekenhuizen worden niet overspoeld, er liggen 65 patiënten op de intensive care. Maar zoals eerder in de pandemie houdt de Deense regering vast aan het voorzorgsprincipe: vroeg ingrijpen redt levens en houdt de ziekenhuiszorg open. ‘Het is nog steeds onze inschatting dat het mogelijk is grote delen van de samenleving open te houden’, aldus premier Mette Frederiksen.

Het vroeg en gericht ingrijpen is mogelijk omdat de regering naast de doortastende vaccinatiecampagne (81 procent van de bevolking is gevaccineerd en bijna een kwart van de bevolking geboosterd) blijft hameren op testen. Alleen al afgelopen vrijdag werden 220 duizend PCR-testen en 270 duizend antigen-testen afgenomen. Een duizelingwekkend aantal op een bevolking van 5,7 miljoen.

De twee pijlers zijn ook goed te zien in de vormgeving van het tentencomplex in het stadspark, gerund door het bedrijf Copenhagen Medical, dat afgelopen donderdag werd geopend. Het complex is in tweeën verdeeld. Aan de ene kant staan de mensen in de rij voor vaccinaties, aan de andere kant is de ingang van de teststraat.

Ook aan de testkant staat een rij, die loopt tot net voorbij de mobiele koffiekraam die een slimme ondernemer er heeft neergezet. De wachttijd is ongeveer een half uur, net zo lang als het duurt voor je de uitslag krijgt. Een rondvraag langs de rij laat het palet aan redenen zien waarom Denen zich laten testen. Een moeder met haar dochter zegt dat ze morgen haar schoonouders gaat bezoeken. Een gemeenteambtenaar gaat omdat hij verkouden is. Ouders met kinderen komen omdat een klasgenootje positief heeft getest.

Centrale database

Al die resultaten komen terecht in een centrale database, waardoor de autoriteiten het verloop van de besmettingen op de voet kunnen volgen. ‘De afgelopen tijd zagen we een recordaantal besmettingen bij kinderen. Volgens onze analyses droeg dit bij aan eenderde van het totaal aantal besmettingen’, zegt Tyra Grove Krause, lid van het Deense OMT en hoofd preventie bij het nationale infectieziekten-instituut SSI, over de telefoon.

Volgens Grove Krause helpen de data niet alleen bij effectief ingrijpen, maar ook bij het uitleggen van het beleid. ‘Het is voor ons essentieel om onnodige restricties te voorkomen en ze waar mogelijk aan te passen. Als het werkt, dan zorgt dat voor vertrouwen.’

Een moeder heeft haar kind naar het vaccinatiecentrum in Faelladpark gebracht. Maar het kind bleef zich maar verzetten: geen prik. Beeld Julius Schrank

Deze rationele benadering slaat aan. ‘Ik ben leraar op een basisschool en we zagen de aantallen de afgelopen weken toenemen. Het is logisch dat ze nu de vakantie eerder laten beginnen, zodat families veilig Kerst kunnen vieren’, zegt Caoimhe Giolla-Møller, die met haar twee dochters is gekomen voor een vaccinatie. ‘Maar wat mij betreft had de school ook maandag al mogen sluiten.’

De meeste Denen zijn te spreken over de manier waarop het coronabeleid wordt gecommuniceerd, tijdens de persconferenties van premier Frederiksen of die van de directeur van de Deense gezondheidsautoriteit. Die laatste baarde afgelopen zomer opzien door voor een persconferentie over het vaccineren van 12- tot 15-jarigen ook een kinderarts uit te nodigen die tegen was. ‘Veel mensen kregen daardoor het idee dat ze goed voorgelicht werden’, zegt Bent Winther, politiek commentator voor het liberaal-conservatieve dagblad Berlingske.

Volgens Winther is de stemming er niet alleen maar een van halleluja. Ook in Denemarken, waar volgens onderzoekers burgers relatief veel vertrouwen hebben in de overheid, zijn er demonstraties en is er veel discussie op sociale media. De premier wordt achtervolgd door haar beslissing, vorig jaar, om vanwege corona onder nertsen alle 17 miljoen dieren te laten ruimen. Vorige week moest ze zich daarvoor verantwoorden bij een onderzoekscommissie. ‘Een jaar geleden werd ze als een icoon gezien. Nu is haar populariteit terug op het niveau van de vorige verkiezingen. Maar los daarvan: een overgrote meerderheid gelooft dat de aanpak de juiste is.’

Drukte in een winkelstraat in het centrum van Kopenhagen. Beeld Julius Schrank

Op de kerstmarkt in het centrum van Kopenhagen, waar je je door de worst etende en glühwein drinkende bezoekers heen moet wurmen, blijkt het dat het Deense beleid ook bij kritische burgers aankomt. Bij de nachtreceptionist Giovanni Lorentzen (43) bijvoorbeeld, die met een vriend een kerstbiertje drinkt. ‘Ik ben geen fan van de sociaal-democratische regering, maar het coronabeleid is wel goed georganiseerd. Het testen kan op veel plekken en het gaat heel snel.’ Volgens Lorentzen is er wel sprake van een zekere vaccinatiedwang. ‘Wie dingen wil blijven doen, moet een prik halen. Veel van mijn vrienden voelen zich wel onder druk gezet.’

Ongevaccineerden

De Deense autoriteiten dringen aan op vaccinatie, maar ongevaccineerden moeten overal toegang tot houden. Met een test is de coronapas 48 uur geldig. Maar premier Frederiksen wil er tijdens haar persconferenties nog wel eens hard ingaan. Bij de herinvoering van de coronapas zei ze: ‘Aan diegenen die niet gevaccineerd zijn, wil ik zeggen: dingen gaan lastiger voor jullie worden. En dat is hoe het volgens mij ook zou moeten zijn.’

Die opmerking viel niet bij iedereen in goede aarde. ‘Ik vond het heel agressief en het zet niet-gevaccineerden als ons in een hoek’, zegt David Kherkhah, die met zijn vrouw Alexis in de buurt heeft gewinkeld. ‘Toen ik in mijn vaste kebabtent zei dat ik niet gevaccineerd was, noemde de eigenaar me een slechterik. Terwijl ik me om de twee dagen laat testen.’

Kherkhah werkt in de keuken van een groot restaurant in Kopenhagen. Om de dag moet hij zijn coronapas updaten om naar binnen te kunnen. Hij vindt het onterecht dat hij de schuld krijgt, zeker nu blijkt dat het vaccin geen volledige dekking geeft. Maar helemaal afgeven op het Deense beleid, dat doen hij en zijn vrouw niet. Alexis: ‘Vergeleken met andere landen is het hier nog wel oké, dat moet ik toegeven. De regering heeft een manier gevonden om de balans te bewaren.’