Het debuut van Laurens Dassen (Volt) liep anders dan gedacht: ‘Het verhaal dat we hadden kon overboord’

Dassen woensdag tijdens de beëdiging als lid van de Tweede Kamer. Beeld ANP

Hoe kijkt u terug op de lange donderdag?

‘Het was echt een bizarre dag om als Kamerlid te beginnen. Wat er gebeurde is ongekend, en ook spannend. Het heeft me wel verbijsterd hoe dat gaat. Er lijkt toch wel heel veel vergeetachtigheid bij mensen te zijn, je krijgt informatie heel moeilijk boven tafel. Dat is de oude politiek waar we juist zo graag mee zouden afrekenen.’

Er ontstaat een enorm politiek spel op zo’n dag, is het dan lastig inschatten wat je moet geloven?

‘Tuurlijk. Is dit geloofwaardig en acceptabel? Krijg je een duidelijker beeld van wat er is gebeurd en worden de juiste stappen gezet om dat vertrouwen te herstellen? Daar probeer je de hele dag een gevoel over te krijgen. Je informeert ook wel bij anderen wat zij ervan vinden, wat hun overwegingen zijn. Zijn er punten die we over het hoofd zien? Er waren meerdere mensen van wie we advies hebben kunnen inwinnen.’

Hoe vond u uw eigen bijdrage aan het debat?

‘Dat vond ik ook spannend, om in deze hectiek een eerste bijdrage te doen. Je bent zoekende. Het verhaal dat we hadden, konden we een dag van tevoren overboord gooien, en dat werd op de dag zelf nog voortdurend aangepast. Daardoor kwam ik nog bijna te laat voor mijn maidenspeech, die kwam vers van de printer.

‘Uiteindelijk ben ik wel blij met de punten die ik heb kunnen maken. Ik denk dat ik nog wat scherper of kritischer had kunnen zijn. Als ik geen antwoord op de vraag krijg, mag ik dat wel benoemen.’

Had u toen u verkozen werd verwacht dat u op uw allereerste werkdag een motie van wantrouwen tegen de premier zou gaan steunen?

‘Nee, dat had ik niet verwacht. En dat is ook iets wat zich gisteren gedurende dag ontwikkelde. We moesten een afweging maken. Dat beslis je gedurende de dag. Uiteindelijk was er zo veel onduidelijkheid, en dat werd niet opgelost. Dat is gewoon niet geloofwaardig. Als je dat voelt aan alles, dan maak je de keuze dat je dit niet kan accepteren.’