Het cruiseschip in Velsen-Noord toont de tekortkomingen van het Nederlandse asielbeleid

Silja Europa, het schip dat tot en met februari duizend asielzoekers gaat opvangen in Velsen-Noord. Beeld Arie Kievit

Aan een kade in Velsen-Noord ligt een cruiseschip dat niet luxe mag zijn. Niet meer, althans. Er zijn wel elementen die herinneren aan een vorig leven van weelde. De goudkleurige trapleuningen bijvoorbeeld, het koningsblauwe tapijt of de reclameposters voor parfum. Koop Coco Mademoiselle, zegt Chanel-boegbeeld Keira Knightley in een glanzende passage waar ooit gewapperd werd met creditcards, maar waar nu alle luiken dicht zijn. Op dit cruiseschip kun je niets meer kopen. De winkels en de ‘moonlight disco’ zijn gesloten, het zwembad en de betere restaurants ook.

De MS Silja Europa, een van de grootste cruiseferry’s (veerboten met de luxe van een cruiseschip) ter wereld, vervoerde bijna dertig jaar lang toeristen over de Oostzee, de laatste tien jaar onder Estlandse vlag. Nu ligt het schip stil aan de kade van een industrieterrein in Velsen-Noord. Vanaf deze week moet het bewoond worden door duizend asielzoekers voor een periode van een half jaar. Tenminste, als de rechter maandagmiddag om twee uur hun komst niet verbiedt in een zaak die is aangespannen door ondernemers uit de buurt.

Het interieur van het asielschip Silja Europa Beeld Arie Kievit

De asielzoekers zullen, in tegenstelling tot de toeristen die hun voorgingen op het schip, niet uitkijken over woeste baren of knappe kades. Kijken ze naar rechts, dan ligt daar een bedrijf dat afval van olie- en gasboringen verwerkt. Recht vooruit zien ze de haven van IJmuiden met haar hijskranen en windmolens. Voor hun kinderen is er een speelruimte aan boord, buiten op de kade spelen kan niet. Willen ze een boodschapje doen, dan moeten ze een pendelbus naar Beverwijk nemen. In de directe omgeving zijn alleen maar bedrijven en industrie.

Paradox van het asielbeleid

Je zou het cruiseschip de drijvende paradox van het Nederlandse asielopvangbeleid kunnen noemen. Want Milo Schoenmaker, baas van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zegt het maar eerlijk: het is duur om zo’n gevaarte te huren. Duurder dan de noodopvang in sportzalen en andere gebouwen. En die noodopvang is weer duurder dan reguliere opvang in azc’s, omdat er voor een korte periode veel nieuwe investeringen gedaan moeten worden. Dit is de tol van een asielbeleid dat gekenmerkt wordt door kortetermijndenken, door onwil of onvermogen om tot een structurele oplossing te komen.

Tegelijkertijd moet die relatief dure opvang sober zijn. Nederland biedt asielzoekers een dak, een bed en een maaltijd. In een sportzaal of omgebouwd kantoorpand is ook niet veel meer, maar op een cruiseferry valt het op. Alles wat leuk kan zijn, is dicht. En ja, daarbij speelt de publieke opinie een rol, beaamt de locatiemanager. Critici moeten niet het idee krijgen dat asielzoekers hier gefêteerd worden. Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover hun lotgenoten elders in de opvang.

Veel faciliteiten op het cruiseschip zijn gesloten Beeld Arie Kievit

Bij een asielsysteem dat van noodverbanden aan elkaar hangt, komt het aan op bestuurders die het durven, ‘ja’ zeggen tegen een boot met duizend vreemdelingen. Amsterdam besloot er drie weken geleden toe, burgemeester Frank Dales (D66) van de gemeente Velsen al in de zomer. Er was weerstand vanuit de omgeving, erkent hij, zoals ook blijkt uit de zaak die ondernemers aanspanden. De grootste weerstand probeerde Dales weg te nemen door goed te onderhandelen met het Rijk. De locatie krijgt eigen handhavers en een eigen huisarts, zodat er geen extra druk is op de zorg. Ook krijgt de gemeente meer politiecapaciteit en is de pendeldienst die de asielzoekers naar de bewoonde wereld moet brengen ook voor de Velsenaren gratis.

Een flinke hap lucht

De gemeente is zichtbaar opgetogen, het COA ook. In één keer duizend bedden erbij is een flinke hap lucht in een tijd waarin eindeloos gepraat moet worden over soms maar tientallen plekken. Toch zal ook deze boot over een week weer vol zijn, verwacht COA-bestuurder Schoenmaker.

Zo rest de vraag of dit iets is om te vieren, of dat het toch ook een nederlaag is, de noodzaak om een cruiseferry uit het buitenland te halen en duizend asielzoekers onder te brengen op een afgelegen industrieterrein omdat het asielsysteem zó vastzit. ‘Ik denk dat het een symbool van Nederlandse vindingrijkheid is’, zegt Schoenmaker.