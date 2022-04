‘Het covidbeleid in China: het is kiezen tussen streng, extreem streng of levensbedreigend streng’

Mensen staan in de rij bij een testlocatie in Beijing. Beeld REUTERS

Hoe is de situatie nu in Beijing? Ik begrijp dat iedereen wordt getest en veel scholen dichtgaan.

‘Vrijdag waren er in de hoofdstad 49 nieuwe besmettingen. De autoriteiten noemen dat ‘zeer ernstig’. Dat klinkt waanzinnig voor mensen in Nederland, maar hier is het met 49 gevallen alle hens aan dek. De angst is groot dat omikron niet onder controle gehouden kan worden.

‘In de stad merk je weinig van de zogenaamde ‘kritieke situatie’, behalve dat iedereen zich elke twee dagen moet laten testen. Ze willen zeker weten dat ze alle besmettingen opsporen. Als je ergens naar binnen wil, moet je bij de ingang je testresultaat laten zien. Overal op straat staan tentjes waar je een test kunt doen.

‘Tegelijkertijd hangt er voortdurend een zwaard van Damocles boven je hoofd: wat als je besmet raakt, of als iemand in je buurt positief test? Dat wil je liever niet meemaken. Als je zelf positief test, moet je naar een centrale quarantainelocatie. Ook je hele flatgebouw gaat dan in lockdown, en de plekken waar je bent geweest, gaan in een ‘zachte’ lockdown. De bewoners daar mogen dan hun wijk niet uit.

‘Je hoort verhalen over mensen die plots in hun gebouw of wijk worden opgesloten, of zelfs over een hele schoolklas die in centrale quarantaine moest omwille van één besmette leerling. Ouders mochten niet mee. Gelukkig is het in Beijing nog niet tot toestanden zoals in Shanghai gekomen, waar heel jonge kinderen en zelfs baby’s van hun ouders werden gescheiden.’

Hebben de inwoners van Beijing begrip voor deze harde corona-aanpak?

‘De realiteit van China is dat je een beperkte keuze hebt qua covidbeleid: de keuze is tussen streng, extreem streng of levensbedreigend streng, zoals in Shanghai. Daar hadden mensen in lockdown onvoldoende toegang tot eten en medische zorg. De bevolking van Beijing zit nu in een extreem strenge fase, maar denkt: als wij maar niet in de situatie van Shanghai terechtkomen. Dus steunen ze de strenge maatregelen die de regering neemt.

‘De propaganda van de staatsmedia speelt ook een grote rol. Daarin wordt steeds benadrukt hoe gevaarlijk het virus nog is en hoe de mensen dankzij de overheid veilig hun leven kunnen leiden. Voor de buitenwereld is dit misschien onbegrijpelijk, maar veel mensen hier zien de dreiging van Shanghai en denken: wij hebben het nog goed, wij hebben het geluk dat de zaken streng worden aangepakt om erger te voorkomen.’

Krijgen de Chinezen te horen dat corona bij ons in Europa op zijn retour is, met dank aan de minder dodelijke omikronvariant?

‘Niet in de overheidsmedia, maar wel op sociale media. Dat brengt veel Chinezen in verwarring. Als ik mensen in Beijing vertel over de situatie in Europa, dat er veel besmettingen zijn maar in de meeste gevallen zonder ernstige symptomen, zijn er velen die me niet geloven. Het botst met het beeld dat ze dagelijks horen: corona is gevaarlijk.

‘In Shanghai is de sfeer anders. Daar zitten bewoners al meer dan een maand in lockdown, en betalen ze een hoge prijs voor het zerocovidbeleid. Ze zien ook om zich heen dat veel mensen besmet raken, maar nauwelijks symptomen hebben. Daar is dus meer protest te horen. Zo was er donderdag een actie waarbij mensen uit hun raam op potten en pannen sloegen om hun onvrede te uiten.’

Hoe is de situatie nu in Shanghai?

‘Officieel gaat het beter. In de afgelopen 24 uur waren er 15 duizend besmettingen. Dat is fors minder dan de piek van vorige week, toen er 20 duizend besmettingen waren. Volgens de autoriteiten zijn er ook minder wijken in lockdown. Of de inwoners daar werkelijk naar buiten mogen, is onduidelijk. Er zijn voorbeelden van wijken waar de regels strenger worden toegepast dan officieel wordt toegegeven.

‘De economie zou ook weer op gang komen. Fabrieken moeten werken in een gesloten lussysteem: het personeel mag niet van het fabrieksterrein, ze blijven er zelfs slapen. Officieel is 70 procent van de bedrijven weer open. Maar in werkelijkheid wordt op een laag pitje gewerkt. Want je moet als onderneming, midden in een lockdown, je personeel en grondstoffen naar het bedrijf zien te krijgen. Dat is niet makkelijk.

‘De lockdown, vooral die in Shanghai, is een uitputtingsslag voor de bevolking. Ze moeten al zo lang binnen zitten, en ze hebben geen zekerheid over hoelang het nog gaat duren. Dit is een moderne, kosmopolitische stad waar veel inwoners best een luxueuze levensstijl hebben. Het is echt een enorme klap voor een stad als Shanghai.’

Hoe staat het eigenlijk met de vaccinaties in China?

‘Van de bevolking is 88 procent gevaccineerd, maar een groot probleem zijn de ouderen. De helft van de 80-plussers is niet gevaccineerd. Toen er net gevaccineerd werd, richtte de overheid zich op de werkzame bevolking, de groep van 18 tot 60 jaar, om de economie te beschermen. Het aantal besmettingen onder hen moest naar nul.

‘De vaccinatie van andere groepen werd eerst zelfs ontmoedigd, mogelijk ook omdat de Chinese vaccins niet op ouderen waren getest. Maar daardoor is veel wantrouwen ontstaan onder ouderen, en dat is nu een probleem. Veel ouderen zijn nog best weigerachtig om zich te laten vaccineren, ondanks campagnes om de druk wat op te voeren.’