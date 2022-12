Het coronavirus is steeds ‘normaler’, andere virussen grijpen hun kans: ‘Dit is mogelijk een inhaalslag’

Vooral twintigers en dertigers hebben last van griep en verkoudheid. Beeld Getty

De zieken: snotteren en hoesten

Het aantal mensen met griep- en verkoudheidsklachten schoot afgelopen weken omhoog, volgens cijfers die RIVM-hoofdwetenschapper Jaap van Dissel dinsdag presenteerde in de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet ongewoon voor deze tijd van het jaar, maar opvallend is dat de toename sneller gaat dan de afgelopen coronajaren.

Vooral twintigers en dertigers lopen te snotteren. Van hen heeft momenteel ongeveer een op de tien griep- of verkoudheidsklachten, blijkt uit de zogeheten Infectieradar van vijftienduizend mensen die vrijwillig hun symptomen bijhouden op internet. Bij ouderen heeft slechts een op de twintig luchtwegklachten.

De meest voorkomende symptomen komen uit het bekende rijtje. Hoesten, snotteren, keelpijn, verstopte neus, hoofdpijn, een lamlendig gevoel. Maar zo’n een op de vijf heeft koorts, benauwdheid of buikpijn. Ook opvallend: de meeste ziekmeldingen zijn in het onderwijs of in de zorg.

Snel een coronatest doen? Vier op de vijf keer zal dat niets opleveren. Wat er momenteel rondgaat, zijn immers andere virussen. Dat blijkt uit weer een andere inventarisatie, waarbij patiënten bij de huisarts hun keel laten onderzoeken. De afgelopen weken schoten vooral de besmettingen met het RS-virus en het daaraan verwante ‘metapneumovirus’ omhoog. Allebei virussen waarvan een mens behoorlijk ziek kan worden, met hoest- en keelklachten, verhoging en soms longontsteking.

Dat kan erop duiden dat andere virussen dan corona aan een inhaalslag bezig zijn, zegt RIVM-hoofdepidemioloog Susan van den Hof desgevraagd. Andere luchtwegvirussen konden afgelopen jaren immers niet goed rondgaan, omdat ze werden gehinderd door de coronamaatregelen. ‘En doordat die virussen minder gecirculeerd hebben, zijn er nu meer mensen vatbaar voor die virussen.’

De griep is intussen nog aan een aarzelende opmars bezig. Volgens cijfers van onderzoeksinstituut Nivel loopt Nederland daarin wat achter op landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bent u gewoon verkouden, dan is de kans het grootst dat er zich een rhinovirus in uw neus heeft gevestigd, een klassiek verkoudheidsvirus. ‘Dat verklaart waarom een heleboel mensen klachten hebben’, aldus Van Dissel.

Corona: steeds normalere ziekte

En corona? Van Dissel drukte zich dinsdag met drie armslagen uit. ‘Het beeld is nog niet rustig. Maar toch zien we ook tekenen die een voorbode zouden kunnen zijn dat het virus mogelijk endemisch wordt.’

Het eerste voorteken: de ziekenhuizen. Want hoewel het virus overal in Nederland in het rioolwater zit – wat duidt op geïnfecteerden die het uitpoepen – neemt het aantal patiënten in het ziekenhuis maar langzaam toe. Zo’n zeshonderd coronapatiënten liggen er nu in het ziekenhuis, in de regel overigens 70-plussers. Een jaar geleden rond deze tijd waren dat er, mét maatregelen, nog dik tweeduizend.

Deels komt dat door de boostercampagnes. Volgens de laatste cijfers heeft de omikronbooster de kans op een ziekenhuisopname nog eens ruim 60 procent verkleind, bovenop de bescherming van eerdere prikken. De vier miljoen overwegend oudere mensen die de prik haalden, waren in het ziekenhuis in elk geval de minst vertegenwoordigde groep. Ongevaccineerde ouderen waren juist het meest oververtegenwoordigd.

De tweede aanwijzing voor meer corona-normaalheid is het virus zelf. Kwam het virus voorheen in golven, tegenwoordig zijn het alleen nog nakomelingen van de omikronvariant die de klok slaan. Die hebben aanduidingen die alleen experts nog onderscheiden: XBB, BF.7, BQ.1. En zo’n zee vol rustig bubbelende varianten, dat is het beeld dat epidemiologen kennen van andere winterse luchtwegvirussen.

‘Dit is niet een ongunstig beeld’, schetst Van Dissel. ‘We verwachten dat zo’n variant je infecteert, waardoor je weer een tijdje bent geboosterd. Totdat na een poos de volgende variant je opnieuw infecteert. Precies het patroon dat we zien bij andere neus- en keelvirussen.’

Van alle mensen die bij de teststraat positief testen, had haast de helft al eerder corona. De gemiddelde duur tussen twee besmettingen is zo’n dertig weken. Dat zou neerkomen op ruwweg één keer per winterseizoen besmet raken.

De toekomst: steeds meer zorg over de nasleep

Een heel ander deel van de verklaring dat er zoveel mensen ziek thuiszitten en er overal tekort aan personeel is, is langdurig ziekteverzuim. Ook vóór corona liep het verzuim al jaren op, zei Jolande Sap deze week in de Kamer, die inmiddels corona-adviezen uitvaardigt namens het MIT, het ‘maatschappelijk impact team’.

Ook zullen er mensen thuiszitten vanwege de laatste nog bestaande coronaregel: ga bij een positieve coronazelftest in isolatie. ‘Ik zou wel eens willen weten hoeveel van de mensen die nu thuis zitten, niet of nauwelijks gezondheidsklachten hebben’, zei Sap. De oud-politica wil liefst na de kerst al kijken of de laatste regels niet weg kunnen.

De coronacrisis heeft meerdere al bestaande problemen versterkt, vindt Sap. Zo neemt het aantal jongeren met emotionele problemen en psychische aandoeningen al zeker vijftien jaar toe, mogelijk door de steeds hogere prestatiedruk. De coronajaren lijken die trend te hebben versterkt. ‘Vooral bij meisjes is de trend echt heel zorgwekkend’, aldus Sap.

De politiek moet zich dan ook veel meer om de indirecte schade van corona bekommeren, vindt het MIT. Daarbij hoort ook het leger van misschien wel honderdduizenden mensen met langdurig postcovidsyndroom, en de mensen wier operatie of behandeling door de lockdowns werd uitgesteld. Liefst 320 duizend zogeheten ‘gezonde levensjaren’, zijn er volgens berekeningen van het MIT tijdens de lockdowns verloren gegaan.

En dan maar hopen dat het virus niet alsnog terugkomt. Bezorgd zijn experts over China, waar corona steeds meer rondgaat. Bij de slecht gevaccineerde Chinese bevolking kan dat leiden tot misschien wel een miljoen dodelijke slachtoffers, maar ook zorgen voor nieuwe varianten, als het virus nieuwe mutaties opdoet. In het somberste scenario ontstaat er zo een coronavariant die ziekmakender is dan de huidige virussen. Dat zou weer vaccineren worden.