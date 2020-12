‘Het coronagebouw’, noemen asielzoekers het. Ze blijven er zo ver mogelijk uit de buurt

Het 'coronagebouw' van het AZC in Budel. Beeld Willem Feenstra

Een van de eerste gebouwen die je tegenkomt op het terrein van asielzoekerscentrum Cranendonck is omgeven door een metershoog hek. Achter de ramen met gele kozijnen zijn de meeste gordijnen dicht. Alleen de rook uit de schoorsteen doet vermoeden dat er binnen leven is.

Het asielzoekerscentrum is wat ze bij de GGD omschrijven als ‘een risicolocatie’. Er huizen zo’n 1.300 mensen in gedeelde, krappe kamers. Iedere dag arriveren tientallen nieuwelingen, die net via vluchtelingenroutes Europa hebben doorkruist. Coronamaatregelen zijn hun minste zorg.

Sander Swiers, een van de drie locatiemanagers, heeft er sinds het voorjaar de nodige slaap door verloren. Wat als er in het azc een uitbraak zou zijn? Hoe voorkomt hij dan dat het virus in de gedeelde kamers, keukens en douches van de een naar de ander overgaat? Waar moet hij de mensen onderbrengen?

De afgelopen maanden heeft hij de bureaus in het kantoorgebouw met de gele kozijnen daarom vervangen door bedden. De begane grond is voor de isolatie, daar slapen de asielzoekers die positief getest zijn op corona. De eerste verdieping is quarantainegebied, voor mensen die het virus mogelijk onder de leden hebben. Het hek moet voorkomen dat de tijdelijke bewoners zich mengen met de rest van de asielzoekers.

‘Het coronagebouw’, noemen de asielzoekers het inmiddels. Volgens Swiers zien sommigen het ‘als een soort leprakolonie’ en blijven ze er zo ver mogelijk uit de buurt.

In het azc, een voormalige kazerne van defensie tussen de Zuid-Brabantse dorpen Budel en Maarheze, zitten asielzoekers in alle fases van de procedure. Zij die net een paar dagen in Nederland zijn. Mensen die al maanden wachten tot de IND eindelijk hun zaak behandelt. Veiligelanders die soms overlast veroorzaken. En mensen die binnenkort ergens in Nederland een rijtjeshuis zullen betrekken.

Het voorjaar en de zomer kwamen ze hier zonder schade door, een klein wonder. Toen was de vluchtelingenstroom een tijd lang ook volledig opgedroogd. Maar met de tweede golf kwam het virus ook hier naar binnen. Op 2 september de eerste besmetting. Op 18 november vijf tegelijk – een Russisch gezin – gevolgd door losse besmettingen in andere kamers. Even hielden ze hun hart vast.

Want hoe dwingend je de boodschap ook brengt: je kunt mensen niet verplichten binnen te blijven. ‘Het is geen gevangenis’, zegt Swiers daarover. Het hek bij het ‘coronagebouw’ sluit dus ook niet helemaal af. In theorie kunnen de besmette asielzoekers de hekken volgen tot aan de receptie, en zich daar weer mengen met de rest.

Soms is er sprake van lichte dwang. Als de dagelijkse bus vanuit Ter Apel arriveert, met zo’n 30 net in Nederland aangekomen asielzoekers, pikken medewerkers de snotteraars er meteen uit. Die gaan naar de eerste verdieping van het coronagebouw, tot ze negatief getest zijn.

Maar bovenal is het volgens Swiers een kwestie van meebewegen. Medewerkers moeten ‘flexibel zijn en goed luisteren naar klachten’. In plaats van de impopulaire maaltijdpakketten brengen ze daarom nu bakjes eten die door landgenoten elders in het azc zijn gemaakt naar het ‘coronagebouw’.

Inmiddels staat het aantal besmettingen op veertien. Geen ramp, wel reden tot zorg. Het ‘coronagebouw’ zit nog niet vol. Voor de zekerheid zoekt het COA naar uitwijkmogelijkheden. Er zijn gesprekken met twee gemeenten over het afhuren van hotels.

Vooralsnog moeten ze het hiermee doen. En moeten de zieken en hun nauwe contacten naar het gebouw met het hek. Mensen die zelf nog geen klachten hebben, weigeren dat soms. ‘Ze denken dat ze daar juist corona krijgen’, zegt Swiers. Of ze zien het virus überhaupt niet als een probleem.

Wat dat betreft is het net als in de rest van Nederland: afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgevoel van een individu.