Het concert van Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena is een complete ramp ★☆☆☆☆

Ed Sheeran, donderdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Het is moeilijk iets tegen hem te hebben. De olijke Engelse liedjeszanger is altijd even sympathiek als knuffelbaar. Goed, zijn liedjes lijken erg veel op elkaar. Maar als hij de tonen van zijn akoestische gitaar met zijn ‘loopstation’ bewerkt tot een heuse backingtrack denk je altijd: joh, wat knap allemaal, doe er nog maar zo een. En bijzonder ook, dat de inmiddels 31-jarige vader van twee dochters elf jaar geleden nog in Nederland op het Haagse Crossing Border stond en nu, op twee achtereenvolgende avonden, in de Johan Cruijff Arena.

In dit Amsterdamse stadion stond Ed Sheeran vier jaar geleden ook al. Solo, al kreeg hij toen onverwacht bezoek op het podium van Robbie Williams. Tijdens zijn huidige tournee laat Sheeran zich deels begeleiden door een heuse band. Wat een slecht idee is.

Niet alleen omdat het geen gezicht is: die extra gitaristen, drummer en toetsenist staan tientallen meters van elkaar, ver weg van hun broodheer, verspreid tussen een soort kebabspiesen die rondom het podium zijn geprikt. Maar vooral omdat hun bijdragen het stadiongeluid nog rampzaliger maken dan wanneer Sheeran alleen speelt.

Potsierlijk

Aanstootgevend lelijk galmen toetsen en gitaren meteen al in het openingsliedje Tides. Dan wil je met z’n allen graag meezingen, maar hoor je niet waar Sheeran zich in het liedje bevindt. Ook zo potsierlijk: dat roterende podium op de middenstip.

Je wordt duizelig van het gedraai van Sheeran, terwijl je maag het door het suikerpercentage van het repertoire toch al moeilijk heeft. Een enkel liedje over liefde en geluk is nog wel te doen, maar twee uur zoetigheid?

Na de valse start lijkt Sheeran solo wat los te komen. Shivers brengt ook echt wat sfeer na de uitleg hoe hij met gitaar als band kan klinken. ‘Alles live, hoor’, stelt hij het publiek gerust. Ook laat hij weten Nederland dankbaar te zijn hem als eerste te hebben omarmd.

Uniek: Sheerans muzikanten staan onder een soort kebabspiesen opgesteld. Beeld Ben Houdijk

Onverdraaglijk

En ach, wat lief: een Braziliaans homopaar kondigt voor Eds microfoon aan te gaan trouwen. Ja, Sheeran draagt graag zijn steentje bij aan ieders geluk. Maar heeft hij dan echt helemaal niets te vertellen? De wezenloosheid die kenmerkend is voor al zijn werk wordt langzaam onverdraaglijk. Sommige liedjes stopt hij in een medley, maar eigenlijk is dit concert één lange medley van altijd maar weer diezelfde toonzettingen, tempi en weeïge zanglijntjes.

Even staat daar ter afwisseling in Galway Girl een violist naast hem die het Ierse folkelement van het liedje moet onderstrepen. Ook van haar spel hoor je alleen een modderige klankbrij. Ondertussen blijft het publiek leuk meedoen met hun smartphonelichtjes en zingt het alles woordelijk mee. Heel gezellig allemaal. Maar hoeveel oppervlakkigheid kan een mens verdragen?

Sympathie slaat om in ergernis en uiteindelijk lukt het Ed Sheeran toch om je boos te krijgen. Goed, hij geeft het publiek alle hits waar het voor kwam, maar het had er beter thuis naar kunnen luisteren. De man die daar bovenin – ja, het podium kan ook nog de lucht in – staat te zingen, raakt steeds meer op afstand, en erger: hij vervormt zijn liedjes tot een amorfe brok geluid. En zelfs in een stadion is daar anno 2022 geen enkel excuus voor.

Het publiek laat het optreden gelaten over zich heen komen. Beeld Ben Houdijk