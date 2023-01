Het COA verzuimde het melden van twintig geweldsincidenten met minderjarige asielzoekers

De handhaving- en toezichtslocatie (htl) voor minderjarige asielzoekers in het Drentse Hoogeveen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Een minderjarige jongen spuugt naar zijn begeleiders en wordt vervolgens hardhandig tegen de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Hij krijgt een zak over zijn hoofd. Een spuugmasker, zal het COA later bevestigen, ter voorkoming dat de jongen maar door blijft spugen.

Een andere jongen, ook minderjarig, wordt zonder directe aanleiding geslagen door een medewerker. Het COA laat een extern onderzoek uitvoeren en neemt op basis van de uitkomst afscheid van de betreffende medewerker.

Het zijn twee voorbeelden van de in totaal twintig geweldsincidenten met minderjarige asielzoekers die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op de handhaving- en toezichtslocatie (htl) in het Drentse Hoogeveen. Hier verblijven asielzoekers die in de reguliere azc’s herhaaldelijk voor overlast zorgen, bijvoorbeeld door brand te stichten, vechtpartijen uit te lokken of vrouwen lastig te vallen.

Jong en vaak kwetsbaar

Ook binnen de htl is er steevast heibel, blijkt uit verschillende inspectierapporten die over de locatie zijn gepubliceerd. Geweldsincidenten komen geregeld voor. Als hier minderjarige asielzoekers bij zijn betrokken, dan moet er volgens de regels melding van worden gemaakt bij voogdij-organisatie Nidos. Die maakt dan de afweging of het nodig is om de jeugdinspectie in te schakelen voor nader onderzoek. Op die manier, zo is het idee, kan de veiligheid van de de jonge en vaak kwetsbare asielzoekers worden gewaarborgd.

Uit onderzoek van NRC blijkt nu dat het COA dit heeft nagelaten. Van kwade opzet is absoluut geen sprake, benadrukt de woordvoerder. ‘Het kwam door onduidelijke afspraken en gebrekkige kennis binnen de htl’, zegt hij. ‘Inmiddels is deze kennis bij de medewerkers aangescherpt, en wordt daar ook naar gehandeld.’

Bij achttien van de twintig incidenten gaat het volgens de woordvoerder om geweld dat door de jongeren is gebruikt ‘tegen medewerkers en derden’. Het beleid is gericht op deëscalatie. ‘De stelregel is: als we geconfronteerd worden met agressie, dan brengen we iemand gecontroleerd naar de grond.’

Aso-azc

De htl (voorheen bekend als ebtl – de e staat voor extra, de b voor begeleiding) komt uit de koker van de VVD. Kamerlid Malik Azmani pleitte in 2015 voor een speciale locatie waar overlastgevers naartoe konden worden gebracht, om te worden heropgevoed. ‘Een aso-azc’, noemde hij het. Al snel volgden twee locaties, in Hoogeveen en in Amsterdam. De laatste sloot, conform de afspraak met verontruste buurtbewoners, na twee jaar zijn deuren.

De locatie in Hoogeveen is er nog. Er is plek voor vijftig asielzoekers. Sinds 2020 verbleven er dertig minderjarigen tussen de zestien en achttien jaar. De meesten zijn veiligelanders; asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning, maar wel van de opvang gebruik mogen maken zolang hun procedure loopt. In de htl kunnen ze maximaal voor drie maanden – zonder tussenkomst van de rechter – terecht.

Niet zelden kampen de bewoners met psychische problemen, als gevolg van trauma’s uit het verleden of een alcohol- of drugsverslaving. Dit maakt hun gedrag grillig, constateerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2019 in een rapport dat werd uitgebracht naar aanleiding van de dood van een Algerijnse bewoner. Hij was tijdens een confrontatie met de medewerkers ten val gekomen en overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Het rapport schetst een praktijk van constante opstootjes en bracht ook de onmacht van de medewerkers aan het licht. Het team, bestaande uit begeleiders van het COA en de Dienst Justitiële Inrichtingen en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), hadden niet de juridische en praktische middelen in handen om kordaat in te kunnen grijpen. Gemiddeld werd er drie keer per week een 112-melding gedaan.

Vastgenagelde stoelen

Uit een bezoek dat de Volkskrant in 2019 aflegde aan de htl (toen nog ebtl), blijkt dat de locatie veel weg heeft van een gevangenis. Het terrein is omringd door hoge hekken met prikkeldraad, er hangen overal camera’s en er geldt een wekelijkse meldplicht. In de spreekkamers, waar het gedrag van de bewoners wordt geëvalueerd, zijn de stoelen met schroeven aan de grond genageld, zodat er niet mee kan worden gegooid. ‘De begeleiding is mensgericht en humaan’, zegt de woordvoerder van het COA. ‘De bewoners kunnen afzien van opvang en vertrekken wanneer zij willen.’

Het verblijf in de htl is gericht op gedragsverandering. Om dit te bereiken moeten de bewoners deelnemen aan groepstrainingen, waar ze onder meer de in Nederland geldende gedragsregels krijgen bijgebracht. Die worden op de locatie alvast geoefend met een regime van belonen en sanctioneren. Bewoners die zich goed gedragen, kunnen zich iets meer ‘luxe’ permitteren, in de vorm van wifi, een tv en koelkast op hun kamer. Wie zich misdraagt, wordt hier juist op gekort.

Anders dan in azc’s, ontvangen de asielzoekers in de htl geen leef- en eetgeld. De maaltijden en verzorgingsproducten worden door het COA in natura verstrekt. De bewoners moeten op gezette tijden opstaan, eten en corveeklusjes doen. ‘We worden nooit geholpen, alleen maar gestraft', zei een bewoner in 2019 tegen de Volkskrant.

Willekeur

Vorig jaar stapte een ex-medewerker van de htl naar het Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen, om diverse misstanden aan de kaak te stellen. Opnieuw deed de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek, ditmaal gebaseerd op gesprekken met medewerkers en (ex-)bewoners. Ook werden videobeelden bekeken. De bevindingen waren niet mals: medewerkers gebruiken ‘disproportioneel geweld’ en lokken soms zélf de confrontatie met bewoners uit.

‘De huidige werkwijze is onvoldoende gericht op gedragsverandering en lijkt meer gericht op straffen’, aldus de inspectie. ‘Het gebrek aan methodisch werken en handvatten voor de medewerkers leidt tot willekeur in de behandeling van de asielzoekers.’

Het COA liet in een reactie weten zich niet te herkennen in het rapport. De publicatie vond plaats in dezelfde week dat de organisatie bekendmaakte dat de htl nog zeker vijf jaar open blijft.