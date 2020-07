Het chique Knokke-Heist heeft schoon genoeg van rellende Gooise tieners

De Vlaamse badplaats Knokke-Heist is een geliefde bestemming voor jongeren uit het Gooi en Amsterdam-Zuid. De afgelopen week kwam het, na de in verband met corona op 1 uur gestelde sluitingstijd, tot hardhandige confrontaties met de Belgische politie.

De zaterdagavond begint met het leggen van ‘een bodempje’. Daarvoor is allereerst een royaal bakje friet nodig van snackbar Pitta Number 1. Daarna is het tijd voor de drie Gooise vrienden Max (16), Stan (16) en Bart (17) om hun laatste uitgaansavond in het Belgische badplaatsje Knokke-Heist te eindigen met zo veel mogelijk bier, misschien wat cava, en vast en zeker met een goede fles witte wijn.

‘Man, je hebt hier gewoon automaten op straat waar je echt een heerlijke chardonnay uit kunt trekken’, zegt Bart. ‘In Nederland kost zo’n fles minstens 30 euro, hier maar 7,50 euro.’

Knokke-Heist: een luxueus badplaatsje in West-Vlaanderen dat 33 duizend inwoners telt en waar de peperdure terreinwagens dicht op elkaar geparkeerd staan. Sinds jaar en dag is het ook een favoriete vakantiebestemming voor gegoede Nederlandse tieners uit onder meer het Gooi en Amsterdam-Zuid, die er aan het begin van elke zomervakantie met drommen tegelijk op afkomen. Ook dit jaar zitten ze aan de lange restauranttafels op de boulevard Heist en bestellen champagne in koelers, of ze staan in de rij voor een ijsje bij Glacier La Poste.

De avonden worden doorgebracht op de terrassen van cafés als Yssi’s en The Butler op het Alfred Verweeplein. Erg rustig verliepen die met drank overgoten avonden de afgelopen week bepaald niet. Na sluitingstijd, die vanwege corona op 1 uur ’s nachts is gesteld, bleven telkens honderden Nederlandse jongeren op het plein hangen. Ze zochten hardhandig de confrontatie met de Belgische politie. Verschillende Nederlandse tieners werden daarbij gearresteerd en kregen een boete opgelegd.

Agent tegen het hoofd getrapt

De grootste verontwaardiging over de relschoppende tieners brak afgelopen vrijdag uit, toen beelden vrijgegeven werden van een jongere die eerder in de week een Belgische agent tegen het hoofd trapte. Hoewel niet vaststaat dat de nog spoorloze dader een Nederlander is, heeft Knokke-Heist schoon genoeg van de brutale ‘Hollanders’. Burgemeester Leopold Lippens liet in Het Nieuwsblad weten dat de Nederlandse jongeren voortaan ‘gewoon thuis in hun land’ moeten blijven als ze zich niet kunnen gedragen.

Nog zuidelijker, in de Portugese badplaats Albufeira, liet de vakantievierende Nederlandse jeugd zich ondertussen evenmin van zijn beste kant zien. Ook daar moest de politie de afgelopen week optreden tegen overlastgevende Nederlanders die massaal de Portugese coronaregels negeerden.

Na de sluitingstijd om 1 uur 's nachts ontruimt de Belgische politie het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist, waar veel Nederlandse jongeren uitgaan. Beeld Arie Kievit

‘Weet je, het is gewoon racisme, die Belgen haten ons’, zegt de Gooise Bart, die niet op de foto wil omdat hij later nog ‘bedrijven en aandelen’ van zijn familie moet overnemen. ‘Die agenten van ze meppen gewoon met knuppels op ons in. Natuurlijk ga je dan als Nederlander voor je eigen volk opkomen.’

Volgens het Gooise drietal zijn de ergste spanningen tussen Nederlandse tieners en de Belgische autoriteiten alweer achter de rug. De grootste relschoppers – vooral afkomstig uit Bussum, Hilversum en Amsterdam-Zuid, vertellen ze – zouden zaterdagochtend zijn teruggekeerd naar Nederland. Voor Bart, Max en Stan is het nu vooral nostalgisch terugblikken op een onstuimige week vol stoere verhalen over kat-en-muisspelletjes met de politie, vrienden die dronken op glimmende bolides klimmen en vervolgens een paar uur in naar urine stinkende arrestantencellen moeten doorbrengen.

Te vroeg

‘Als ze nou gewoon niet om 1 uur alles zouden sluiten, dan zou je al die problemen niet hebben’, zegt Max, die zichzelf ‘een lichtelijk rijkeluiskind’ noemt. ‘Om 1 uur wil je gewoon nog niet naar huis. Wij zijn serieus nog geen een nacht voor 5 naar bed gegaan.’

De grootste aantrekkingskracht die Knokke-Heist heeft op Nederlandse tieners is de minimumleeftijd van 16 jaar voor alcoholconsumptie. Jongens en meisjes met de beugels nog in kunnen het er onbelemmerd op een zuipen zetten. Het geeft de terrassen op het Alfred Verweerplein de aanblik van een uit de hand gelopen schoolfeest. Een schoolfeest bovendien dat scherp in de gaten wordt gehouden door een veertigtal Belgische agenten en een aantal ingevlogen Nederlandse agenten. Tegelijkertijd lopen twee agenten in burger – vlot gekleed, maar vanwege hun leeftijd duidelijk herkenbaar als ‘stillen’ – tussen de drinkende tieners door om alvast potentiële raddraaiers te spotten.

‘Fuck de Hollanders!’, briest Sharon, een 22-jarige Belgische die al haar hele leven in Knokke-Heist woont. ‘Moet je al die agenten zien? Dit is niet normaal voor Knokke. Gedragen ze zich ook in Amsterdam zo vervelend?’

De 16-jarige Pim uit Den Bosch begrijpt de Belgische frustratie, maar vraagt ook om een beetje clementie. ‘We voelen ons echt geremd door de vroege sluitingstijd.’

‘Afteren’ gaat ook niet makkelijk

Pim is twee dagen geleden met een groep vrienden uit Den Bosch in Knokke-Heist aangekomen. ‘Brave jongens’ noemen ze zichzelf. Toch zijn ook zij gefrustreerd over de minimale ruimte die ze krijgen om plezier te kunnen hebben.

‘We proberen elke avond te afteren, maar dat gaat ook niet makkelijk’, zegt de 17-jarige Steijn, die met ‘afteren’ bedoelt dat het feestje na de sluiting van de cafés elders wordt voortgezet, meestal in het gehuurde appartement van een van de tieners.

‘De buren hebben nu al twee keer bij de politie geklaagd over een te luide afterparty in ons appartement’, zegt Pim. ‘Als we nog een keer voor overlast zorgen, dan kunnen we een boete van een paar honderd euro krijgen. Hoe kun je nou een beetje plezier hebben in je vakantie op deze manier?’

Om 1 uur begint de grote schoonmaak van het plein. De cafés sluiten de deuren. Een linie van Belgische en Nederlandse agenten drijft de tieners beetje bij beetje een zijstraat van het plein in. Er klinkt hier en daar wat gejoel, maar tot een confrontatie komt het deze zaterdagnacht niet. Iedereen verspreidt zich en gaat op zoek naar de beste afterparty.

