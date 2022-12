Het chagrijn werd hoop, het wegkijken omarmd

In zijn nieuwe roman Tasmanië onderzoekt schrijver Paolo Giordano het gegeven ‘dat alles, hoe erg ook, achtergrondruis in onze levens wordt’. In een interview met NRC betrekt hij het op grote zaken als klimaatontwrichting, covid en de oorlog in Oekraïne, maar ik moest aan zijn woorden denken toen ik zaterdag na de wedstrijd tegen Amerika mijn neus buiten de deur stak.

Hier was duidelijk iets gekanteld. Chagrijn was hoop geworden, de gedachte ‘nog drie wedstrijden, en dan…’ danste door de lucht, de discussie over armbanden en speldjes was verbannen naar de reservebank, het wegkijken omarmd.

Eerlijk gezegd wist ik allang dat het mij ook zou overkomen als ‘we’ bleven winnen. Een boycot van dit onzalige WK had ik toegejuicht, een breuk met die afschuwelijke Fifa vind ik een aansprekend idee, maar als de KNVB daar vandaag toe zou besluiten, zou ik het gevoel hebben dat me iets heerlijks is ontstolen. Een excuus daarvoor heb ik niet, maar verweer ertegen evenmin.