Het CDA blijft weinig bespaard: ook de voorzittersstoel is onverwacht vacant

Hans Huibers tijdens het partijcongres van het CDA november vorig jaar in Nijkerk. Beeld ANP

Maandag presenteert het partijbestuur de opvolger van Wopke Hoekstra als lijsttrekker. Intern kwam Huibers in de afgelopen weken onder vuur te liggen vanwege de gang van zaken. Terwijl PvdA en GroenLinks vrijwel meteen na de val van het kabinet aankondigden samen de verkiezingen in te gaan, en VVD en D66 snel hun opvolgers van Mark Rutte en Sigrid Kaag presenteerden, leek het CDA geen plan te hebben. Toen partijleider Hoekstra zijn vertrek aankondigde, stond er geen kandidaat klaar. Anonieme bronnen noemden de procedure ‘amateuristisch’ en riepen de voorzitter onder meer via RTL Nieuws op tot aftreden.

Die kritiek is Huibers rauw op het dak gevallen, zo laat hij zijn partijgenoten weten in een verklaring. ‘In de afgelopen dagen zijn er berichten over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt. De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken.’

Daarbij benadrukt hij dat hij al van plan was in september het stokje aan een ander door te geven. Huibers zegt dat hij de lancering van de nieuwe lijsttrekker niet wil belasten met een discussie over zijn persoon en functie.

In zwaar weer

Het CDA verkeerde ook al voor de val van het kabinet in zwaar weer. De partij dreigt te worden leeggegeten door twee belangrijke naaste concurrenten, de BoerBurgerBeweging en Pieter Omtzigt, die hun kiezers grotendeels zoeken in de vijver die het CDA lange tijd als zijn domein beschouwde. Volgens de recentste peilingen stevenen de christendemocraten onder de huidige omstandigheden af op een historisch laag zetelaantal en dreigt de partij haar relevantie op het Binnenhof te verliezen.

De maandag te presenteren nieuwe lijsttrekker staat voor de uitdaging om dat proces om te keren, maar veel schade is al aangericht. Partijprominent Mona Keijzer stapte vorige week uit de partij nadat haar ter ore was gekomen dat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls kandidaat zou zijn voor het lijsttrekkerschap. Bruls was als voorzitter van het Veiligheidsberaad gedurende de coronacrisis een belangrijke uitdrager van het coronabeleid, waartegen Keijzer zich juist verzette. Hoewel Bruls zijn kandidatuur ontkent, zegde Keijzer haar lidmaatschap op.

Veel respect

Pieter Heerma, voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, schrijft op X, voorheen Twitter, ‘veel respect’ te hebben voor het besluit van Huibers. ‘Met ongekend enthousiasme en passie ging jij de afgelopen jaren stad en platteland af om alle CDA-afdelingen te bezoeken en er energie te brengen’, aldus Heerma over Huibers. ‘Het ga je goed!’

Huibers was sinds 2021 partijvoorzitter. Hij volgde interim-voorzitter Marnix van Rij op. Van Rij op zijn beurt was de opvolger van Rutger Ploum die ook al voortijdig terugtrad vanwege het verkiezingsverlies van de partij bij de laatste Kamerverkiezingen. Het CDA ging van 19 naar 15 zetels. Huibers beloofde bij zijn aantreden ‘vernieuwing’ door te voeren.

Voorlopig neemt vicevoorzitter en secretaris van het partijbestuur Mark Buck het voorzitterschap waar.