Het CBS verandert de indeling voor de herkomst van inwoners. Alweer. Hoe zit dat?

Van de 17,5 miljoen inwoners van Nederland zijn er 2,5 miljoen (14 procent) in een ander land geboren. Nog eens 2 miljoen Nederlanders (11 procent) hebben minstens één ouder die buiten de grenzen geboren is. Zij zijn ‘kinderen van migranten’. En als zij weer kinderen krijgen? Daar stopt het CBS – de derde generatie wordt niet standaard geteld.

Beeld VK graphics

In 1971 gebruikte socioloog Hilda Verwey-Jonker de benaming ‘allochtoon’ als neutraal alternatief voor ‘buitenlander’ of ‘gastarbeider’. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) neemt de term in 1989 over, en in 1999 stelt het CBS definities vast voor ‘westerse’ en ‘niet-westerse’ migranten. Westerse migranten zijn personen met als migratieachtergrond een Europees land (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan. Die laatste twee gelden als westers vanwege de ‘sociaal-economische positie’ van de meeste migranten, liet het CBS destijds weten. Bovendien kwamen er uit Indonesië veel migranten van Nederlandse afkomst.

Beeld VK graphics

De term allochtoon is al jarenlang onderwerp van een brede discussie. Vanaf 2016 spreekt het CBS niet meer van allochtonen maar van personen met een migratieachtergrond. Het onderscheid tussen westers en niet-westers blijft op dat moment ongewijzigd.

In 2021 pleitte de WRR voor een ‘afscheid van westers en niet-westers’. Ook het CBS vindt inmiddels dat de termen voor verwarring zorgen. Geografisch is de indeling niet juist, het onderscheid tussen westers en niet-westers wordt als stigmatiserend ervaren en doet geen recht meer aan de sociaal-economische verschillen tussen landen. Bij overleg met organisaties als universiteiten, ministeries en de politie bleek dat helemaal niemand meer voorstander was van het behouden van dit onderscheid, aldus Ruben van Gaalen, onderzoeker bij het CBS. Voortaan worden migranten geteld per werelddeel, waarbij er wel aparte aandacht is voor de ‘klassieke migratielanden’ Turkije, Marokko, Suriname, Indonesië en de Nederlandse Cariben.

Beeld VK graphics

De beslissing om niet meer over ‘westers’ en ‘niet-westers’ te spreken springt misschien het meest in het oog, maar ‘de grootste wijziging is dat het accent nu meer op het individu ligt’, zegt Van Gaalen. Waar voorheen het CBS voor de herkomstbepaling eerst naar de geboorteplaats van de ouders keek, wordt nu bekeken waar de wieg van het individu staat. Concreet betekent dit dat de 138 duizend Nederlanders die in het buitenland geboren zijn, maar wier ouders in Nederland zijn geboren, nu te boek staan als migrant. Tot vorige week waren zij ‘van Nederlandse afkomst’ in de CBS-statistieken.

Beeld VK graphics

De nieuwe definities worden geleidelijk ingevoerd in de standaardpublicaties van het CBS, maar voor specifieke onderzoeken blijven andere indelingen mogelijk. De WRR benadrukt dat een standaardindeling vaak niet voldoet, maar dat per onderzoek moet worden gekeken welke clustering van landen het beste werkt, en vooral of herkomst überhaupt relevant is voor het beantwoorden van een vraag.