Het café verdwijnt steeds sneller uit het straatbeeld, sinds 2008 verdween een kwart van de kroegen

Een café op het Plein in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Na twee jaar coronasteunpakketten is de klap voor veel kroegen vorig jaar gekomen. Het aantal cafés daalde niet eerder zo hard als in 2022. Aan het begin van dit jaar telde Nederland 9.135 cafés, een jaar eerder waren dat er nog zo’n zeshonderd meer, laten cijfers van dataspecialist BoldData zien. Dat is een daling van 6 procent. Het aantal cafés daalt al 25 jaar. Sinds 2008 verdween ongeveer een kwart van de Nederlandse kroegen.

In Limburg nam het aantal kroegen afgelopen jaar het hardst af, met 8 procent. Van de 975 kroegen aan het begin van 2022 stopten er gedurende het jaar 75. Desondanks telt de zuidelijke provincie relatief gezien nog steeds de meeste cafés, na Zeeland. In beide provincies zijn 8 kroegen per tienduizend inwoners te vinden.

In Noord-Holland zijn dat er minder (5,8 per tienduizend inwoners), maar deze provincie herbergt in absolute aantallen wel de meeste cafés: 1.715 in 2023. In Flevoland staan de minste kroegen, in absolute en relatieve zin. Er zijn slechts 80 cafés, dat zijn er 1,8 per tienduizend inwoners.

Naast de klap van de coronacrisis, die vooral de nachthoreca hard raakte, verhoogden vorig jaar de bierbrouwers hun prijzen. De prijzen voor een getapt pilsje voor de caféganger stegen mee. In april was een biertje ongeveer een kwart duurder dan twee jaar eerder, laat de consumentenprijsindex van het CBS zien.

Overigens kromp niet iedere horecatak. Afgelopen jaar startten meer ondernemingen met het verhuren van vakantiehuisjes, laten de cijfers van BoldData zien. Het aantal cateraars groeide het hardst: met 32 procent.