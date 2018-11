Het broeit op de Bol.com-camping: ‘Als vrouw zou ik zeker niet ­zomaar over de camping gaan lopen’

Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is ‘momenteel gesloten’, en gaat vanaf eind april volgend jaar weer open, vermeldt een aanplakbiljet op het raam van het receptiegebouw bij de hoofdingang. Maar achter de slagbomen krioelt het van activiteit en rumoer. Jongemannen van ­diverse pluimage lopen van en naar de eenvoudige, dicht op elkaar staande stacaravans en chalets.

‘Welkom in het Chinatown van de Oost-Europeanen’, zegt Jacob, een 27-jarige Poolse arbeidsmigrant, met een brede grijns. Hier bivakkeren Polen, Slowaken, Roemenen, Bulgaren, Letten, Esten en verschillende andere nationaliteiten. Ze werken bij Bol.com in Waalwijk, of het onlinedistributiecentrum van Jumbo in Den Bosch, of bij andere bedrijven in de regio.

‘It’s a fucking crazy place’, zegt Jacob. Elk weekend zijn er volgens hem vechtpartijen. ‘Wat wil je ook, zo veel nationaliteiten bij elkaar. Veel mensen drinken alcohol en gebruiken drugs. Dat loopt geregeld uit de hand. Ik voel me sterk en ben niet bang, maar er zijn genoeg anderen die ’s avonds niet meer buiten durven ­komen. Als vrouw zou ik al zeker niet ­zomaar over de camping gaan lopen.’

Een Portugees zit in zijn caravan op vakantiepark Droomgaard, die hij deelt met twee Polen met wie hij geen woord kan wisselen. Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Veiligheidsrisicogebied

Eind vorige maand heeft burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand het vakantiepark, dat niet ver van de Efteling ligt, aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’. Dat betekent onder meer dat de politie gasten en bezoekers van het park preventief mag fouilleren.

Die zware veiligheidsmaatregel is genomen na een reeks incidenten, variërend van steek- en vechtpartijen, verboden ­wapen- en drugsbezit tot illegale bewoning en overlast door dronkenschap en overtreding van brandveiligheidsnormen. ‘De politie krijgt veel meldingen en signalen over verstoring van de openbare orde en gevoelens van onveiligheid bij inwoners’, aldus Van Aart (33). ‘Maar veel arbeidsmigranten willen of durven – onder druk van bedreigingen – geen aangifte te doen.’

Volgens Jacob verblijven er criminelen op het park. Afgelopen weekeinde trof de politie bij een bewoner een ploertendoder aan, terwijl een ander werd gearresteerd voor een auto-inbraak. Eerder deze maand werd een dronken man aangehouden die de inventaris van zijn huurchalet had vernield, een ander werd opgepakt omdat hij met een broodmes en schaar op zak liep.

Arrestaties

Bij een grote controle vorige maand werden meerdere arrestaties verricht, onder meer wegens een openstaande celstraf, onbetaalde boetes en wapenbezit. Eerder in oktober raakte een vrouw gewond bij een vechtpartij. Vorig jaar werd een 23-jarige Pool veroordeeld tot drie jaar cel wegens het neersteken van een politieagent en een campingmedewerker. Hij verbleef illegaal op de camping en was onder invloed van een cocktail van speed, xtc en marihuana.

Volgens de VVD-burgemeester is het ­vakantiepark met zijn 550 tot 600 huisjes in rap tempo ‘aan het verloederen’. De politie komt na een melding al niet meer met twee maar direct met vier agenten ter plekke. Ook surveilleren agenten er ’s avonds en ’s nachts om nog meer overlast te voorkomen. ‘We willen absoluut niet dat dit een tweede Fort Oranje wordt’, zegt Van Aart. De burgemeester verwijst daarmee naar de beruchte camping in Zundert, die door de autoriteiten werd bestempeld als ‘broeinest van criminaliteit’ en vorig jaar op last van de gemeente is gesloten.

Vakantiepark Droomgaard Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Eigenaar van Droomgaard is de Oostappen Groep, die nog negen vakantieparken in Nederland en België bezit. Tijdens twee recente gemeentelijke controles op Droomgaard bleken er veel meer arbeidsmigranten aanwezig te zijn dan is toegestaan. Op het ‘migrantengedeelte’ werden 221 stacaravans en chalets bewoond, terwijl dit er maximaal 200 mogen zijn. En ook op het ‘recreatieve gedeelte’ waren naar schatting 85 verblijven door arbeidsmigranten bezet. Op dit gedeelte mogen helemaal geen arbeidsmigranten wonen.

Overleg met de uitzendbureaus en de parkeigenaar leverde niets op. Daarom is burgemeester Van Aart een juridische procedure tegen de Oostappen Groep begonnen. Vandaag dient alles weer conform de regels te zijn op Droomgaard, anders moet de eigenaar fikse dwangsommen betalen.

Draaipoortjes

De Oostappen Groep is het daarmee niet eens en heeft een kort geding aangespannen. Volgens directeur Jos Mennen heeft het allemaal te maken met de feestdagen in december, waardoor er een piek aan aanvragen voor huisvesting is, onder meer voor arbeidskrachten bij Bol.com. ‘Over een paar weken is het opgelost’, aldus Mennen. ‘Dit gebeurt al jaren zo, nu wordt er opeens een probleem van gemaakt.’ Over de incidenten en gevoelens van onveiligheid op Droomgaard zegt hij: ‘We hebben veel last van illegalen die overal weggestuurd worden en zich op ons park richten. Daarom worden bij de ingang van het parkeerterrein draaipoortjes geplaatst.’

Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is nog vijf maanden gesloten voor toeristen; stacaravans en chalets worden nu veelal bewoond door tijdelijke werknemers van Bol.com en Jumbo. Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Om hoeveel mensen het gaat, is onbekend. Volgens Jacob wonen in de kleinste stacaravans drie personen en in de grotere chalets wel vier tot zes personen. ‘Het is een grote grap’, meent de Poolse arbeidsmigrant, terwijl hij zijn schamele onderkomen laat zien dat hij deelt met twee anderen. Het is er zo koud dat hij twee gaspitjes laat branden ter ondersteuning van de verwarming. ‘Dat is wel brandgevaarlijk maar anders krijgen we het niet warm.’

Bij de hoofdingang zit een man uit Letland te wachten op het vervoer naar zijn werk. ‘Je wilt normaal wonen’, zegt hij, ‘niet als aardappelen in een zak.’ Hij woont eveneens met drie man in een stacaravan. Ze betalen 100 euro per persoon per week. Die huurprijs wordt bevestigd door Jacob: 1.200 euro per maand voor een stacaravan. De Letse man: ‘Ik heb erover geklaagd, maar dan krijg je te horen: als je niet tevreden bent, zoek je maar wat anders.’