Het bos staat weer vol met paddestoelen, maar het devies is kijken, kijken, niet opeten

Wandelaars vergapen zich aan zwammen en paddestoelen in het Overijsselse Dal van de Mosbeek. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voor hij een groep wandelaars meeneemt het bos in, gooit Michael Sijbom, directeur van stichting Landschap Overijssel, zijn vaste herfstgrap erin. De een vraagt aan de ander: zijn alle paddestoelen in het bos eetbaar? Zegt de ander: alle paddestoelen zijn eetbaar, alleen sommige maar één keer.

Het is half oktober, buiten is het kletsnat en de bomen tonen wat ze naast groen nog meer aan kleurenpracht te bieden hebben. De herfst is begonnen, kortom, en in Natura 2000-gebied Dal van de Mosbeek, tegen de Overijsselse grens met Duitsland, staat deze zaterdag een van de populairdere wandelingen op het punt te beginnen. Paddestoelen spotten.

Elk jaar als de paddestoelen rond deze tijd uit de vochtige grond schieten, waarschuwthet Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht voor het gevaar van wildplukken. Jaarlijks raken twintig personen vergiftigd door het eten van wilde paddenstoelen. Sinds 2019 was dit voor vier van hen met dodelijke afloop.

‘Het werkelijke aantal vergiftigingen ligt waarschijnlijk hoger, want niet alle gevallen worden bij ons gemeld’, zegt Henneke Mulder-Spijkerboer van het NVIC. Pluk ze dus niet, is haar advies, en voorkom zo maag- en darmklachten, of erger: leverschade, nierproblemen of hallucinaties. ‘Het is een heel specialistisch onderwerp, en de praktijk wijst uit dat veel mensen hun kennis overschatten.’

Aasgeur

Gids Ruud Reenalda van Landschap Overijssel heeft zaterdag niet de intentie die lacune op te vullen. ‘We lopen nu naar een heel bijzondere soort’, zegt hij enthousiast. ‘Ruiken jullie hem al?’ Tussen de struiken steekt het exemplaar als een fallus uit de grond. De stinkzwam. Met op de puntige, licht bollende top een paar vliegen, die op de ‘aasgeur’ zijn afgekomen.

De stinkzwam is een verraderlijke soort. Het ‘duivelsei’ waar de paddestoel uit groeit en de jonge steel zijn eetbaar, maar oudere paddestoelen zijn giftig. In het paddestoelenuniversum zijn zóveel twijfelgevallen en giftige dubbelgangers van eetbare soorten, dat gids Reenalda tijdens zijn rondleidingen geen enkele uitspraak doet over eetbaarheid.

‘Ik wil het niet eens weten’, zegt hij. ‘Want ik pluk niet en wil ook niet verkeerd adviseren.’ De gids hanteert daarmee dezelfde disclaimer als zijn belangrijkste souffleur: Kees Kervels, schrijver van de aloude Handige Wandelwaaier Paddestoelen. Het boekje gidst de lezer – op eigen verantwoordelijkheid – langs alle soorten.

Wildpluk is officieel verboden in Nederland, maar Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en andere terreinbeheerders knijpen doorgaans een oogje toe. Zolang boswachters mensen tenminste niet met tassen vol het bos zien verlaten. Ze zien de populariteit van wildpluk toenemen, maar de meeste plukkers lijken zich tamelijk bewust van de risico’s.

Het zijn vooral Polen en andere Oost-Europeanen, met een rijke cultuur van wildpluk, die hier vergiftigd raken. En net als thuis vergissen ze zich soms, bijvoorbeeld met de extreem giftige groene knolamaniet, die verdomd veel wegheeft van de soort die iedereen weleens op zijn bord heeft zien liggen: de champignon. Met de toestroom aan Oekraïners is er een nieuwe risicogroep bijgekomen. De eerste meldingen van vergiftigde Oekraïners zijn al binnen bij het UMC Utrecht, dat zich het hoofd breekt hoe ze Oost-Europeanen kan bereiken met zijn voorlichting.

Zie die berkenzwam!

Sijbom en Reenalda van Landschap Overijssel hebben een ander doel met hun paddestoelenkennis. Ze willen verwondering wekken, in de hoop dat die omslaat in bewondering en uiteindelijk de aandrang om al dat moois te behouden. Want zie die berkenzwam, die eerst als een balkonnetje aan de boom kleeft. En als hij diezelfde boom eenmaal ten val heeft gebracht, zich op de horizontale stronk een kwartslag draait om ook in die nieuwe toestand zijn sporen op de grond te kunnen deponeren.

Over het samenspel in de natuur tussen paddestoel, boom, insect en in Nederland de onvermijdelijke mens, raakt gids Reenalda niet uitgepraat. Neem nou de oude knoteiken, die tot de komst van prikkeldraad dienden als veeafscheiding. Na het knotten zorgt een schimmel in de wortels voor witrot, dat weer de grootste en zeer zeldzame kever vliegend hert aantrekt. Of de jeneverbes, die het zwaar heeft in het Dal van de Mosbeek. Vermoedelijk doordat de schimmel die de plant nodig heeft zucht onder een overdaad aan stikstof.

Ineke Oude Avenhuis (65) vindt het allemaal razend interessant. ‘Nee, deze is helemaal rood’, zegt ze gebogen over een nog te determineren paddestoel. Duidelijk geen vliegenzwam, zo zonder de witte stippen, is de conclusie. ‘Het zou een melkzwam kunnen zijn.’

Net als de meeste deelnemers aan de wandeling komt het niet in Oude Avenhuis op een paddestoel mee te nemen en te bereiden. ‘Wie van paddestoelen houdt, moet naar de winkel gaan’, zegt directeur Sijbom. Paddestoelliefhebber Hans Juurlink (61), die vaker met een van de grofweg honderd georganiseerde wandelingen van Overijssels Landschap meeloopt, hoeft hij niet te overtuigen. ‘Als ik ze in de supermarkt koop, weet ik zeker dat ik er morgen nog ben, en dan wéér paddestoelen kan eten.’