Het bord ‘Attentie Buurtpreventie’ houdt de inbreker niet tegen

De politie gaat in Den Bosch met wijkbewoners op jacht naar een nepboef, om het opsporen te oefenen. Beeld Marcel van den Bergh

Buurtpreventieborden houden inbrekers niet tegen. Dat valt te concluderen uit het eerste grootschalige virtual reality-onderzoek onder inbrekers. Onderzoekers van de Universiteit Twente ontwikkelden, in opdracht van Politie en Wetenschap, drie virtuele wijken. Het doel was om te achterhalen welke maatregelen inbraak tegengaan.

In vier verschillende gevangenissen mochten wegens inbraak veroordeelden met virtual reality-brillen in deze Vinex-achtige wijken ronddwalen, en kijken waar ze zouden inbreken. Er deden 181 gedetineerden mee in ruil voor 5 euro of 5 euro aan snoep. Later bleek dat negen van hen geen praktijkervaring hadden, maar dat ze het onderzoek gewoon leuk vonden.

‘Je merkte dat de negen niet-inbrekers anders naar de wijk keken, en tijdens de daaropvolgende interviews bleken ze geen antwoord te kunnen geven op de vraag wat hen aan de huizen aantrok’, aldus promovendus Iris van Sintemaartensdijk.

80 inbraken de man

Volgens de onderzoeker hadden de gedetineerden ‘zo’n 80 inbraken per persoon op hun naam staan. Sommigen waren al op hun 12de begonnen. Al kunnen we niet uitsluiten dat er soms wat overdreven werd.’ In de virtuele wijk werden de inbrekers al dan niet geconfronteerd met een bewoner, of stonden er borden over WhatsAppgroepen en de politie die de wijk in de gaten houden.

Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van bewoners inbrekers wel afschrikte. ‘De waarschuwingsborden zetten gemeenten te pas en te onpas neer vanuit de preventiegedachte, maar op inbrekers lijken ze geen enkel effect te hebben. Die hebben het door. Het gaat erom dat mensen zichtbaar aanwezig zijn op straat’, zegt Van Sintemaartensdijk.

Volgens de onderzoekers wil dit niet zeggen dat de borden helemaal zinloos zijn: de borden kunnen de bewoners een veiliger gevoel geven en hen wellicht aanmoedigen om onbekenden op straat aan te spreken.

Ook Sybren van der Ven, projectleider woninginbraak van de politie, vindt niet dat als gevolg van het onderzoek de buurtpreventieborden moeten worden weggehaald. Hij is blij dat deze ‘innovatieve’ onderzoeksmethode inzicht geeft in de effecten van preventiemaatregelen. ‘Dat is altijd heel lastig om te onderzoeken. Nu is duidelijk dat de borden alleen geen afschrikwekkende werking hebben. Dat dachten we al wel. Het onderzoek toont aan dat er meer nodig is. Daarom werken we inmiddels ook steeds meer samen met buurtbewoners die zich verenigen om een oogje in het zeil te houden.’

Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat virtual reality zo grootschalig werd ingezet in Nederland om onderzoek te doen onder criminelen. Ze erkennen dat de onderzoeksmethode nog kinderziektes heeft. Zo werden sommige respondenten misselijk. Volgens Van Sintemaartensdijk kan ‘cyber sickness’ door verbeterde technieken op termijn (deels) worden tegengegaan.

Goudmijn aan kennis

Een onverwacht voordeel van het gebruik van virtual reality is dat het als een ‘ijsbreker’ kan werken om met de inbrekers in gesprek te komen, voegt de Twentse hoogleraar Jean-Louis van Gelder toe. Hij is hoofdonderzoeker van het Virtual Burglary Project en directeur van het Max Planck Instituut in Freiburg. ‘De gevangenis is een goudmijn aan kennis.’

Ronald Christiaans, virtual reality-deskundige van de Politieacademie, vindt het een waardevolle onderzoeksmethode. Hij is niet betrokken bij het onderzoek, maar kent het wel. ‘Het is een efficiënte manier om de reactie van mensen in een bepaalde situatie te onderzoeken.’ Bij de Politieacademie wordt virtual reality gebruikt bij het opleiden van agenten, bijvoorbeeld bij het trainen van verschillende scenario’s of om te ervaren hoe het is om met situaties van huiselijk geweld geconfronteerd te worden.

Virtual reality in de strafrechtketen is volop in ontwikkeling. Aan de Amsterdamse Vrije Universiteit kunnen studenten oefenen met pleiten in een virtual reality-rechtszaal. De Britse University of Portsmouth begint samen met het Max Planck Instituut binnenkort een onderzoek waarbij pedofielen in een virtuele kinderrijke wijk mogen rondlopen, om te onderzoeken waar zij in zo’n situatie naar kijken. Voor dit onderzoek is de virtuele wijk van Van Sintemaartensdijk als basis gebruikt. En de Nederlandse politie experimenteert met het gebruik van gevirtualiseerde plaatsen delict. ‘Dan kun je terugkeren naar de plaats delict, om bijvoorbeeld de positie van het slachtoffer te zien, en de bloedsporen of de kogelbaan te bekijken’, zegt Christiaans.