Het blijft rommelen binnen Russische legertop: populaire generaal Popov afgezet na kritiek

Generaal Ivan Popov, commandant van het 58ste leger, is afgezet na zijn kritiek op de legerleiding. Beeld AP

Ivan Popov, een van de hoogste Russische generaals, bevestigde donderdag in een videoboodschap aan zijn soldaten dat hij aan de kant is gezet na kritiek op het gebrek aan artillerie waarmee zijn troepen zich tegen Oekraïense beschietingen kunnen verdedigen. Als gevolg daarvan zouden zijn troepen aan het front bij Zaporizja zware verliezen hebben geleden.

Popov drong er bij Valeri Gerasimov, de stafchef van de Russische strijdkrachten en bevelhebber van de militaire operatie in Oekraïne, ook op aan eenheden die al lange tijd in de voorste linies vechten af te wisselen, zodat de militairen op adem kunnen komen.

Soldaten bedreigd

Gemobiliseerde soldaten aan het front klagen dat de legerleiding zich niet houdt aan de belofte dat zij minstens één keer per halfjaar verlof krijgen. Het komt volgens familieleden van opgeroepen reservisten vaak voor dat zij door hun commandanten worden bedreigd als ze verlof vragen. Er is aan het front zelfs een handel ontstaan: sommige commandanten vragen geld voor een verlofbriefje. De prijs daarvan kan oplopen tot 2.500 euro.

Maar Popovs verzoek schoot Gerasimov in het verkeerde keelgat. Hij beschuldigde de commandant van het 58ste Gecombineerde Leger van ‘paniekzaaierij’ en van een poging de legerleiding te ‘chanteren’. Daarmee doelde hij kennelijk op Popovs opmerking dat hij graag de gelegenheid zou krijgen president Poetin zelf op de hoogte te brengen van de problemen.

In zijn videoboodschap aan zijn ondergeschikten zei Popov, die bekendstaat onder zijn bijnaam SpartaK (Spartacus), dat hij voor de keuze stond ‘een lafaard te zijn en zijn chefs te vertellen wat zij wilden horen of hun te zeggen waar het op staat’. Zijn ontslag omschreef hij als een dolksteek in de rug. ‘De Oekraïense eenheden konden niet van voren door onze linies breken, maar onze hoogste commandant viel ons in de rug aan, door het leger op het moeilijkste moment op verraderlijke wijze te onthoofden’.

Diepe verdeeldheid

De openlijke aanval van Popov op Gerasimov laat nog eens zien dat er diepe verdeeldheid heerst binnen het Russische leger. Russische militaire bloggers namen het op voor de afgezette commandant. Volgens sommigen van hen is Popov het slachtoffer geworden van de ‘heksenjacht’ binnen het ministerie van Defensie na de mislukte muiterij van Jevgeni Prigozjin en zijn Wagner-leger tegen Gerasimov en minister van Defensie Sergej Sjojgoe.

Popov werd op het Telegram-kanaal Grey Zone geprezen omdat hij net als Prigozjin de waarheid durft te vertellen over de problemen aan het front. ‘Sommigen zeggen dat je de tegenstander in de kaart speelt door over de zwakke plekken te praten. Maar de vijand kent onze werkelijke situatie beter dan de generale staf in Moskou’, aldus Grey Zone. ‘Het is kiezen of delen: óf de vuile was buiten hangen óf Russische soldaten begraven.’

Sinds de muiterij van Wagner zou het ministerie van Defensie in Moskou al verscheidene hoge officieren op non-actief hebben geplaatst of ontslagen. De meest bekende van hen is generaal Sergej Soerovikin, een favoriet van Prigozjin. De autoriteiten onderzoeken naar verluidt nog steeds of hij betrokken was bij de opstand tegen de legertop. Prigozjin maakte er geen geheim van dat hij hem graag als stafchef wilde zien in plaats van Gerasimov.

Naast interne verdeeldheid aan het thuisfront hebben de Russische troepen in Oekraïne ook te kampen met andere tegenslagen. Begin deze week werd generaal Oleg Tsokov, de ondercommandant van het Russische zuidelijke militaire district in de bezette havenstad Berdjansk gedood bij een Oekraïense raketaanval.

In de Russische stad Krasnodar werd de commandant van een Russische onderzeeër die verscheidene raketaanvallen uitvoerde op Oekraïne doodgeschoten toen hij aan het joggen was. De autoriteiten pakten later een man op die bekende dat hij de aanslag in opdracht van de Oekraïense veiligheidsdiensten had gepleegd.