Het Binnenhof moet op inboeringscursus: de BBB strijdt ook na de boerenprotesten verder

Lijsttrekker Caroline van der Plas maakt een foto van een partijlid die mensen probeert te trekken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Piet van den Ameele (70) heeft eigenlijk altijd op het CDA gestemd, maar dit jaar twijfelt hij voor het eerst. Er is veel onenigheid in de partij. ‘En ik weet niet of de mens wel echt zo’n invloed heeft op de klimaatverandering.’

Dus staat hij zaterdagochtend om klokslag 11 uur te wachten op het verder uitgestorven Stadhuisplein van Vlissingen. De pensionado, die zijn boterham onder meer verdiende met het telen van champignons, heeft via Twitter al een tijdje contact met Caroline van der Plas, Lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging. En die heeft goede ideeën, vindt hij.

En laat zij nou net aan komen rijden, met achter zich een grote wit-groene campagnetruck. Twee strobalen, een bescheiden podiumpje en tafel vol koffie, flyers, Zeeuwse bolussen en BBB-merchandise worden razendsnel uit de truck geladen en vormen het campagnedecor.

Zaadje

In wezen werd het zaadje voor de BBB gelegd op 29 mei 2019 aan de Kneuterdijk in Den Haag. Daar liet de Raad van State geen spaan heel van het stikstofbeleid: Nederland moest halsoverkop aanzienlijk minder stikstof gaan uitstoten.

Het plan van D66 om de veestapel dan maar te halveren ontaarde in een langgerekte reeds vurige boerenprotesten. Te midden van die kruitdampen richtte voormalig agrarisch journalist Caroline van der Plas uit Deventer de BoerBurgerBeweging op. De trekkers op het Malieveld moeten worden verzilverd met een plekje op het Binnenhof, is het idee. Dat riep meteen de herinnering op aan de Boerenpartij van boer Koekoek, die in de jaren zestig politiek Den Haag opschudde en op het hoogtepunt zeven zetels bezette.

BBB wil het Landbouwministerie inruilen voor een Plattelandsministerie, met een departement op minstens 100 kilometer van het Binnenhof. Een nieuw kabinet en de Tweede Kamer moeten verplicht een week lang op ‘inboeringscursus’. Alle opleidingen journalistiek krijgen een verplicht vak Landbouw, Visserij en Platteland.

Jongeren moeten aan het platteland gebonden worden met fiscale voordelen om het boerenbedrijf van hun ouders over te nemen, meer jongerenwoningen op het platteland en daar ook meer aandacht voor digitaal onderwijs, zodat ze niet vertrekken naar universiteitssteden.

Half zeteltje

In de peilingen blijft BBB haken op een half zeteltje. De vraag rijst of er op 17 maart niet te laat geoogst wordt. Stikstof is inmiddels een sluimerend dossier geworden, nauwelijks meer zichtbaar in de dikke mist van de coronacrisis. Maar daar is Van der Plas het niet mee eens. ‘Als er toen verkiezingen waren geweest, hadden alleen de boeren op ons gestemd. Maar wij mikken op het hele platteland, dat zijn acht miljoen mensen. En stikstof blijft een reëel probleem.’ Op het Zeeuwse platteland is veel enthousiasme voor de partij, verzekert de Zeeuws-Vlaamse akkerbouwer Arno Vael, nummer 17 op de lijst.

De praktijk blijkt weerbarstiger: in Vlissingen zijn meer BBB-vrijwilligers dan geïnteresseerde kiezers. Voor een ouder stel dat is komen aanwaaien, komt de truc te laat. Zij stemden per post al op de VVD, maar de Zeeuwse bolus nemen ze hartelijk in ontvangst.

Piet de Vos (65) aanschouwt aan de rand van het plein het campagnecircus, rustig leunend op zijn fiets. De BBB heeft zijn sympathie wel. ‘Alles wat door ons mondje gaat komt toch voor een groot gedeelte bij de boeren vandaan’, zegt de voormalig scheepswerker. Maar in de Stemwijzer kwam De Vos uit op het CDA, de partij waarop hij vier jaar geleden ook stemde. ‘En die spreekt mij ook wel aan.’

Lijsttrekker Caroline van der Plas in gesprek voor de campagne-vrachtwagen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Eerder die ochtend in Zierikzee liep het ook al geen storm. ‘Het lot van een politicus!’, lacht Van der Plas. ‘We mogen van de gemeenten niet midden in het centrum staan, dus dan wordt je verwezen naar een tochtig plein. Maar dat maakt niet uit, we moeten het hiermee doen. Wij zijn geen CDA dat zóveel geld uit kan geven op sociale media.’

Twee weken eerder waren bij een manifestatie van Forum voor Democratie op hetzelfde plein nog zo’n tweehonderd man op de been, vertelt een gemeentemedewerker die even komt polsen of alles goed verloopt. Net als de BBB vindt FvD dat politiek Den Haag zichzelf de stikstofcrisis heeft opgelegd en er niets van de veestapel af hoeft. ‘Zij dachten bij de boerenprotesten: ‘Oja, die boeren zijn ook nog kiezers’’, schampert Van der Plas. ‘Maar wij zullen ook na 17 maart voor de boeren opkomen.’

Is dat genoeg voor een plek op het pluche? ‘Wij zijn de dark horse van deze verkiezingen’, zegt Van der Plas zonder enig spoortje van twijfel. ‘Het paard waar niemand op wed, maar dat aan het einde toch opeens naar voren sprint. Let nou maar op, wij gaan die Kamer in komen.’