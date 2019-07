Het Binnenhof is nog niet van Mark Rutte af

Goedemiddag,

Terwijl Forum voor Democratie uiteindelijk toch instemde met het AOW-voorstel van het kabinet, drong op het Binnenhof het besef door dat de minister-president nog wel eens een tijdje zou kunnen blijven. Met alle gevolgen van dien.

GESPREK VAN DE DAG

Hij blijft

Premiers in Nederland hebben de neiging lang aan te blijven: we zijn pas aan de vijfde toe in de laatste 40 jaar. Zó lang blijven ze vaak, dat ze zich in de hiërarchie van het Binnenhof vanzelf ontwikkelen tot enorme, nogal overheersende eikenbomen waaronder anderen slechts moeizaam tot bloei kunnen komen. Premier Lubbers moest weg voordat Frits Bolkestein zijn kans kon grijpen. Pim Fortuyn wachtte met zijn entree totdat premier Kok zijn vertrek aankondigde, omdat hij wist dat er toen ruimte zou komen.

Mark Rutte, komend najaar negen jaar premier, heeft rond de Hofvijver al een tijdje dezelfde dominante status bereikt als zijn grote voorgangers: sinds 2010 alle landelijke verkiezingen gewonnen en volgens recent onderzoek van EenVandaag nog altijd de onomstreden koploper in de kiezersgunst, ook buiten zijn eigen VVD-achterban.

Partijen die menen ook aanspraak te kunnen maken op het Torentje, verkeerden daarom het afgelopen jaar in een staat van gespannen afwachting. Zou Mark Rutte vertrekken naar Brussel, zoals al sinds de zomer van 2018 overal werd gefluisterd? Zouden er kansen komen voor ambitieuze politici als Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Jesse Klaver en Thierry Baudet?

Zeg nooit nooit, maar het begint er naar uit te zien dat de uitdagers het gewoon nog een keer moeten opnemen tegen de zittende man. De banencarrousel in Brussel liep immers niet alleen uit op een teleurstelling voor Frans Timmermans, maar maakte ook duidelijk dat Mark Rutte toen het erop aankwam geen enkele rol speelde in de strijd om de Europese topfuncties. Precies zoals hij zelf al maandenlang verkondigde overigens.

Voor de camera van RTL Nieuws maakte de premier zich er dinsdagavond met een grapje vanaf (‘Ik had het wel leuk gevonden als één keer mijn naam was genoemd’) maar verder toonde hij slechts teleurstelling over de mislukte poging om Frans Timmermans op het schild te hijsen.

Premier #Rutte: "Ik ben er ook niet echt blij mee." Timmermans zou een goeie Commissie-Voorzitter zijn geweest. Kwam door tegenstand Oost-Europa, maar vooral door christen-democraten. En Rutte is niet in beeld geweest voor topfunctie: "Nee, pijnlijk genoeg niet." #EUCO #EUtop pic.twitter.com/JgUpPSdpU6 Fons Lambie

Verslaggever Frank Hendrickx: ‘Officieel beslist de VVD-leider pas in de zomer van 2020 of hij nog een keer doorgaat als lijsttrekker, maar volgens een vertrouweling staat de premier in de startblokken voor 2021. De electorale concurrenten kunnen hun borst natmaken: ook Brussel heeft ze niet kunnen verlossen van Mark Rutte.’

STEMMING VAN DE DAG

De aow bevroren

Eerste-Kamerlid Paul Frentrop van Forum voor Democratie. Beeld ANP - Remko de Waal

Met de turbo erop is de tragere verhoging van de AOW-leeftijd door het parlement goedgekeurd. In minder dan twee weken hebben Tweede- en Eerste Kamer de wet aangenomen. Forum voor Democratie maakte daarbij dinsdagavond een opmerkelijke draai: de tegenstem in de Tweede Kamer veranderde in een vóórstem in de Eerste. Zoals senator Paul Frentrop het zei: ‘We moeten ook pragmatisch zijn.’

DEBAT OP KOMST

Draagvlak voor het klimaatbeleid?

Minister Eric Wiebes op het Binnenhof. Beeld ANP - Robin Utrecht

Op de valreep van het parlementaire zomerreces heeft de Kamer vanavond nog één groot debat voor de boeg: na anderhalf jaar polderen bereikt het nationale klimaatdebat dan toch eindelijk de nationale vergaderzaal, de plek waar moet blijken of het politieke draagvlak groot genoeg is voor de CO2-heffing, de gastransitie, de forse uitbreiding van het elektrische wagenpark en de definitieve overgang naar zon- en windenergie.

De wetenschap moet het nog zien. Een reek hoogleraren toont zich vandaag desgevraagd in de Volkskrant nogal sceptisch over de oprechtheid van de politieke dadendrang. ‘Nederland stelt altijd hoge doelen en haalt ze vervolgens niet.’

Of het kabinet het niettemin kan gaan proberen, hangt in hoge mate af van de opstelling van GroenLinks en de PvdA, de partijen die de afzonderlijke maatregelen straks in de Eerste Kamer aan meerderheden kunnen helpen. ‘Klaver en Asscher zullen hun politieke sleutelpositie maximaal proberen uit te buiten om het kabinetsvoorstel naar hun eigen wensen bij te slijpen', analyseert verslaggever Yvonne Hofs in haar voorbeschouwing op het het debat.

EN DAN DIT NOG

Ursula von der Leyen. Beeld EPA - Clemens Bilan

Vrouwen aan top commissie en Europese bank?

Mark Rutte dus niet, maar wie gaan de topfuncties in Europa dan wel innemen? Twee van de meest invloedrijke posities lijken naar vrouwen te gaan. In de eerste plaats natuurlijk Ursula Von der Leyen aan het hoofd van de commissie. Maar waarschijnlijk ook Christine Lagarde als president van de Europese centrale bank. Met haar zal niet iedereen blij zijn. Dat alles wel onder het voorbehoud dat het Europees Parlement binnenkort instemt met de uitkomsten van de carrousel. Het chagrijn klotste er na dinsdagavond tegen de plinten, waarschuwt onze correspondent Arie Elshout.

Eis: 5000 euro boete voor Wilders

Vaak wordt geklaagd over de traagheid van politieke besluiten, maar de rechterlijke macht kan er ook wat van: ruim vijf jaar na Geert Wilders’ minder-Marokkanenoproep nadert het proces tegen de PVV-leider de voltooiing. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie vandaag opnieuw een geldboete van 5000 euro wegens het aanzetten tot haat en discriminatie. Opnieuw, want dat was in eerste aanleg ook al de eis, maar die werd afgewezen: de rechtbank vond Wilders wel schuldig, maar legde hem geen straf op. Er is nu dus opnieuw een eis, maar daarmee is het nog niet gedaan. Wilders en zijn advocaat reageren pas na de zomer. De uitspraak staat gepland op 11 oktober. Vandaag noemde Wilders de eis alvast krankzinnig:

Het OM wil een veroordeling én 5.000 euro boete omdat ik “de goede naam en rechten van Marokkanen” zou hebben aangetast.



Veel krankzinniger kan het toch niet worden.



Ga echte boeven vangen zoals die - Marokkaanse - zwembadterroristen en laat mij met rust! #Wilders pic.twitter.com/oYGeS4qyqz Geert Wilders

