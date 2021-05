Het Binnenhof, dat vanaf deze zomer dan toch echt wordt verbouwd, krijgt zijn Hofgracht terug

De Hofvijver met links het Mauritshuis en het Torentje. De negentig meter lange Hofgracht komt hier rechts van. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Door de grootscheepse verbouwing, die naar verwachting 5,5 jaar zal duren, verandert een monumentaal icoon middenin de historische binnenstad in een grote bouwput. Dat baart ondernemers en bewoners uit de buurt zorgen, schrijft (pdf) de Haagse wethouder Saskia Bruines aan de gemeenteraad. Zij vrezen overlast en teruglopende inkomsten, mede omdat het Binnenhof een toeristische trekpleister is.

Daar staat tegenover dat het Binnenhof aan de buitenkant aantrekkelijker moet worden door de Hofgracht, die in de 19de eeuw werd gedempt, te herstellen. Dit is niet alleen bedoeld als verfraaiing, maar ook als beveiligingsmaatregel. Het gaat om een stuk gracht van negentig meter, van de Hofvijver richting de Hofplaats.

Maandag worden omwonenden en ondernemers bijgepraat over de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf, dat de verbouwing uitvoert. Die moet ook zorgen voor een loket voor vragen of klachten, de wethouder belooft een schaderegeling, mocht dit nodig blijken. De gemeente Den Haag verleent de vergunningen en is nauw betrokken.

Uitkijktoren

Om te voorkomen dat bezoekers de komende jaren massaal wegblijven uit de binnenstad, probeert de gemeente ze te lokken met tijdelijke activiteiten. Zo komt er een uitkijktoren om naar de werkzaamheden te kijken en zullen er rondleidingen worden gegeven. Wethouder Bruines uitte bovendien de hoop dat er archeologische vondsten opduiken tijdens de verbouwing.

Concept-ontwerp van het uitkijkpunt bij het Buitenhof, met de plannen voor een Hofgracht. Beeld Overtreders-W

Bij de Hofplaats komt een nieuwe publieksingang, in plaats van de huidige entree om de hoek, aan het plein Lange Poten. De gemeente wil van de gelegenheid gebruik maken om dit plein aantrekkelijker te maken, onder andere door vergroening en het aanleggen van zitplaatsen.

Hoofdpijndossier

Mede vanwege gebrekkige ventilatie, lekkages en problemen met de brandveiligheid besloot de Tweede Kamer in 2015 dat er een verbouwing van het Binnenhof noodzakelijk was. Zelf zouden de Kamerleden tijdens de 5,5 jaar die hiervoor nodig zijn ergens anders moeten vergaderen. Dit groeide uit tot een hoofdpijndossier.

Zo ontstond er in de Tweede Kamer onenigheid over de vraag of ze niet tóch moesten kiezen voor een verbouwing in fases, waardoor een verhuizing niet nodig zou zijn. De noodlocatie bleek flink duurder uit te pakken dan geraamd en een architect werd aan de kant gezet omdat haar ontwerp te luxe zou zijn.

In januari besloot de Kamer het plan toch door te zetten en te verhuizen, naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Vanaf deze zomer verlaten alle ‘bewoners’, waaronder ook de Eerste Kamer en de Raad van State, het Binnenhof. Dan begint ook de verbouwing.