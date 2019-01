Het Binnenhof bereidt zich voor op Brexit-chaos, maar heeft nog geen idee hoe die eruitziet

Goedemiddag,

Brexit-buddy’s, Brexit-vouchers, Brexit-loketten, Brexit-oefeningen, Brexit-hulplijnen: je kunt niet zeggen dat de Nederlandse regering geen voorzorgsmaatregelen neemt voor het moment dat het Verenigd Koninkrijk zich dan eindelijk van de Europese Unie losrukt. Het enige probleem is dat niemand weet wat er komen gaat.

DE NADERENDE BREXIT

Kabinet bereidt zich voor op logistieke chaos

Hoe Brexitbestendig is Nederland eigenlijk? De Kamercommissie Europese Zaken belegde woensdagochtend een nogal zorgelijke bijeenkomst rond dat thema. De Kamerleden hadden maar liefst vier bewindslieden opgetrommeld om hen op dit punt gerust te stellen. Minister Carola Schouten van Landbouw en Visserij was door ziekte geveld, waardoor collega Stef Blok van Buitenlandse Zaken zich ook om de Nederlandse vissers moest bekommeren. De staatssecretarissen Mona Keijzer (Economische Zaken) en Menno Snel (Belastingen) schoven aan om vragen over de staat van paraatheid van het bedrijfsleven en de douane te beantwoorden.

Erg veel sussende woorden had het bewindsliedentrio niet te vergeven, want Joost mag weten hoe zo’n Brexit in de praktijk verloopt. En op wat je niet voorziet, kun je je niet voorbereiden. ‘Ik kan dus niet helemaal uitsluiten dat er problemen in de logistieke keten ontstaan’, moest Snel bekennen, en dat beaamde Blok.

Waarmee de bewindslieden niet wilden beweren dat het kabinet de Brexit zomaar over zich heen laat komen. Integendeel: er zijn Brexit-buddy’s gerekruteerd, Brexit-vouchers verstrekt, Brexit-loketten opgericht, Brexit-oefeningen gepland, Brexit-hulplijnen geopend, Brexit-voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Over de Brexit-noodwet die ministers een mandaat geeft op eigen houtje wetten te wijzigen ging het woensdag niet. Dat ‘buiten werking stellen van de rechtstaat en overboord gooien van onze democratische beginselen’ (dixit SP-Kamerlid Renske Leijten) komt donderdagavond pas aan de orde in een plenair debat.

En voor wie het weten wil: de PVV is nog steeds voor een Nexit, ondanks de immense politieke crisis aan de overkant van het Kanaal. Kamerlid Tony van Dijck: ‘Hoe eerder, hoe beter. We willen baas zijn in eigen land.’

NIEUWS VAN DE DAG

Halen klimaatdoelen 2020 blijkt utopie

Dit kabinet ‘het groenste ooit’ noemen was misschien toch niet verstandig, peinst columnist Diederik Samsom vandaag, want zulke grootspraak is vooral brandstof voor de koppenmakers van De Telegraaf en Elsevier. Met het ronkende taalgebruik wekte het kabinet bovendien torenhoge verwachtingen. Verwachtingen die in schril contrast staan met het bericht dat Nederland de gestelde klimaatdoelen voor 2020 niet lijkt te gaan halen.

Officieel maakt het Planbureau voor de Leefomgeving dat pas vrijdag bekend, maar betrokkenen bevestigen vandaag al aan de Volkskrant dat de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg daalt. Een fors probleem, want het halen van de klimaatdoelen is niet vrijblijvend: als gevolg van een door Urgenda aangespannen rechtszaak moet Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met zeker 25 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990.

Het kabinet zag deze dreun al een tijdje aankomen en heeft een strategie uitgestippeld. Die komt waarschijnlijk neer op het nemen van een aantal niet al te pijnlijke maatregelen om goede wil te tonen en hopen dat dit voor de rechter voldoende is om clementie te betrachten. Een zwak punt in dat plannetje is dat Nederland het halen van de Urgenda-doelstelling zelf onmogelijk heeft gemaakt door adequate maatregelen jarenlang uit te stellen.

DEBAT VAN DE DAG

Dekker en Kamer botsen over rechtsbijstand

Bemoeilijkt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) de gang naar de rechter met zijn voorstel om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand anders vorm te geven? Hijzelf zegt dat ‘minder procedures, meer oplossingen’ zijn leidraad is, maar zowel coalitie als oppositie heeft vooral heel veel vragen.

In een geprikkelde sfeer probeerde Dekker woensdag zijn plan te verduidelijken. Hij vindt dat het aantal zaken omlaag moet: Het beroep op de gesubsidieerde rechtsbijstand is sinds 2000 met 42 procent gestegen tot 416 duizend toevoegingen in 2017. Dat kost de overheid inmiddels zo’n 355 miljoen euro per jaar, terwijl over de hele linie het aantal rechtszaken juist daalt. Volgens Dekker loont het voor sociaal advocaten om door te procederen.

De Kamer betwist dat. Sociaal advocaten klagen juist al jarenlang dat hun beloning te laag is in verhouding tot het aantal uren dat zij aan een zaak besteden. Zij hebben vorige week actie gevoerd bij rechtbanken en roeren zich in de media. Volgens hun berekening moet Dekker niet bezuinigen, maar 127 miljoen extra uittrekken.

Een oplossing werd niet geproduceerd: vanwege tijdnood krijgt het debat op een later moment een vervolg.

DOMPER VAN DE DAG

‘Leuker kunnen we het niet maken...’

Goed nieuws: er ligt een goedgevulde envelop klaar voor 611 duizend Nederlandse gezinnen. Zij krijgen volgend jaar samen 500 miljoen euro toegeschoven. Dat gaat gebeuren door meer middeninkomens een kindgebonden budget te geven. Zo’n 320 duizend paren krijgen een hoger budget, gemiddeld 975 euro per jaar. Daarnaast krijgen 290 duizend paren opnieuw of voor het eerst kindgebonden budget, toch nog zo’n 600 euro per jaar.

Dat zou vandaag geregeld worden in de Kamer. Zou, want de behandeling van de wetswijziging is uitgesteld. Zoals wel vaker gooien technische problemen bij de strompelende Belastingdienst roet in het eten: het (opnieuw) toekennen van het kindgebonden budget aan wie daar recht op heeft lukt niet. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) is druk bezig met het onderzoeken van deze ‘onvolkomenheid’, liet zij op het laatste moment weten. Daarmee kunnen de enveloppen nog wel eens lang in haar bureaulaatje blijven liggen.

EN DAN DIT NOG

Publieke staatsgeheimen weer geheim

In november maakte de regering per ongeluk staatsgeheimen openbaar over de Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen. Over die staatsgeheimen kon u inmiddels bij vrijwel ieder Nederlands medium lezen, maar dat maakt ze niet minder geheim, vindt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Hij haalde de informatie offline en weigert nu in te gaan op de namen van door de zijn ministerie gesteunde strijdgroepen. Want geheim is geheim.

Onderzoek naar lek over Emile Roemer

Gelderland jaagt op het lek rond de benoeming van de Gelderse commissaris van de Koning. Maandag onthulde De Gelderlander dat voormalig SP-partijleider Emile Roemer het in de strijd om die functie aflegde tegen de Apeldoornse CDA-burgemeester John Berends, die bij zijn benoeming geroemd werd om zijn brede netwerk. Een netwerk dat ongetwijfeld veel breder is dan dat van een voormalig Haags kopstuk, klinkt de hoon binnen de SP.

