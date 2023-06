Het bezwaar van ChristenUnie-leden tegen een PVV-coalitie in Flevoland zwelt aan

Hans van Dijk van de ChristenUnie komt met koffie voor de media naar buiten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Tijdens een besloten ledenvergadering werd een motie in stemming gebracht, die was ingediend door 17 partijleden. Zij spraken hun teleurstelling uit over het feit dat de provinciale fractie van de ChristenUnie, ondanks alle kritiek, toch in zee gaat met ‘een partij waartegen zoveel weerstand bestaat’.

Het leek een laatste poging om te voorkomen dat het nieuwe provinciebestuur van Flevoland donderdag zou worden geïnstalleerd. Dit bestuur wordt gevormd door BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP. De coalitie leunt op een minimale meerderheid: 21 van de 41 zetels.

Niet geloofwaardig

Binnen de ChristenUnie is veel weerstand tegen de coalitie met de PVV. Maandagavond zei partijleider Mirjam Bikker bij Nieuwsuur dat ze ‘een naar gevoel’ krijgt van de samenwerking met een partij ‘die de democratische rechtsstaat ergens niet erkent, er tegenin gaat’. Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove noemde een verbond met de PVV in april al ‘niet geloofwaardig’.

Ook jongerenafdeling PerspectieF spreekt zich al maanden uit tegen een coalitie met de partij van Geert Wilders. ‘De PVV staat voor een politiek waaraan we niet moeten, mogen en willen wennen’, schreven de jongeren op hun website.

Toch ging de provinciale fractie van de ChristenUnie, onder leiding van Harold Hofstra, door met de onderhandelingen. ‘Wij staan open voor een gesprek met iedereen, maar dat zullen wel stevige gesprekken worden’, zei hij in april tegen Omroep Flevoland. ‘Voor ons zijn alle Flevolanders gelijk. Daar doen we geen concessies aan.’

Noodrem

Dinsdagavond moest tijdens de ledenvergadering van de afdeling Flevoland, die plaatsvond in een migrantenkerk op een bedrijventerrein in Almere, blijken of de kritische leden nog ergens een noodrem konden vinden.

Hans van Dijk, een van de indieners van de motie, had vooraf niet de verwachting dat er nog een streep zou gaan door de handtekening van Hofstra. Volgens het Almeerse raadslid ‘gaan de leden helemaal niet over de samenwerking’. De keuze om in de coalitie te stappen ligt volledig bij de Statenfractie.

Partijleider Mirjam Bikker leek daar anders tegenaan te kijken. Bij Nieuwsuur benadrukte ze maandag dat leden van haar partij ‘zelf dingen mogen afwegen, en dat gaan ze in Flevoland ook doen’.

Nathánaël Post, voorzitter van PerspectieF, zag daarin dinsdagmiddag een aansporing voor de leden om hun stem te laten horen. Als de motie werd aangenomen, hoopte hij dat de Statenfractie daaruit conclusies zou trekken. ‘Anders lijk je op de PVV, waar ook alles door één persoon bepaald wordt.’

Hofstra, dinsdag niet bereikbaar voor commentaar, liet eerder weten dat een aangenomen motie hem niet op andere gedachten zou brengen.