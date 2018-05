Het belastingjuk van Arnold en Anita weegt almaar zwaarder

Na Henk en Ingrid hebben ook Arnold en Anita nu een voorvechter op het Binnenhof, en wel SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Hij introduceerde het stel donderdag in de Tweede Kamer als prototype van de fiscaal gemangelde kostwinner. Zoals Geert Wilders zich al jaren inzet voor de gewone Nederlanders Henk en Ingrid, maakt Stoffer zich hard voor de ploeterende Anita en haar doodzieke man Arnold.

‘Anita moet in haar eentje de kost verdienen en veel extra diensten te draaien, omdat Arnold te ziek is om te werken’, hield Stoffer de Kamer voor tijdens een debat over de hoge belastingdruk voor eenverdieners. ‘Vergelijk hun situatie eens met die van een ander echtpaar: hij een duurbetaalde jurist en zij vindt het leuk ook een paar dagen te werken. Dan is het toch onrechtvaardig dat Arnold en Anita relatief meer belasting betalen?’

De SGP trekt en sleurt al jaren aan kabinetten om de belastingdruk voor eenverdieners (de hoofdmoot van de SGP-achterban) omlaag te krijgen. Met bitter weinig succes, want het verschil in belastingdruk (het deel van het inkomen dat opgaat aan belastingen) tussen kostwinnergezinnen en tweeverdieners neemt al zeker twaalf jaar toe. Het is nu al 5 procentpunt, berekende het Centraal Planbureau in februari. Bij ongewijzigd beleid zal die kloof verder groeien naar 7 procentpunt.

Noodgedwongen

Als hij medestanders hoopte te mobiliseren, had Stoffer zijn eenverdieners slim gekozen. Voor een sappelende vrouw die noodgedwongen kostwinner is komt ook de linkse oppositie graag in het geweer. Dat geldt niet voor het type kostwinner waar de SGP eigenlijk voor strijdt: gereformeerden van wie de echtgenote uit principe niet werkt. Voor die bijbels gemotiveerde eenverdieners lopen seculiere politici veel minder warm.

De Kamerleden van PvdA, GroenLinks en SP verklaarden zich in elk geval volmondig solidair met Arnold en Anita. Met Stoffer verzochten zij staatssecretaris Menno Snel van Fiscale Zaken iets te doen om hun belastingjuk te verlichten. Arnold en Anita bestaan trouwens echt. ‘Het is een echtpaar uit Zeeland. Zij hebben ons een heel schrijnende brief gestuurd’, zegt de SGP’er.

Arnold en Anita konden het hart van staatssecretaris Snel niet vermurwen. De D66’er zei tegen de Kamer dat ook dit kabinet wil dat Nederlandse vrouwen (meer) uit werken gaan. De fiscale bevoordeling van tweeverdieners is dus bewust. Stoffer moest het doen met Snels vage toezegging dat hij nog eens zou kijken naar de gevolgen voor de lage inkomens onder de werkende eenverdieners.