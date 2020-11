Het belangrijkste nieuws in vijf minuten van woensdag 25 november

Beeld Sophia Twigt

1/5 | Bestuur Forum voor Democratie vraagt Baudet uit het partijbestuur te stappen

Twee dagen na zijn afscheid als lijsttrekker van Forum voor Democratie heeft Thierry Baudet aangekondigd dat hij toch weer lijsttrekker van de partij wil worden. In een video op Twitter schreef de FvD-oprichter, die nog steeds de sociale mediakanalen van de partij beheert, daartoe op eigen houtje lijsttrekkersverkiezingen uit. Het partijbestuur is overvallen door die actie en keert zich tegen Baudet. Ze willen dat hij uit het bestuur stapt.

Eerder vandaag verklaarde het bestuur dat Baudet ‘per direct’ uit het partijbestuur was verwijderd. Even later kwam het bestuur daar op terug: Baudet kan volgens de statuten niet uit het bestuur gegooid worden. Dat kan alleen via een ledenvergadering, maar die staat niet op het programma.

Het bestuur heeft Baudet nu verzocht om vrijwillig te vertrekken. Eventueel kan het bestuur hem royeren als lid. Inmiddels zijn de sloten van het partijkantoor in Amsterdam vervangen, zodat Baudet niet meer naar binnen kan.

2/5 | Hoe samenwerken loont: twee miljard vaccins voor 450 miljoen EU-burgers

Nauwelijks opgemerkt voltrekt zich in Brussel een kleine revolutie: de lidstaten werken soepel samen bij het inkopen van coronavaccins. Vandaag sloot de Europese Commissie een zesde contract met een coronavaccinproducent, deze keer met het Amerikaanse Moderna.

Alles bij elkaar zijn de lidstaten nu verzekerd van 1385 miljoen vaccindoses plus een optie op nog eens 580 miljoen. Als de vaccins worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam, is dat voldoende om de 450 miljoen EU-burgers te beschermen.

3/5 | Nieuw Europees plan: burgers moeten vaker - vrijwillig en veilig - hun data delen

Europeanen moeten straks vaker vrijwillig hun data online doneren om bijvoorbeeld de gezondheidszorg te verbeteren. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat dit veilig kan gebeuren. Vandaag presenteerde de Europese Commissie een eerste serie maatregelen die deze strategie moeten vormgeven.

Het is Brussel al tijden een doorn in het oog dat techbedrijven uit China en de Verenigde Staten ervandoor gaan met data van Europese burgers. De nieuwe, Europese datastrategie moet het allereerst eenvoudiger maken om gegevens binnen de EU-landen te delen. Nu nog blijven ze noodgedwongen - vanwege privacyregels - binnen de landsgrenzen. De commissie hoopt dat in een veilige omgeving burgers en bedrijven hun persoonlijke data vaker vrijwillig willen delen.

4/5 | Stagnatie van het aantal nieuwe coronabesmettingen houdt aan

Het aantal gemelde coronabesmettingen blijft sterk schommelen van dag tot dag, maar neemt op weekbasis niet langer af. Vandaag werden er 4.947 besmettingen gemeld, bijna duizend meer dan gisteren. Het aantal meldingen van vandaag is ook hoger dan vorige week woensdag.

Om het verloop van de uitbraak te bekijken geeft de weektrend een betere indicatie. De afgelopen zeven dagen zijn in totaal 37.041 besmettingen gemeld. Dat zijn er 248 meer dan een week eerder.

Er liggen nu 1.839 patiënten in het ziekenhuis vanwege covid-19, 86 minder dan een dag eerder. In de afgelopen 24 uur zijn er 189 patiënten nieuw opgenomen, waarvan 39 op de intensive care. Het kabinet streeft naar minder dan 10 ic-opnamen per dag, alvorens een versoepeling van de beperkende coronamaatregelen door te willen voeren.

5/5 | Onderzoek: stikstofcrisis kan worden doorbroken met uitkopen van kleine groep veehouders

De stikstofimpasse kan regionaal worden doorbroken door een kleine groep veehouders uit te kopen die relatief veel ammoniak uitstoten nabij kwetsbare natuur. Dat valt op te maken uit onderzoek van journalistiek platform Investico.

Uit een analyse van vergunningen en de uitstoot van 19 duizend veehouders in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant blijkt onder meer dat een kalkoenhouder op de Veluwe met zijn uitstoot de landelijke snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur teniet doet. Sommige veeluitstoters stoten tot wel 61 keer meer uit dan de gemiddelde veehouder.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van woensdag 25 november tot 17.00 uur.