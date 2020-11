Het belangrijkste nieuws in vijf minuten van dinsdag 10 november

Beeld Sophia Twigt

1/5 | Amerikaanse justitieminister staat onderzoek naar kiesfraude toe zonder overtuigend bewijs

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft federale aanklagers toestemming gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke kiesfraude bij de presidentsverkiezingen, zonder dat daar overtuigend bewijs voor is. Het is hoogst ongebruikelijk dat het ministerie zich voor de officiële uitslag bekend is met een verkiezingsconflict bemoeit. Maar Barr vindt afwachten een 'passieve’ aanpak, zo schreef hij aan alle federale aanklagers.

Critici menen dat Barr zich hiermee laat gebruiken als loopjongen van president Trump, die weigert zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. De afgelopen dagen schaarden verscheidene prominente Republikeinen zich achter Trumps plannen om de uitslag via de rechter aan te vechten.

2/5 | Reproductiegetal R voor het eerst in lange tijd onder de 1

Op weekbasis blijft het aantal coronabesmettingen dalen, bericht het RIVM vandaag. Vandaag werden 4.695 nieuwe besmettingen gemeld, net iets minder dan gisteren. Voor het eerst in lange tijd is het reproductiegetal R onder de 1 gedoken, maar het aantal besmettelijke Nederlanders - op dit moment zo’n 145 duizend - blijft hoog.

Het aantal covidpatiënten in het ziekenhuis daalde licht. Gisteren was er nog een kleine toename te zien, maar ook in de ziekenhuisbezetting lijkt de tweede golf over zijn piek heen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding liggen liggen er nu 2.295 patiënten vanwege corona in het ziekenhuis, waarvan 598 op de intensive care.

Ruim een op de drie coronatesten wordt op dit moment uitgevoerd door commerciële teststraten en bedrijven. Dat meldde het televisieprogramma EenVandaag. Als veel positieve testen buiten het beeld van de GGD’s blijven, zou de daling van het aantal besmettingen vertekend kunnen zijn.

Volg het laatste nieuws over de coronacrisis in ons liveblog.

3/5 | Islamitische strijders onthoofden tientallen dorpelingen in Mozambique

In het noorden van Mozambique hebben islamitische strijders meer dan vijftig mensen onthoofd. Dat melden de Mozambikaanse autoriteiten. De aanval is een van de meest lugubere sinds jihadisten drie jaar geleden een opstand begonnen in de afgelegen provincie Cabo Delgado.

Twee dorpen in de provincie waren van vrijdag tot en met zondag het doelwit van de extremisten, zo verklaarde de politie maandag. Huizen werden in brand gestoken en vrouwen en kinderen werden ontvoerd. In een van de dorpen, Muatide, werden tientallen bewoners samengedreven op een voetbalveld waarna ze werden onthoofd.

Het conflict in Cabo Delgado krijgt een extra lading doordat internationale energiebedrijven in het gebied grote gasvoorraden willen winnen. Daarom zet Mozambique behalve regeringstroepen ook particuliere bewakers in.

4/5 Regeringspartij van Aung San Suu Kyi claimt verkiezingszege in Myanmar

De regeringspartij van Aung San Suu Kyi heeft maandag de overwinning opgeëist in de parlementsverkiezingen in Myanmar. Het waren de tweede verkiezingen in het land sinds een militaire dictatuur in 2015 moest plaatsmaken voor een burgerregering.

Vooraf spraken de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hun bezorgdheid uit over het feit dat 1,5 miljoen kiezers van de verkiezingen waren uitgesloten, doordat in sommige regio’s de veiligheidssituatie een stembusgang in de weg stond.

De officiële verkiezingsuitslag wordt volgens de kiescommissie begin volgende week bekend.

5/5 | Peruaanse parlement zet president Vizcarra af wegens corruptie

Uren nadat het Peruaanse parlement besloten had om president Martín Vizcarra wegens corruptie af te zetten, heeft Vizcarra zelf zijn aftreden bekendgemaakt. Parlementsvoorzitter Manuel Merino zal de rest van Vizcarra’s ambtstermijn, die in juli afloopt, uitzitten. Komend voorjaar gaan de Peruanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen.

Onverwachts keerde een grote meerderheid in het parlement zich tegen de president, die al lange tijd wordt achtervolgd door beschuldigingen dat hij steekpenningen zou hebben aangenomen toen hij tussen 2011 en 2014 gouverneur was in een provincie in het zuiden van Peru. Toen Vizcarra twee jaar geleden aantrad deed hij juist de belofte om overheidscorruptie te bestrijden.

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van dinsdag 10 november tot 17.30 uur.