Het begon als kick, maar liep volstrekt uit de hand: broers voor de rechter voor afpersen met gijzelingssoftware

De broers Melvin en Dennis van de B. zeiden spijt te hebben. Maar daar leek het niet erg op in de rechtszaak over hun praktijken met gijzelingssoftware. Zij hoorden donderdag een eis van 1 jaar, waarvan 9 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Amateurarcheoloog Frank Pennekamp (54) heeft deze ochtend met zijn vrouw een flinke rit vanuit West-Friesland gemaakt naar Rotterdam en zit nu in de rechtszaal op een metertje of tien schuin achter de twee broers die hem in 2014 vanaf hun zolderkamertje hebben afgeperst.

Als Pennekamp terugdenkt aan die dag, wordt-ie weer kwaad. Het was ’s ochtends vroeg en voor hij de deur uitging, zette hij z’n computer aan het werk om bestanden van zijn overleden schoonzus over te zetten naar verschillende mapjes. Toen hij ’s middags terugkwam en wilde kijken of het allemaal gelukt was, zag hij ineens een scherm dat zijn computer vergrendeld was en zijn bestanden versleuteld waren. De spullen van zijn overleden schoonzus, maar ook zijn eigen mappen met archeologische gegevens. Hij kon alles terugkrijgen als hij 1 bitcoin zou betalen.

Foute boel, wist Pennekamp meteen. Ransomware, gijzelingssoftware; daar had hij wel eens over gelezen. Dus ging hij als leek eerst informatie verzamelen hoe hij een bitcoin - digitale munt - kon aanschaffen. Uiteindelijk lukte het. Hij betaalde 1 bitcoin en kon zijn bestanden ontsleutelen. En nu hoort hij Dennis (21) en Melvin van de B. (25) zeggen dat ze veel spijt hebben en denkt Pennekamp: ja, ja, omdat jullie gepakt zijn, natuurlijk.

Opgepakt en geboeid afgevoerd

Drie jaar geleden, op een septemberdag, werden de broers in hun ouderlijk huis in een dorpje net onder Amersfoort opgepakt door een arrestatieteam en geboeid afgevoerd. Hun ouders schrokken zich rot en waren woedend toen ze erachter kwamen waarom hun zoons in cel waren beland. Dat ze technisch onderlegd waren en computers voor hen geen geheimen hadden, dat wisten ze wel. Daarom was hun moeder ook zo blij dat Dennis een vriendinnetje had, waardoor het in huis niet alleen meer over computers ging.

Maar dat de jongens samen de malware Coinvault hadden gemaakt, die wereldwijd naar duizenden computers hadden verspreid en daarmee slachtoffers hadden afgeperst, dat wisten ze niet.

Het is volstrekt uit de hand gelopen, zeggen de broers tegen de rechtbank. Het was allemaal begonnen met gewoon de uitdaging of het kon. Dat was de kick, legt Dennis uit. We hadden het niet zo door, zegt Dennis ‘Je ziet geen mensen als je binnenkomt in een computer.’ Z’n broer vult aan dat ze er onvoldoende ‘bij stil stonden’.

Dat begrijpen de rechters niet goed. Want de broers hadden ook een helpdesk ingebouwd, als slachtoffers er niet uitkwamen. Daar kwamen ook wanhopige mailtjes binnen, van oude mensen bijvoorbeeld die de foto’s van hun kleinkinderen kwijt waren en geen geld hadden om Dennis en Melvin te betalen. ‘Je hebt gewoon keihard teruggeschreven: eerst betalen!’

Daar heeft Dennis geen goed antwoord op.

En waarom vroegen ze maar één bitcoin – toen ongeveer 240 euro – wil de rechtbank weten. 'Dan had je op een gegeven moment een Porsche kunnen kopen', zegt een van de rechters. Ze waren begonnen met een laag bedrag om te kijken of het werkte, zegt Dennis. ‘We wilden het ook betaalbaar houden.’ De broers maakten in totaal 20.000 euro buit.

Niet helemaal overtuigd

De officier van justitie lijkt niet helemaal overtuigd van hun spijtbetuiging. Ja, natuurlijk is er nu spijt. Maar als ze vraagt waarom de broers niet eerder stopten, krijgt ze ‘smoesjes’.

Ze snapt dat een lange straf hun leven weer overhoop kan gooien, maar vindt een werkstraf onvoldoende. De officier eist daarom een celstraf van 1 jaar tegen Melvin en Dennis, waarvan 9 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Dennis en Melvin hopen dat ze niet terug hoeven naar de gevangenis. In 2015 zaten ze twee weken vast. Een hel, zeggen ze. Dennis doet nu twee studies tegelijk aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Melvin heeft een baan waar hij ‘onmisbaar’ is.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.