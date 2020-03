Het begint te knellen met de kinderen thuis: ‘Alsof je aan alle kanten tekortschiet’

Het kabinet maakt dinsdag waarschijnlijk bekend dat scholen en de kinderopvang ook na 6 april nog dichtblijven. Na de eerste twee weken wordt het er in veel gezinnen niet gezelliger op. ‘De scheiding van werk, opvoeding en school is er niet voor niets.’

De conferencecall van Anne Sikken (38) duurde een uur. In dat tijdsbestek presteerden haar twee zoons van 7 en 9 het om hun moeder dertig keer te onderbreken. ‘Dan zei ik tegen ze: en nu echt even spelen. Stak er 30 seconden later weer zo’n koppie om de deur. Mijn collega’s konden er gelukkig wel om lachen.’

Ook voor Sikken is het schipperen sinds de sluiting van de basisscholen, twee weken geleden. Haar man draait overuren als anesthesioloog, haar eigen werk als adviseur digitale media probeert ze zo goed en zo kwaad als dat gaat te combineren met het thuis onderwijzen én opvoeden van haar zoons.

Een van de dingen die ze in die nieuwe multitaskende rol heeft geleerd: ‘Dat mijn kinderen een heel andere definitie hebben van dringende zaken waarvoor ze me mogen storen dan ik. Heel dringend vinden zij bijvoorbeeld de vraag: mama, heb je een handdoek om een superheldencape te maken? Of: mogen we de poepschep van de kattenbak gebruiken om een dode muis te begraven?’

Met Sikken kijken ouders in heel het land in spanning uit naar wat het kabinet dinsdag bekendmaakt. Dat de scholen en kinderopvang langer dicht blijven dan 6 april, lijkt onvermijdelijk. Scholen en horeca blijven nog wekenlang gesloten in Nederland, bevestigden Haagse bronnen maandag aan de Volkskrant. Vorige week zei onderwijsminister Arie Slob bovendien dat hij een onderzoek van het RIVM naar corona bij kinderen wil afwachten: dat zal nog minimaal drie weken in beslag nemen.

De vraag is nu vooral: hoelang moeten ouders nog voor meester en juf spelen? Tot en met de meivakantie, zoals vaak wordt geopperd? Of verlengt het kabinet ook de schoolsluiting tot 1 juni?

Niet gezelliger

In veel gezinnen wordt het er nu al niet gezelliger op, merkt directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs, dat belangen van ouders met schoolgaande kinderen behartigt. ‘De scheiding van werk, opvoeding en school is er niet voor niets. Het is geen ideale combinatie als dat thuis allemaal samenkomt. Het gevolg, zo horen we van ouders: je kunt eigenlijk niets goed meer doen. Het voelt alsof je aan alle kanten tekortschiet.’

Voor ijver scoren ze een dikke voldoende, de ouders die rekensommen moeten uitleggen die ze dertig jaar geleden voor het laatst zelf onder ogen hebben gehad. Ze kijken er nogal eens van op hoeveel werk hun kinderen eigenlijk verzetten op school. Vlaming: ‘Ik dacht altijd dat mijn dochter van 7 in groep 4 een beetje leerde lezen. Maar ze leert dus allerlei moeilijke sommen en woorden. En ze kan regels voor spelling uit haar hoofd opzeggen. Ik had nooit gedacht dat ze al zo ver was.’

Ouders werkzaam in ‘vitale’ beroepsgroepen mogen hun kinderen naar opvang of school blijven brengen. Voorzichtig maken steeds meer van hen daar gebruik van. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ook veelgehoord onder ouders, zegt Vlaming: de kritiek van het kind dat papa of mama het niet zo duidelijk uitlegt als de juf of meester. ‘Ik vertelde dat aan de juf van mijn dochter. Die zei toen: o, maar dat zegt mijn dochter ook tegen mij. Dat relativeerde het gelukkig wel weer.’

‘Veel ouders ervaren het als pittig, het bijna voortdurend thuis zijn en het onderwijzen van de kinderen’, zegt Marjet Winsemius, directeur van de stichting Voor Werkende Ouders. ‘We horen ook dat werkgevers niet altijd even goed meedenken, die zeggen bijvoorbeeld: je werk moet gewoon worden gedaan, dus regel het. Willen we dit nog langer volhouden met z’n allen, dan heb je als ouders speling nodig om onderwijs te kunnen geven, je werk te kunnen doen en het thuis ook nog een beetje gezellig te houden.’

Onmogelijke opgave

Ook vakbond FNV maakt zich zorgen over de vaders en moeders, die nu ‘werknemer, ouder, leerkracht, cipier en opvoeder in een zijn’. ‘Een baan combineren met thuisonderwijs is voor velen een onmogelijke opgave. Voor drie weken is dit nog te overzien, maar als dit langer aanhoudt wordt de druk op werkende ouders te groot’, schrijft FNV-bestuurslid Judy Hoffer in een gezamenlijk opiniestuk met Ouders & Onderwijs en de Stichting Voor Werkende Ouders.

Ouders werkzaam in ‘vitale’ beroepsgroepen, zoals de zorg of het onderwijs, mogen hun kinderen naar opvang of school blijven brengen. Voorzichtig maken steeds meer van hen daar gebruik van: de meerderheid van de basisscholen vangt deze week meer leerlingen op dan vorige week, blijkt uit een peiling van de PO-Raad, de koepel van schoolbesturen in het basisonderwijs.

Het gaat nog altijd om kleine aantallen: de schoolbesturen die meededen aan de peiling van de PO-Raad, vangen 2,8 procent van de leerlingen op. Ze verwachten dat dit percentage op korte termijn stijgt naar ruim 3 procent.

Het valt de stichting Primair Openbaar Onderwijs (PROO) ook op. De scholenkoepel, met 23 basisscholen op de Veluwe, merkt dat ouders die hun kind eerst thuishielden het nu toch komen brengen. ‘De sociale cirkel om ouders heen die eerder hielp bij de opvang, kan dat ook niet blijven doen’, zegt Bert Stam, regiodirecteur bij de scholenkoepel. ‘En thuiswerkende ouders merken ook dat het lastig is om werk, zorg voor de kinderen en afstandsonderwijs te combineren.’

Anne Sikken kan erover meepraten. Een van haar zoons vroeg haar tijdens een van haar conferencecalls of ze naar de verre speeltuin mochten. ‘Ik heb toen blijkbaar ja gezegd, maar dat was na een vraag van een collega. De oudste moest om 13.40 uur voor school inchecken in de Hangout, dus ik maakte me zorgen toen ik ze niet in de speeltuin zag. Bleken ze met hun step 2 kilometer verderop te zitten.’