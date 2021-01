Het avontuurlijke verleden van de ‘Britse’ Biden

Joe Biden spreekt als vice-president in Dublin. Beeld Hollandse Hoogte / PA Media

Acht jaar geleden sprak Biden voor het eerst openlijk over de Britse kant van zijn familie. Zijn voorvader George Biden, zo wist hij te melden, was een kapitein die zich in India zou vestigen en daar trouwde met een plaatselijke vrouw. Het verhaal, aldus The Times, bleek in grote lijnen te kloppen. In koloniale archieven werd inderdaad een kapitein Biden aangetroffen, eentje met de naam Christopher, varend op de route Londen-Calcutta.

Als kapitein was deze Biden, zo ontdekte de oorlogshistoricus Tim Willasey-Wilsey, geliefd bij zijn manschappen omdat hij tijdens de lange reizen volop vertier toestond. Trots meldde Biden dat dit vrijzinnige regime er niet toe had geleid dat er taken werden verwaarloosd. Lijfstraffen waren zeldzaam op zijn schepen. Hij vestigde zich in Chennai, dat toen Madras heette. Daar trouwde hij met Harriott, een Engelse.

Kustmagistraat

In Madras ging hij werken als ‘kustmagistraat’, een functie die belangrijker was dan de benaming suggereert. Hij hield, zo schrijft Ben Macintyre in The Times, bijvoorbeeld schepen tegen die met ‘gestolen kinderen’ wilden vertrekken naar Nederlands-Indië, waar ze te werk zouden worden gesteld. Biden wilde tot zijn dood in India blijven. Die dood vond deze koloniaal in 1857, toen hij het slachtoffer werd van de Indiase opstand.

Als president zal Biden mogelijk een bezoek willen brengen aan het museum van Chennai, waar zijn avontuurlijke voorvader met een gedenksteen wordt herdacht. Urgenter is de vraag: welk Europees land zal hij als eerste gaan bezoeken? De Britse pers is ervan overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk, ondanks Bidens afkeer van de Brexit, bovenaan het reisschema staat, al bestaat de kans dat hij om emotionele redenen een tussenstop maakt in Dublin.