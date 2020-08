Het avontuur van Van Kooten bij de Partij voor de Toekomst begon mooi, maar eindigde snel

Henk Krol, Jeroen de Vries, Femke Merel van Kooten-Arissenen en Henk Otten vormden tot het afscheid van van Kooten de Partij voor de Toekomst. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

En weer kwam een wreed einde aan een politieke draai van Femke Merel van Kooten-Arissen (36). Amper een jaar geleden bij de Partij voor de Dieren vertrokken omdat daar te weinig aandacht voor ‘mensendingen’ zou zijn. Daarna een kort verblijf bij 50Plus, nadat Henk Krol haar gecomplimenteerd had voor haar kwaliteiten als Kamerlid. Vervolgens met Krol op avontuur met de Partij voor de Toekomst. Waaraan nu, goed twee maanden later, alweer een abrupt einde komt, zo liet ze in het AD weten. Ze beleeft haar vijfde reïncarnatie als Kamerlid, in het bestek van een jaar. Er zullen er weinig in de parlementaire geschiedenis zijn die haar dat kunnen nazeggen.

Terwijl het nog wel zo mooi begon, nu drie maanden geleden. Krol had de familie van Kooten thuis ontvangen en een zelfgemaakte vegetarische maaltijd voorgeschoteld. Haar zoontje had leuk gespeeld met de dobermann van Krol. Op zowat alle dossiers vonden ze elkaar. ‘Ik ben nog nooit verschillen tegengekomen’, had Krol gezegd. ‘We zijn als broer en zus.’ Van Kooten had in een schriftje bijgehouden hoe 50Plus over de dingen dacht: migratie, klimaat, lhbti, luchtvaart, democratische vernieuwing. Wat bleek? Twee handen op één buik.

Waarna Krol dus via het tv-programma van Harry Mens avances maakte richting de Groep Otten, een afsplitsing van Forum voor Democratie met zetels in de Eerste Kamer, het Europarlement en enkele Statenfracties. Politiek pragmatisme in de overtreffende trap: Henk Otten zocht een aansprekende lijsttrekker, Krol had campagnebudget nodig. Een opmerkelijke stap, omdat met name Van Kooten en Otten op veel politieke dossiers – kernenergie, gasboringen in Groningen, stikstofproblematiek, klimaat - bijna diametraal tegengestelde opvattingen koesteren. Ook het voorstel van Otten om tv-maker Johan Derksen als lijstduwer binnen te halen, viel verkeerd bij van Kooten. ‘Over mijn lijk. De manier waarop Derksen de lhbti-gemeenschap onderuit haalt, is weerzinwekkend.’

Overvallen

Volgens Van Kooten werd ze compleet overvallen door de fusie met GO, zoals Groep Otten zich noemt. Ze zou de afgelopen weken stelselmatig buiten belangrijke besprekingen zijn gehouden. ‘Henk Krol heeft tegen mij gelogen’, zei Van Kooten tegen het AD. ‘Hij beloofde dat wij met z’n tweeën de politieke lijn zouden bepalen. Maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt.’

Krol en Otten op hun beurt zeggen verrast te zijn door het opstappen van Van Kooten. Krol houdt vol dat elke stap van de fusie met Van Kooten is besproken. Volgens hem is haar man, die onbezoldigd fractiesecretaris was van de eenmansfractie van Van Kooten, de kwade genius. Tegen het AD: ‘Dan gaat ze met haar man praten, en is ze het er niet mee eens.’ Beter zo, vindt Krol: ‘Het anker is los, het schip kan weer varen.'

Otten doet niet moeilijk over zijn motieven: hem was het om Krol te doen. ‘We namen haar er maar een beetje bij.’ Ze vertoont nogal divagedrag, vindt hij. ‘Dat heb ik genoeg meegemaakt bij mijn vorige partij, met Thierry Baudet.’

Op de website van de Partij voor de Toekomst zijn de sporen van Van Kooten meteen uitgewist. Ze is van de groepsfoto afgeknipt, haar bijdragen in de Kamer zijn verwijderd.