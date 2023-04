Het AI-vriendje van Snapchat klinkt heel aardig, maar peutert ondertussen persoonlijke informatie los

Kinderpoppetjes voor het logo van Snapchat. Beeld Dado Ruvi / Reuters

Het kunstmatige-intelligentievriendje van Snapchat, Mijn AI, heeft zich vlak na lancering niet bepaald populair gemaakt. De vrijpostige chatbot, die onder meer met kinderen probeerde af te spreken, zou volgens het bedrijf zijn teruggefloten en zich nu niet meer voordoen als een persoon van vlees en bloed. Maar wat wil Snapchat precies met deze AI-bot?

In de eerste plaats is een virtueel vriendje dat altijd voor je klaarstaat natuurlijk een slimme manier om gebruikers zo vaak mogelijk de app te laten openen, zodat ze daar zo veel mogelijk tijd spenderen. Maar Snapchat ziet ook grote potentie in de combinatie van kunstmatige intelligentie en advertenties, zei een medewerker onlangs tegen Platformer. Door gebruikers aan te moedigen de chatbot om tips te vragen voor cadeautjes, restaurants, een leuke dag uit of shampoo voor droog haar, ontstaat er voor het bedrijf een geweldige mogelijkheid gerichte advertenties aan te bieden.

Advertentieprofielen opstellen

Zo’n ingang is extra waardevol nu Google en Apple de mogelijkheden voor third party cookies drastisch hebben teruggeschroefd. Met deze cookies verzamelen bedrijven informatie over gebruikers, om zo gedetailleerde profielen op te stellen – houdt van skiën, heeft een hond, rijdt auto – en op basis daarvan gericht advertenties aan te kunnen bieden. ‘Google en Apple hebben nu een machtige positie, omdat zij de infrastructuur beheren om deze profielen op te bouwen. De rest probeert hier op andere manieren aan te komen’, zegt Nadya Purtova, hoogleraar recht, innovatie en technologie aan de Universiteit Utrecht.

Uitgebreide chatgesprekken kunnen zeker een onderdeel van die strategie zijn, denkt Purtova. ‘Er zijn eenvoudigere manieren om complexe profielen van mensen samen te stellen, ook zonder die cookies, maar een chatbot kan in combinatie met zo’n profiel wel voordeel opleveren. Het belangrijkste bij een advertentie is dat je de juiste inhoud op de juiste tijd laat zien. Zo’n gesprek kan informatie leveren over wanneer dat moment precies is.’ Bovendien kan de chatbot in het gesprek eventueel zelf gesponsorde aanbevelingen van diensten of producten leveren – mogelijk zonder dat de gebruiker dat doorheeft.

Kritiek

Een virtueel vriendje dat geld krijgt om bepaalde dingen tegen (veelal) minderjarige gebruikers te zeggen of data uit hun gesprekken doorverkoopt – techexpert Jarno Duursma is er fel op tegen. Het fenomeen is niet nieuw, het overgrote deel van de omzet van Google komt voort uit de advertenties tussen zoekresultaten. ‘Maar daar is de transactie duidelijk: ik zoek een koptelefoon en zie een paar advertenties. Hier is de intentie: ik wil vrienden met je worden, en daarmee peuter je vertrouwelijke informatie los.’

Bovendien kan zo’n chatbot ook ongevraagd het gesprek richting een bepaald product sturen. Duursma: ‘Chatbots zijn niet per se schadelijk, ze kunnen een mooi instrument zijn om kinderen bijvoorbeeld sociale vaardigheden aan te leren. Maar dat is niet het doel bij dit soort bots, die er puur zijn voor commercieel gewin. Zeker kwetsbare kinderen, die vatbaarder zijn voor manipulatie of hun toevlucht tot zo’n bot zoeken omdat ze weinig vrienden hebben of niet lekker in hun vel zitten, wil je niet urenlang met zo’n bot laten kletsen. We moeten dit niet willen, punt.’