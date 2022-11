Het aantal mensen met schurft neemt hard toe, en de mijt bestrijden is bepaald geen sinecure

De Delftse student Joost (midden) kwam maar moeilijk van zijn schurft af. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Kan niet missen, dacht de Delftse student Joost (22) toen hij en zijn toenmalige vriendin vorige winter opeens jeukende rode bultjes op hun huid ontdekten – dit was schurft. Maar de studentenhuisarts wuifde zijn zorgen weg en deed het probleem af als droge huid. Na twee maanden was de uitslag nog niet weg en de jeuk zo erg dat Joost, die uit privacyoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant wil, soms nachtenlang niet sliep. ‘Ik wilde mijn vel eraf scheuren’, zegt hij.

Het was toch schurft, constateerde zijn huisarts tijdens een tweede consult. De vettige zalf die Joost in eerste instantie moest smeren tegen een droge huid, had de omstandigheden extra comfortabel gemaakt voor de schurftmijt die zich onder zijn huid had verschanst. ‘Door het slaapgebrek en de jeuk zat ik niet meer lekker in mijn vel. En het was ook niet goed voor de relatie met mijn ex: als het mij lukte om even in slaap te vallen, werd ik wakker van haar gewoel. Dat is niet goed voor de gezelligheid.’

Publiek gezondheidsprobleem

Het aantal patiënten met scabiës, in de volksmond schurft genoemd, neemt sinds 2013 in het hele land toe. De afgelopen twee jaar versnelt die groei, vooral onder jongvolwassenen. Dit jaar kwamen er per week gemiddeld zo’n 2.900 mensen met de besmettelijke huidziekte bij de huisarts. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020, toen er wekelijks gemiddeld 1.400 scabiëspatiënten langskwamen.

Een verklaring voor de snelle toename ontbreekt. Mogelijk komt het doordat jongvolwassenen tijdens en na corona weer meer met elkaar in contact kwamen in studentenhuizen of daarbuiten. Het kan ook zijn dat schurft inmiddels meer bekendheid geniet onder studenten, waardoor zij sneller aankloppen bij de huisarts als ze jeuk hebben.

‘Dit is een hardnekkig, publiek gezondheidsprobleem,’ zegt Heiman Wertheim, hoogleraar medische microbiologie aan het Radboud UMC. ‘Toch zijn niet alle huisartsen goed bekend met schurft. Veel studenten staan wegens lange wachtlijsten nog ingeschreven bij een praktijk buiten hun studentenstad. Een huisarts in Lutjebroek met weinig studenten in het patiëntenbestand kan schurft mogelijk verwarren met eczeem of andere huidaandoeningen.’

Toen de huisarts van Joost uiteindelijk scabiës diagnosticeerde, moesten Joost en al zijn vijftien huisgenoten zich twee keer drie dagen lang – met een tussenpoos van een week – van top tot teen insmeren met permetrinecrème. Iedereen met wie hij langdurig, intensief huidcontact had gehad of een bed, bank of kleding had gedeeld, kon namelijk besmet zijn.

Schurftspreekuur

Duidelijke behandelrichtlijnen ontbraken. ‘Mijn huisarts had geen flauw benul, dus we wisten niet eens dat je tijdens zo’n kuur niet op de bank mag zitten.’ En dus kwam Joost niet van zijn schurft af, ook niet na een tweede keer smeren. Inmiddels hadden twee andere huisgenoten het ook gekregen. ‘Bij de derde kuur waren we er helemaal klaar mee. In plaats van de voorgeschreven drie dagen hebben we ons twee keer een hele week lang ingesmeerd met crème. We hebben textiel gewassen op 60 graden en alle banken in huis ingepakt met plastic. En nog ging het niet weg.’

‘Goed naleven van was-, kleding- en smeerinstructies is inderdaad een vak apart,’ zegt GGD-arts Ewout Fanoy. ‘Als je niet-wasbaar textiel bijvoorbeeld keurig in een plastic zak bewaart, maar die vervolgens buiten in de kou zet, komt de schurftmijt in een soort winterslaap en houdt hij het juist heel lang vol. Een paar dagen naast de verwarming is een beter idee.’ Om dat soort vergissingen te voorkomen, begint de GGD nu met meer informatievoorziening in de vorm van poster- en foldermateriaal en een spreekuur in Amsterdam. Waar nodig gaat een team van experts langs bij instellingen waar schurft is uitgebroken. Ook kunnen huisartsen en patiënten voor vragen over schurft terecht bij de GGD.

‘Een mooie stap in de goede richting’, zegt hoogleraar Wertheim. Hij pleit ervoor dat de diagnostiek, voorlichting en behandeling van schurft, waaronder hygiëne-adviezen, integraal bij de GGD belandt. ‘Om het scabiësprobleem aan te kunnen pakken, moet je de verspreiding ervan eerst precies in kaart brengen. De GGD heeft daar de kennis voor. Als dan precies duidelijk is hoe het zit, kan het effect van eventuele oplossingen worden doorgerekend. Misschien wijst zo’n berekening wel uit dat we schurft beter onder controle krijgen als we iedere student twee keer per jaar preventief een ivermectine-pil op te sturen. Dat werkt heel goed tegen schurft.’

Een ‘geniaal’ idee, vindt Joost. Bij het aanbreken van de zomervakantie, na drie vergeefse zalfkuren, kreeg hij van zijn huisarts ivermectine voorgeschreven. Voordat hij naar Kreta vloog, liet hij al zijn kleren en beddengoed in plastic zakken achter. Op de drempel slikte hij een pil. Die combinatie verloste hem na vijf maanden jeuk eindelijk van de mijten. ‘Mijn huid was inmiddels helemaal kapot door al het krabben, smeren en pillen slikken. Nu let ik extra op. Telkens als ik ergens jeuk heb denk ik: oh nee, is het weer zover?’