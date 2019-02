Het aantal extreme snelheidsovertredingen stijgt maar door

Een nieuwe digitale flitspaal in Arnhem Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In 2015 waren er nog slechts 55 duizend extreme snelheidsovertredingen. Dat aantal is de afgelopen vier jaren steeds verder opgelopen.

Een goede verklaring voor de opmerkelijke stijging van het aantal ernstige snelheidsduivels op de weg heeft het CJIB niet voorhanden. Het kan in ieder geval niet liggen aan het strenger optreden door politieagenten, want de stijging is louter in beeld gekomen door digitale flitspalen. Ook het Openbaar Ministerie (OM) kon daarvoor donderdag (nog) geen verklaring geven.

De politie heeft het antwoord evenmin. ‘Van iemand die boven de 50 kilometer te hard rijdt, wordt het rijbewijs ingenomen – dat komt regelmatig voor’, weet een woordvoerder van de landelijk eenheid.

Bij overtredingen tot 30 kilometer per uur te snel krijgt de automobilist een boete van het CJIB, via de bekende brief met acceptgiro. Bij alles daarboven wordt het OM ingeschakeld. Bij 30 tot 50 kilometer te snel krijgt de autobestuurder meestal via een strafbeschikking een extra hoge boete. Bij recidive kan de officier van justitie ook beslissen de zaak voor de rechter te brengen. Vanaf 50 kilometer te hard kan het rijbewijs worden ingenomen. Rijdt een automobilist 100 procent te snel, dan kan de politie het voertuig in beslag nemen.

Aantal kleine overtredingen daalt juist

Sommige automobilisten maken het wel erg bont, blijkt uit de gegevens die de Volkskrant heeft opgevraagd. Vorig jaar reden zeventien automobilisten binnen de bebouwde kom ruim 100 kilometer te hard. De bestuurders moeten dan met minimaal 130 of 150 kilometer per uur door stad of dorp gereden hebben. Ook op de snelweg (78 keer) en buiten de bebouwde kom (49 keer) waren er bestuurders die minstens 100 kilometer per uur te hard reden.

Het gros van de extreme snelheidsovertredingen vindt echter plaats als een automobilist 30 tot 50 kilometer harder rijdt dan maximaal is toegestaan. Op een snelweg met 100 kilometer per uur als maximum rijdt de bestuurder dan tussen de 130 en 150 kilometer per uur.

De toename van extreme overtredingen is opmerkelijk omdat het aantal kleine snelheidsovertredingen (tot 30 kilometer per uur te hard) vorig jaar juist ruwweg gelijk is gebleven. Volgens cijfers die het CJIB donderdag al bekendmaakte bedroeg dit aantal overtredingen bijna 7,8 miljoen. Het totale bedrag aan opgelegde boetes bedroeg 463 miljoen euro.

De lichte daling van het aantal ‘kleine’ snelheidsovertredingen heeft waarschijnlijk te maken met de politiestakingen in de zomer, waardoor de actievoerende agenten minder boetes uitdeelden. De stijging van het aantal extreme snelheidsovertredingen was vermoedelijk nog hoger uitgevallen zonder deze politiestaking.

120 duizend boetes langs de N201

Langs de N201 bij Vreeland zijn vorig jaar veruit de meeste automobilisten geflitst. Twee nieuwe flitspalen leverden daar in een jaar tijd 120 duizend boetes op. Het totaal aantal verkeersovertredingen (inclusief door rood licht rijden en fout parkeren) daalde licht tot 9,2 miljoen. Op de Amsteldijk in Amsterdam reden in een jaar tijd ruim 8 duizend automobilisten door rood.

Net als in andere jaren werden dankzij trajectcontroles de meeste automobilisten op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam gesnapt. De 664 duizend uitgedeelde boetes op dit traject vormen ruwweg eenderde van alle snelheidsboetes door trajectcontroles op de snelweg.