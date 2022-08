Herziening in ‘Rosmalense flatmoord’: Rob B. ten onrechte veroordeeld, volgens Openbaar Ministerie

Het flatgebouw in de Rosmalense wijk Hintham waar Rob B. zijn vrouw in de ochtend van 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje vond. Hij werd veroordeeld, maar zijn zaak wordt nu herzien. Beeld ANP

De advocaat-generaal deed haar stellige uitspraken tijdens de herziening van het omstreden strafproces dat de Rosmalense flatmoord is gaan heten. Zij voegde ‘op persoonlijke titel’ aan haar requisitoir toe: ‘Mocht blijken dat hier in het verleden grote foute beslissingen zijn genomen, dan bied ik hiervoor mijn excuses aan en betreur ik dat ten zeerste.’

Een afgesloten strafproces wordt zelden herzien. De Rosmalense flatmoord is pas de achtste strafzaak waarin herziening is toegewezen na de verruiming van het ‘novumbegrip’ in 2012. Eerdere herzieningen betroffen onder meer de Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord en de zaak van Lucia de B.. Niet al deze herzieningen leidden tot vrijspraak en sommige lopen nog.

De zaak in Rosmalen gaat over de 37-jarige vrouw Regi van de Hoogen, die in april 2000 dood in de hal van haar flatwoning werd gevonden met een doorgesneden hals. Haar partner, Rob B., werd als verdachte aangehouden en uiteindelijk veroordeeld. Omdat beide partners psychiatrisch werden behandeld kreeg Rob B. geen celstraf, maar tbs met dwangverpleging opgelegd. Die heeft hij tot en met 2016 ondergaan. B. (1957) houdt vol onschuldig te zijn.

Project Gerede Twijfel

Centraal in het strafproces stond de vraag: heeft Rob B. zijn partner vermoord, of pleegde zij zelfmoord met een broodmes? De Hoge Raad gelastte in oktober 2020 herziening van het proces, na onderzoek door studenten criminologie van het universitair project Gerede Twijfel (dat gerechtelijke dwalingen onderzoekt) en een nieuwe verklaring van een huisarts. Deze plaatsvervangend huisarts zegt dat hij Van de Hoogen kort voor haar overlijden had bezocht en dat zij hem ‘nogal dwingend’ had gevraagd iets uit haar hals weg te snijden. Volgens hem zat er niets in haar hals en verkeerde zij in een waan. Op de zitting maandagochtend herhaalde deze getuige zijn uitspraken.

Deze verklaring was tijdens de behandeling van het strafproces nog niet bekend. De advocaat-generaal stelde maandag dat, naast zelfmoord of moord door Rob B., een derde scenario ‘reëel’ is: dat Regi van den Hoogen in een waan iets uit haar hals wilde snijden, waardoor een halsslagader werd geraakt en dit snijden haar noodlottig is geworden.

Rob B. werd in 2004 en na hoger beroep in 2008 opnieuw veroordeeld op basis van rapporten van twee forensisch onderzoekers, Richard Eikelenboom en Selma Eikelenboom-Schieveld. Eikelenboom concludeerde dat de – relatief geringe – bloedspetters op de broek en schoenen van Rob B. erop duiden dat hij de dader is. Omdat het om een slagaderlijke bloeding ging en de bloedspetters op een niet logische plek op B.’s broek zaten, zou zijn broek ‘gedraaid’ om zijn been hebben gezeten.

‘Vergezochte’ conclusie

Volgens de advocaat-generaal heeft deze onderzoeker in zijn ‘vergezochte’ conclusie belangrijke informatie genegeerd, zoals een loslopend hondje op de plaats delict en het feit dat Rob B. enkele keren in de nauwe ruimte over het lichaam is gestapt toen hij 112 belde.

Eikelenbooms conclusie dat Rob B. de dader moet zijn, impliceert volgens de advocaat-generaal dat Rob B. die ochtend een rondje fietste, terugkwam om zijn partner te vermoorden en weer verder fietste. Maar geen van de getuigen met wie hij onderweg sprak, heeft bloed op zijn kleding gezien. Met andere woorden: het alibi van B. klopt volgens deze aanklager.

Eikelenboom-Schieveld blijkt het lichaam zelf niet te hebben onderzocht. Zij concludeert ‘op basis van literatuur’ dat de snijwond in de hals niet past bij zelfdoding. ‘Deze literatuur vermeldt zij niet en kan ook niet worden gevonden’, stelt de advocaat-generaal. ‘Er is wel literatuur waaruit blijkt dat zo’n wond wel degelijk mogelijk is bij zelfdoding.’

Verschillende deskundigen hebben de rapporten inmiddels weerlegd en stellen dat het bloedsporenbeeld meer past bij het scenario waarbij Rob B. niet aanwezig was bij het overlijden van zijn partner, dan dat hij haar heeft gedood.

‘Voorbeeld hoe het niet moet’

‘Mijn leven is me afgenomen’, huilde Rob B. maandagochtend op de zitting. Hij kon de begrafenissen van beide ouders niet bijwonen en wordt ‘als psychopatische moordenaar’ gezien. Als hem een schadevergoeding wordt toegekend, zal hij die schenken aan een psychiatrische inrichting, zei B. op de zitting.

Zijn advocaat, Pieter van der Kruijs, had zijn functie al neergelegd, maar liet zich speciaal voor deze zaak opnieuw beëdigen. Hij haalde hard uit naar de onderzoekers Eikelenboom, ‘die vals hebben gespeeld’, en het Openbaar Ministerie. Hij noemt dit strafproces ‘een voorbeeld voor de hele rechtspraak van hoe het niet moet’. Het hof doet uitspraak op 5 september.