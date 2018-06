Hervormingsgezinde premier Ethiopië overleeft aanslag

De nieuwe, hervormingsgezinde premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, is zaterdag ontsnapt aan een aanslag op zijn leven. Tijdens een manifestatie in de hoofdstad Addis Ababa gooide een man een granaat naar de premier, maar hij miste. Volgens Abiy zouden er in de menigte enkele doden zijn gevallen, maar later werd gezegd dat er alleen mensen gewond zijn geraakt.

Premier Ahmed spreekt zijn aanhangers toe vanachter glas, vlak voor de explosie. Foto AFP

Kort voor de explosie had Ahmed duizenden aanhangers toegesproken op het Meskel-plein in het centrum van Addis Ababa. De aanslag mislukte doordat de menigte de man tegenhield toen hij de granaat op het podium probeerde te gooien waar de premier zat. De man werd meteen gearresteerd, samen met nog een man en een vrouw. Het is nog onduidelijk wat hun motieven waren.

Abiy zei later in een tv-toespraak dat het om een ‘goed voorbereide’ aanslag ging. Hij noemde de aanslag ‘onaanvaardbaar’. ‘Liefde wint altijd. Anderen doden is een nederlaag. Tegen de mensen die verdeeldheid onder ons proberen te zaaien, wil ik zeggen: het is jullie niet gelukt.’

Paniek na de explosie in Ethiopië. Foto AFP

Ahmed tijdens zijn toespraak. Foto AFP

Ethiopië maakt stormachtige veranderingen door sinds de 42-jarige Abiy in april aan de macht kwam. Hij liet al snel tienduizenden politieke gevangenen vrij, opende staatsbedrijven voor particuliere investeerders en liet weten dat zijn regering bereid is het vredesakkoord met Eritrea uit 2000 te aanvaarden, inclusief de afbakening van de grens. Tot nog toe weigerde Ethiopië zich daarbij neer te leggen. Websites die onder zijn voorganger Hailemariam Desalegn verboden waren, mogen weer opereren, terwijl oppositiefiguren niet langer worden gemeden door de overheid.

Op de manifestatie zei Abiy dat hij van plan is het tempo van de hervormingen nog verder op te voeren. Volgens hem is het niet meer mogelijk terug te keren naar het verleden. ‘De afgelopen honderd jaar van haat hebben ons veel schade berokkend’, zei hij.

Veel Ethiopiërs zijn enthousiast over de hervormingen onder premier Abiy, maar de inwoners van het grensgebied met Eritrea zijn fel tegen het besluit van de nieuwe regering zich neer te leggen bij de vredesregeling met het buurland, waarmee het tussen 1998 en 2000 een bloedige oorlog uitvocht. De Tigreërs, een kleine bevolkingsgroep die de afgelopen dertig jaar de lakens uitdeelde in de regering, zijn ook gefrustreerd over het feit dat de Omoro nu de dienst uitmaken in de hoofdstad. Ook premier Abiy hoort bij de Omoro, de grootste bevolkingsgroep van het land.