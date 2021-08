Hervatting Formule 1-seizoen begint goed voor Verstappen: snelste in kletsnatte kwalificatie in Spa

Max Verstappen op het circuit in Spa. Beeld Reuters

De kwalificatie op Spa-Francorchamps werd verreden in lastige omstandigheden. Kort voor het begin maakte een plensbui de ruim 7 kilometer lange asfaltstrook in de Ardennen kletsnat. De kwalificatie werd om die reden uitgesteld, tot wedstrijdleider Michael Masi de baan weer veilig genoeg vond voor de coureurs. Dat was het geval na zo’n twintig minuten. Vervolgens droogde het asfalt snel op.

Dat maakte het lastig voor de teams om te bepalen met welke banden de snelste ronde gereden kon worden. Lang bleken dat de intermediates, oftewel de regenbanden die geschikt zijn voor een circuit dat deels natgeregend is. Maar kort voor het derde, beslissende kwalificatie-gedeelte ging het weer harder regenen, waardoor de coureurs wisselden naar de banden die het meeste water kunnen verwerken (full wets). De strijd om de eerste startplek werd daarmee een soort shoot-out waarbij stuurtalent en lef doorslaggevend was.

De eerste die het aandurfde op de kletsnatte baan was McLaren-coureur Lando Norris. De Brit verloor al vroeg in zijn ronde, in de iconische en snelle Eau Rouge-bocht, de controle over zijn stuur. Hij crashte hard tegen de bandenstapel. Zijn auto tolde vervolgens over het circuit en brak in stukken. Norris stapte met een pijnlijke onderarm uit zijn auto.

Max Verstappen: ‘Ik ben heel blij met zo’n kwalificatie na de zomerstop.’ Beeld AFP

Glunderend

Vanwege Norris’ crash lag de kwalificatie een half uur stil. In de tussentijd droogde de baan wederom op, waarna alle coureurs op intermediates aan het slot van de kwalificatie begonnen. Lang was Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton op die banden de rapste. Tot George Russell in zijn Williams - een van de mindere auto’s van het veld - voor een daverend slot zorgde door vanuit het niets opeens de snelste tijd neer te zetten. Enkel Verstappen was in zijn laatste rondje nog sneller dan de 23-jarige Brit.

‘Ik ben heel blij met zo’n kwalificatie na de zomerstop’, zei een glunderende Verstappen voor de camera van de Formule 1, direct na de marathonkwalificatie die ruim twee uur duurde. ‘Dit is een geweldig circuit om op te rijden en het is nog uitdagender in de regen.’ Verstappen heeft dankzij zijn negende poleposition in zijn F1-loopbaan, waarvan hij er zes dit seizoen pakte, zondag alle kans om zijn achterstand op Hamilton in de WK-stand (acht punten) te verkleinen.