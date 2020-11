Hertelling Georgia voltooid: Biden blijft de winnaar

Toekomstig Amerikaans president Joe Biden donderdag tijdens een online-ontmoeting met gouverneurs in Wilmington in de staat Delaware. Beeld Getty Images

De hertelling was door de autoriteiten ingesteld nadat uit de eerste telling naar voren kwam dat Biden in Georgia een voorsprong had van zo’n 14.000 stemmen op Donald Trump. Meer dan 5 miljoen stemmen zijn de afgelopen zes dagen met de hand opnieuw geteld. Ditmaal hield Biden een voorsprong van 12.284 stemmen over.

Het tellen met de hand bevestigde volgens Raffensperger dat de oorspronkelijke machinale telling nauwkeurig de winnaar heeft aangegeven. In een verklaring laat zijn kantoor weten dat het verschil tussen beide tellingen ruim binnen de foutmarge lag, waar rekening mee wordt gehouden bij handmatig tellen. Raffensperger, zelf een Republikein, verwacht dat de overwinning van Biden vrijdag officieel in zijn staat wordt bevestigd.

De uitkomst van de hertelling is een nieuwe tegenvaller voor president Trump, die volhoudt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Hij lijkt echter geen kans meer te maken op een tweede termijn. Ook met een overwinning in Georgia had Trump zijn achterstand op Biden niet kunnen inlopen.

Biden staat volgens Amerikaanse media op 306 kiesmannen en Trump op 232. Een overwinning in Georgia levert 16 kiesmannen op. Het is de eerste keer sinds 1992 dat een Democraat bij presidentsverkiezingen de meeste stemmen krijgt in de zuidelijke staat.

Het kan overigens dat in Georgia nogmaals een hertelling plaatsvindt. Als de resultaten eenmaal zijn bevestigd, kan het kamp van Trump daarvoor een verzoek indienen, omdat het verschil in het aantal stemmen tussen Biden en Trump minder dan 0,5 procent is.

Senaat

De ogen zijn verder nog gericht op Georgia vanwege de strijd om de twee Senaatszetels, die daar nog niet is gestreden. In de staat vindt in januari een tweede ronde plaats, nadat bij de verkiezingen op 3 november geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalde.

De Democraten moeten in Georgia beide zetels winnen om een meerderheid in de Senaat te krijgen. De twee Republikeinse kandidaten, de huidige Senatoren David Perdue en Kelly Loeffler, hebben zich alle twee achter de ongefundeerde beweringen van het Trump-kamp geschaard dat hun partijgenoot Raffensperger verkiezingsfraude heeft toegestaan.