Herstelmiljoenen voor zwaargetroffen cultuursector gaan vooral naar makers, zzp’ers en jongeren

Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, in maart tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

In het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 170 miljoen euro extra naar de cultuursector gaat ‘om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken’. Dat blijkt voor dit jaar wat minder te zijn: 135 miljoen. Volgens Uslu zal vanaf 2023 de beloofde 170 miljoen per jaar worden geïnvesteerd.

Niettemin toonde de D66-staatssecretaris zich verheugd dat er zoveel geld vrij komt. ‘Dit is het moment om de culturele sector weer te laten bloeien en groeien’, stelde zij. ‘De sector heeft zware klappen gehad en met dit plan en deze investeringen wil ik makers en anderen werkzaam in cultuur er weer bovenop helpen.’

Het meeste geld van haar ‘herstelplan’, 20 miljoen euro, wil zij uittrekken voor vrije producenten, zodat die nieuwe producties kunnen opzetten. Die kwamen tijdens de coronacrisis grotendeels stil te liggen. Ook wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld voor goedkope leningen waarmee kan worden geïnvesteerd in producties. Verder wordt 12,5 miljoen besteed aan Nederlandse speelfilms en grote series op de publieke omroep, plus nog eens vijf miljoen voor extra culturele programmering.

‘Al deze maatregelen dragen eraan bij dat ook mensen achter de schermen, zoals productieleiders, geluidsmensen en podiumbouwers, kunnen terugkeren naar de culturele sector’, schrijft Uslu in haar brief aan de Tweede Kamer. Tijdens de pandemie kwamen veel zzp’ers zonder werk te zitten. Veel van hen kozen toen noodgedwongen een ander beroep.

De staatssecretaris stopt ook 10 miljoen euro in twee proefprojecten waarmee mogelijk de financiële positie van zzp’ers kan worden verbeterd. Nog eens 9,6 miljoen wordt gespendeerd aan werkplekken voor, onder anderen, beginnende cultuurmakers.

Meer geld naar jeugd

Voor jongeren, die in de coronatijd veel hebben moeten missen, komt ook meer geld. Een kleine 20 miljoen euro gaat naar culturele plekken voor de jeugd, zoals oefenruimtes voor bandjes en andere plekken waar kan worden geëxperimenteerd op het gebied van theater, dans, muziek en spoken word. Naar de MBO Card, de cultuurkaart voor mbo-studenten, vloeit 2,5 miljoen extra.

In haar brief stelt de staatssecretaris nog tal van andere investeringen voor. Zo krijgt de Museumvereniging extra middelen voor een campagne waarmee museumbezoek moet worden gestimuleerd. De bezoekcijfers van musea zijn nog lang niet terug op het niveau van voor de pandemie.

Uslu maakt blijkens haar brief nog geen geld vrij voor een Slavernijmuseum, dat in Amsterdam moet komen te staan, en een Nationaal Historisch Museum. In het regeerakkoord staat dat het kabinet hieraan zal bijdragen, maar de staatssecretaris schrijft dat ze daar later op terugkomt.