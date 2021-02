Herstel-NL gaat door, ondanks vertrek prominenten en ‘toenemende druk vanuit Den Haag’

Herstel-NL stelde een plan op om Nederland per 1 maart weer open te gooien. Beeld ANP

Maandag maakten Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam, en Coen Teulings, oud-CPB-directeur, bekend dat ze vanaf dinsdag niet meer betrokken zijn bij de groep. Ze zeggen zich te blijven inzetten ‘om argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid’, maar niet langer bij Herstel-NL.

Het vertrek van Baarsma en Teulings komt dagen nadat Herstel-NL een grote campagne was gestart om de lockdown te beëindigen. In steden verschenen vorige week billboards met de tekst ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan’. In korte tijd was voor deze actie honderdduizend euro opgehaald.

‘Kringen rond het kabinet’

De twee bekende economen gaven niet aan waarom ze uit de groep stappen. Eerder maandagavond baarde voorzitter Robin Fransman echter opzien met een tweet. ‘Wij zijn benaderd door kringen rond het kabinet met het verzoek om de campagne van Herstel-NL tijdelijk te staken tot na de verkiezingen’, liet Fransman weten. ‘Daar gaan we ons vanavond over beraden.’

Welke partijen die druk uitoefenden, blijft onduidelijk. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) en Bas van ’t Wout (Economische Zaken) ontkennen dat de politiek druk heeft uitgeoefend op Herstel-NL. Hoekstra erkent dat hij vorige week met de groep gesproken heeft, maar heeft ze niet verzocht de campagne te staken. Van ‘t Wout ontkent ook dat hij Herstel-NL heeft gevraagd om te stoppen. Voorzitter Robin Fransman is niet bereikbaar voor commentaar.

De initiatiefnemers lieten dinsdag weten dat de handreiking naar beleidsmakers om serieus in gesprek te gaan over hun plan blijft staan. ‘We voeren deze campagne omdat we steun nodig hebben van mensen in Nederland die ook vinden dat nu een ander coronabeleid nodig is’, aldus voorzitter van Herstel-NL Robin Fransman op Twitter. ‘Daarbij schuwen we het open debat niet - ook de kritiek die we hebben gekregen nemen we ter harte en zullen we in onze updates van onze aanpak verwerken.’

Verklaring over de gebeurtenissen van gisteren zoals zojuist is uitgegaan. pic.twitter.com/hQtwPRoRV0 — Robin Fransman (@RF_HFC) 23 februari 2021

Alternatieve corona-aanpak

De initiatiefnemers van Herstel-NL willen met een alternatieve corona-aanpak de lockdown beëindigen. Ze stelden een plan op om Nederland per 1 maart weer open te gooien. De groep betoogde dat de schade van de vele coronamaatregelen groter was dan de schade die moest worden voorkomen als gevolg van de pandemie.

‘Het beleid van lockdowns en dichte winkels, scholen, cultuur en horeca lijkt misschien veilig voor kwetsbaren op de korte termijn, maar het is onveilig voor kinderen, voor ondernemers, voor werknemers en voor de geestelijke gezondheid’, aldus Fransman eerder deze maand. ‘100 procent veiligheid bestaat niet.’

De campagne werd zondagavond in het televisieprogramma Zondag Met Lubach bekritiseerd vanwege de onhaalbaarheid van de plannen.