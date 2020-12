Herplaatsingsbelofte na Moria-brand ingelost: tien Syrische gezinnen voor Kerstmis in Nederland

Een vrouw vlucht voor de brand in opvangkamp Moria. Beeld AFP

Daarmee lost Nederland, zoals eerder aangekondigd, voor Kerstmis de helft van zijn herplaatsingsbelofte in, gedaan na de branden in opvangkamp Moria op Lesbos begin september. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor asiel en migratie, heeft dit vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De overige 50 vluchtelingen worden volgens het kabinet ‘zo snel mogelijk’ na kerst overgebracht.

Uitzondering

De opvang is een compromis binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Vooral de VVD ziet in de overkomst geen structurele oplossing van het vluchtelingenvraagstuk en beschouwt deze herplaatsing als een uitzondering. De honderd vluchtelingen worden in mindering gebracht op het jaarlijks aantal vluchtelingen (vijfhonderd) dat op uitnodiging in Nederland wordt geplaatst via de vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties.

Tijdens de begrotingsbehandeling zei Broekers-Knol eind november dat de gezinnen bij aankomst statushouders zijn en niet in de asielketen komen. Niettemin zijn zij ondergebracht op een locatie van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). ‘Zoals bekend hebben veel gemeenten momenteel grote moeite om huisvesting aan statushouders te bieden’, schrijft Broekers-Knol. Zij belooft dat de gezinnen ‘zo snel mogelijk een woonplek krijgen’.

Naast de hervestiging werkt Nederland samen met Griekenland om op het vasteland op drie locaties 48 opvangplekken onder voogdij te creëren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Daarvan verblijven er ruim 4.000 in Griekenland, van wie 93 procent jongen is. Zij komen vooral uit Afghanistan (38 procent), Pakistan (22 procent) en Syrië (12 procent). Twee van de drie opvanglocaties zijn gereed, een voor meisjes en een voor jongens. De derde, voor zestien jongens, wordt in januari opgeleverd.

Schaamteloos

Vluchtelingenwerk zegt in een reactie blij te zijn voor de vluchtelingen die nu in Nederland zijn aangekomen, maar blijft de Moria-deal van het kabinet ‘schaamteloos’ vinden. ‘Honderd vluchtelingen worden ingeruild voor honderd andere kwetsbare vluchtelingen. De onwil van dit kabinet om echt iets te doen aan de situatie op de Griekse eilanden blijft duidelijk staan.’

Volgens het kabinet neemt het aantal migranten op de eilanden ‘significant’ af: van 42 duizend begin 2020 tot 17 duizend nu. Wel beaamt Broekers-Knol in haar brief dat de opvang in tenten er ‘verre van ideaal’ is.