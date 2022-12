Herken de Onhebbelijke Gelijkhebber, en leer er wat van

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week keert Julien Althuisius zich tegen Onhebbelijke Gelijkhebbers.

Ik had net afgerekend en stond mijn boodschappen in te pakken toen een man met blond piekhaar van halverwege de 40 haastig kwam aanlopen. Hij had twee of drie boodschappen in zijn handen, iets van brood en beleg en een pak drinkyoghurt – duidelijk wat spullen voor de lunch. Hij keek de man voor hem in de rij verontschuldigend aan. ‘Sorry’, zei hij, ‘maar mijn zoon komt nu uit school en die staat zo voor de deur’, waarmee hij natuurlijk wilde vragen of hij even mocht voordringen. De man aan wie hij het vroeg was wat ouder. Hij had kort grijs haar en een vriendelijk gezicht. Daarom was ik ook zo verbaasd over zijn antwoord. Met tegenzin liet hij de haastige vader voor gaan, maar niet voordat hij hem even terecht wees: ‘Dan had je geen boodschappen moeten gaan doen.’

De oudere man zelf had overduidelijk geen haast. En als hij dat toch had, had hij volgens zijn eigen principes dus geen boodschappen moeten gaan doen. Waarom dan die onvriendelijke, belerende opmerking? Waarom moest hij zijn gelijk zo uitwringen en opdienen? Misschien was hij zijn leven lang onderdrukt, had hij altijd van anderen moeten aanhoren hoe hij dingen moest aanpakken en nu – nu – kon hij eindelijk, na tientallen jaren gewacht te hebben, iemand anders even lekker de les lezen.

Maar waarschijnlijk deed hij zo onaardig, gewoon, omdat het kon. Deze man behoort tot de Onhebbelijke Gelijkhebbers. Je komt ze overal tegen en ze gaan doorgaans door het leven als ogenschijnlijk Heel Redelijke Mensen, totdat ze in een situatie terechtkomen waarin ze gelijk hebben of in hun recht staan. De Onhebbelijke Gelijkhebber laat zich het vaakst zien in het verkeer. Hij is de jongeman die met opzet heel langzaam over een zebrapad loopt (het liefst schuin), omdat hij nou eenmaal de regels aan zijn zijde weet en die nectar moet tot het laatste druppeltje opgedronken. Ze is ook de dame die je er verontwaardigd verwensend op wijst dat je niet op de stoep mag fietsen, ook al doe je dat stapvoets, op ruime en dus veilige afstand van elke andere levende ziel. Hij is ook de man in de auto die gaat toeteren omdat de auto voor hem eventjes iemand laat oversteken. En hij is zeker ook de cryptolul op een Van Moof die, terwijl je voorsorteert om linksaf te slaan, je met 30 km/u inhaalt en schreeuwt dat jij je hand had moeten uitsteken.

(‘Ja, maar ze hebben wel gelijk.’)

(Ja, maar dat stel ik ook niet ter discussie.)

De Onhebbelijke Gelijkhebber verkeert in de veronderstelling dat iemand op zijn fout wijzen automatisch gepaard moet gaan met het vervelen, kleineren of beledigen van diegene (‘het is groen, kut’). Dat uitgebreid inwrijven van het eigen gelijk gebeurt overal: in het verkeer of in de supermarkt, maar is ook gemeengoed op sociale media. Een belangrijk onderdeel van beschaving is hoe ruimhartig we omgaan met het tekortschieten van anderen. Een stok aangereikt krijgen om mee te slaan, maar die terzijde leggen.

Je hoort wel eens dat iemand zijn ware aard toont wanneer hij in een benarde situatie terechtkomt. Tijdens een oorlog bijvoorbeeld, bij een natuurramp, aan het begin van een woekerende pandemie of in de rij voor de douane op Schiphol. Maar er is minder voor nodig. Als je echt wil weten uit wat voor hout iemand gesneden is, moet je hem vragen of je even voor mag in de supermarkt, omdat je je zoon niet met een lege maag voor een dichte deur wil laten staan.