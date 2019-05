Herbronnend CDA zoekt na Sybrand Buma de weg terug naar de top

Goedemiddag,

Terwijl het CDA vertrekkend voorman Sybrand Buma dankt voor leiderschap in moeilijke jaren en hoopt dat zijn vertrek de weg vrijmaakt voor nieuwe glorie, krijgen Mark Rutte en Thierry Baudet maar niet genoeg van elkaar.

GESPREK VAN DE DAG

Rutte III kampt met leegloop

Ze beginnen snel gedateerd te raken, de formatiefoto's uit de zomer van 2017. Halbe Zijlstra viel, Alexander Pechtold oordeelde zelf dat hij klaar was en nu bezwijkt Sybrand Buma voor de lokroep van zijn geboortegrond. Van het voornemen van de coalitiefracties om het kabinet vanuit de Kamer te stutten komt zo weinig terecht. De vraag dringt zich op hoeveel cement er weg kan zonder dat er scheuren ontstaan. Is het denkbaar dat ook VVD-voorman Rutte later dit jaar naar Brussel vertrekt zonder gevolgen voor het kabinet?

Zeker is dat het CDA een nieuw tijdperk tegemoet gaat. Buma belandt in de annalen van de christendemocraten als de man die in de donkerste dagen van de partijgeschiedenis onverstoorbaar bleef, vol goede moed het parlementaire handwerk oppakte, koos voor compromisloze oppositie – een primeur in de partijgeschiedenis – en het CDA weer wat kleur op de wangen bezorgde. Zijn zoektocht naar een wervend ideologisch verhaal was intussen minder succesvol, in elk geval niet overtuigend genoeg om de naaste electorale concurrenten de wind uit de zeilen te nemen.

Voor die herbronning vestigt de partij nu de hoop op de opvolger. Wie is in staat het CDA terug te brengen op de gedroomde positie als verbindende partij in het bestuurlijke midden? Een reeks namen gaat al de hele week rond, de ministers Hoekstra en De Jonge staan vooralsnog op de eerste startrij. Hoekstra als de partij-ideoloog die het verkiezingsprogramma schreef, als minister van Financiën zijn mannetje staat en onlangs in zijn Europaspeech een duidelijk signaal gaf dat hij zin heeft om het op te nemen tegen het populisme op de flanken. De Jonge als de makkelijke prater, de man met het imposante netwerk, die in Rotterdam succesvol bestuurde en de brug met ‘Leefbaar’ wist te slaan.

Voor beiden geldt dat ze nog niet heel veel van zichzelf hebben laten zien én dat hun vuurproef op het Binnenhof nog moet komen. De ontbolstering van politiek leiderschap heeft tijd en tegenslagen nodig. Niet verrassend: beide bewindslieden lieten vandaag in de marge van de ministerraad weten dat zij gewoon hun werk blijven doen en dat de kwestie voorlopig ‘niet aan de orde is’.

Niet de hele achterban is bij voorbaat gerust op de komende ontwikkelingen. Het Reformatorisch Dagblad waarschuwt alvast voor de oprukkende ‘moderniteit’ na Buma, nu onder achterblijvers als Madeleine van Toorenburg (‘alleen met hoogtijdagen in de kerk te vinden’), Pieter Heerma (‘wil geen uitspraak doen over het al dan niet bestaan van God’) en Wopke Hoekstra (‘zweeft tussen geloof, ongeloof en twijfel’) weinig christelijke overtuiging meer te vinden is.

ONDERTUSSEN IN...

De campagneteams

Tussen al het gezwoeg van de Europese lijsttrekkers door, doen enkele landelijke lijsttrekkers hun uiterste best om de aandacht terug te eisen voor zichzelf. De ambitie om er een inhoudelijke campagne van te maken staat daarbij niet voorop. Zo dreigen Mark Rutte en Thierry Baudet verstrikt te raken in een eindeloze reeks aan elkaar geadresseerde videoboodschappen waarin zij elkaar uitdagen tot een debat. De tussenstand in kort bestek: Rutte vroeg Baudet, die begon meteen een Facebook-debat te organiseren, Rutte wilde alleen op tv en vroeg zich af waarom Baudet dat niet wilde, Baudet regelde een zaal in de Rode Hoed en vraagt zich af ‘of Rutte niet durft’, maar Rutte blijft bij zijn voorwaarden en zegt dat Baudet duikt: ‘Dat vind ik niet stoer. Kom op.’ En zo lijkt de kans dat er een debat komt inmiddels tamelijk klein.

Het is nu vrijdagmiddag. De week is bijna voorbij. Dinsdagavond heeft Mark Rutte Thierry Baudet uitgenodigd voor een debat. Mark Rutte wil maar twee dingen, het moet een 1 op 1 debat zijn en op TV. Niet weggestopt op Facebook, maar voor iedereen bereikbaar. (1) pic.twitter.com/8h49HNc7sW VVD

Kunnen wij onze 150 #FVD supporters al uitnodigen, @MinPres? De Rode Hoed heeft de grote zaal beschikbaar, woensdagavond. Een eerlijk debat: evenveel spreektijd, allebei brengen we drie stellingen in, geen NPO redacties en geen Carolien in het oortje! Of durf je niet? pic.twitter.com/thBP4RTgyA Thierry Baudet

Nog verder afgedreven van de Europese politiek eiste ook Denk-leider Kuzu vandaag zijn plekje in de schijnwerpers op. Hij liep met een Palestijnse vlag door Jeruzalem, op weg naar de Al Aqsa-moskee op de Tempelberg, waarna hij staande werd gehouden door Israëlische militairen.

‘Gearresteerd’, liet zijn partij weten, maar dat werd snel daarna gecorrigeerd door minister Kaag van Buitenlandse handel: na een uur stond Kuzu weer buiten. Zijn vlag is wel in beslag genomen. De Israëlische ambassade in Nederland beschuldigt Kuzu van een provocatie. De DENK-voorman ‘veroorzaakte een gevaarlijke situatie op een gevoelige en heilige plek'.

BREAK! @tunahankuzu en DENK-medewerkers zijn zojuist in Jeruzalem door Israëlische agenten en soldaten aangehouden. Nadere info volgt... pic.twitter.com/3sP82J50Sh DENK

Kuzu zelf besloot er in de loop van de middag een optimistisch einde aan te breien via Twitter: ‘Ik ben nu vrij en er komt een dag dat Palestina ook vrij zal zijn.’

EN DAN DIT NOG

Rusland betaalt voor enteren schip

Onderhandelingen met Rusland vergen een ijzeren geduld, maar zijn niet bij voorbaat kansloos, bleek vandaag: Nederland en Rusland hebben een akkoord bereikt over de definitieve afwikkeling van de zaak rond het geënterde schip Arctic Sunrise van Greenpeace in 2013. De milieuorganisatie krijgt een schadevergoeding van 2,7 miljoen euro.

Ken uw lijsttrekker

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (links) en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov (rechts) eerder dit jaar tijdens een persconferentie in Moskou. Beeld EPA / Maxim Shipenkov

