Heracles wist volgens advocaat allang dat Vloet veel te hard reed en te veel gedronken had, club ontkent met klem

Rai Vloet. Beeld ANP

Vrijdagavond schorste Heracles Almelo de 26-jarige Vloet alsnog, nadat de voetbalclub door De Telegraaf was geconfronteerd met volgens de club ‘nieuwe informatie’ over de dramatische aanrijding in november. Vloet, beschouwd als de beste en meest waardevolle speler van de club, was daarbij als bestuurder betrokken. Uit het proces-verbaal zou blijken dat Vloet 203 kilometer per uur reed en een alcoholpromillage van 1,18 had, ruim twee keer meer dan toegestaan.

‘Beiden zijn absoluut onacceptabel’, stelde algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo vrijdagavond in een verklaring. Bovendien zou Vloet hierover gelogen hebben. ‘In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken.’

‘Geen nieuwe informatie’

Maar volgens Vloets advocaat Erik Thomas wist Heracles al wel degelijk dat in het politieonderzoek wordt geconcludeerd dat Vloet veel te hard reed en te veel gedronken had. Dat heeft de advocaat naar eigen zeggen zelf kenbaar gemaakt tijdens een gesprek, begin december met de clubleiding. ‘Van voor Heracles nieuwe informatie is dan ook geen sprake.’

Wel zei Vloet in datzelfde gesprek dat de onderzoeksbevindingen niet overeenstemden met ‘zijn beleving’, aldus zijn advocaat. ‘Hij was verbijsterd toen hij hoorde dat er een snelheid van 203 kilometer per uur was gemeten. Tijdens het proces zal blijken wat de feiten zijn waarvoor mijn cliënt de strafrechtelijke gevolgen moet dragen.’

Algemeen directeur Rob Toussaint, met technisch directeur Tim Gilissen aanwezig bij het gememoreerde gesprek, ontkent desgevraagd met klem dat de bevindingen uit het politieonderzoek gedeeld zijn. ‘Gezegd is: 130 kilometer per uur op cruise control en twee glazen alcohol, ‘net op de grens’. Maar een promillage van 1,18 is niet ‘net op de grens’. Als we deze informatie eerder hadden gehad, hadden we zeker anders gehandeld.’

Vloets advocaat blijft bij zijn verhaal. ‘Waarom zouden we erover liegen, als twee maanden later uit het dossier toch iets anders zou blijken?’

Rentree

Heracles kreeg veel kritiek op de omgang met Vloet na de dramatische aanrijding, ook van eigen supporters. Aanvankelijk schorste de club de in opspraak geraakte speler niet, maar mocht hij enkel meetrainen. Vorige weekend werd Vloet echter weer bij de selectie gehaald. In de uitwedstrijd tegen NEC maakte hij als invaller zelfs zijn rentree. Tot ongenoegen van een deel van de aanhang, die de spelersbus (waar Vloet niet in zat) opwachtte in Almelo.

Maandag uitten drie supportersverenigingen hun onvrede tijdens een gesprek met de clubleiding. Daarop besloot Heracles Vloet donderdag voorlopig niet meer op te stellen. ‘Achteraf hebben we Vloet te snel laten spelen’, erkent Toussaint nu. ‘Dat heeft veel emoties opgeroepen en dat betreuren we.’

Vrijdag volgde de schorsing. Dat besluit komt voor een deel van de supporters als mosterd na de maaltijd. De harde kern, verenigd in Vak ’74, schortte vrijdagavond de betrekkingen met de club op. De clubleiding heeft volgens hen ‘totaal het verkeerde pad gekozen’ en ‘gefaald’ door Vloet vorige week nog het veld in te sturen en te weinig rekening te houden met de gevoelens van de nabestaanden. ‘Wij wensen ons niet te identificeren met dit beleid!’

Vertrouwensbreuk

Dat de club nu besluit tot schorsing en niet tot ontslag is volgens Toussaint ‘een juridische kwestie, besloten in overleg met onze advocaat’. Een rentree lijkt evenwel uitgesloten. ‘De kwestie moet zorgvuldig worden afgehandeld, maar er is zeker sprake van een vertrouwensbreuk.’

In een interview in De Telegraaf halen de ouders van het overleden jongetje hard uit naar Vloet. ‘In een clubvideo zegt Vloet dat hij elke dag met ons meeleeft. Maar tot op heden hebben we níets van hem zelf gehoord.’

Vloets advocaat erkent dat er geen contact is geweest. Volgens hem hebben de speler en zijn advocaat bij de politie laten weten daarvoor open te staan. ‘Misschien is in die communicatie iets misgegaan. Cliënt is en blijft gaarne bereid om contact te hebben met de familie en zal hiertoe op korte termijn overgaan.’

De ouders willen vooral horen dat het de voetballer spijt. ‘Dat hij nooit met drank op in de auto had moeten gaan zitten en ook niet zo snel had moeten rijden. Zijn vriend heeft zes keer de politie gebeld om te vragen hoe het met ons ging, maar Vloet niet. Heeft hij gevoel, heeft hij spijt? Welke straf hij ook krijgt: voor ons is het nooit genoeg.’