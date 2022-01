Heracles schorst Vloet per direct na nieuwe informatie over dodelijk ongeval

Rai Vloet tijdens de Nederlandse Eredivisiewedstrijd tussen NEC en Heracles, eerder deze week. Beeld ANP

‘Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet de betreffende nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beide zijn absoluut onacceptabel’, aldus algemeen directeur Rob Toussaint van de Eredivisieclub vrijdagavond laat.

De nieuwe informatie komt naar voren uit een interview dat De Telegraaf had met de ouders van het 4-jarige jongetje, dat in november overleed aan de gevolgen van de aanrijding. Vloet reed volgens de boordcomputer van de auto (waarvan hij de bestuurder was, wat hij aanvankelijk ontkende) 203 kilometer per uur, staat in het proces-verbaal dat De Telegraaf heeft ingezien. Bovendien werd bij hem een alcoholpromillage vastgesteld van 1,18, bijna 2,5 keer de maximaal toegestane hoeveelheid.

Daarover loog hij tegen zijn club, verklaart directeur Toussaint. ‘In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen.’

Club zoekt contact met familie

Toussaint vervolgt: ‘Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen. Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan.’

Vloets advocaat Erik Thomas wil in De Telegraaf niet reageren op de aantijgingen over de rijsnelheid en het alcoholgebruik van zijn cliënt. ‘Ik neem er kennis van en wacht het einddossier af.’

Heracles besloot eerder deze maand om Vloet weer bij de selectie te halen. Hij maakte als invaller tegen NEC (0-0) zelfs zijn rentree. Een deel van de aanhang was het daar niet mee eens. Na alle commotie die vervolgens ontstond besloot de club daarna Vloet in elk geval geen wedstrijden meer te laten spelen. Trainen mocht toen aanvankelijk nog wel.

Ouders hoorden niets van Vloet

De ouders van het jongetje uiten zich in De Telegraaf verbolgen over de opstelling van Vloet na de dramatische gebeurtenis. ‘In een clubvideo zegt Vloet dat hij elke dag met ons meeleeft. Maar tot op heden hebben we níets van hem zelf gehoord.’

Vloets advocaat erkent dat er geen contact is geweest. ‘We hebben al na een paar dagen aangegeven bij de politie dat Rai graag contact wilde hebben, maar daar kwam geen positief antwoord op.’

De ouders willen vooral horen dat het de voetballer spijt. ‘Dat hij nooit met drank op in de auto had moeten gaan zitten en ook niet zo snel had moeten rijden. Zijn vriend heeft zes keer de politie gebeld om te vragen hoe het met ons ging, maar Vloet niet. Heeft hij gevoel, heeft hij spijt? Welke straf hij ook krijgt: voor ons is het nooit genoeg.’