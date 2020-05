Henry Keizer had de gunfactor, maar daar laat het OM het dan ook bij

Henry Keizer op het Binnenhof in Den Haag. Beeld ANP

Na de Accountantskamer en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ziet ook het Openbaar Ministerie geen bewijs voor malversaties door voormalig VVD-voorzitter Keizer. Intussen probeert de Kamer het gewone leven weer op te pakken.

DE NASLEEP

Henry Keizer

Een eenvoudige zaak was het nooit, die rond toenmalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer en de manier waarop hij als bestuursvoorzitter van uitvaartorganisatie De Facultatieve op een wel zeer lucratieve wijze eigenaar wist te worden van dat bedrijf.

Dát het een lucratieve deal was, stond bijten kijf. In kort bestek: Volgens de eigen accountant had het bedrijf, de B.V. Beheermaatschappij De Facultatieve, op het moment van de overname een waarde van 34 miljoen euro. In de constructie die onderzoeksplatform Follow the Money in 2017 aan het licht bracht, betaalden Keizer en zijn drie mede-directieleden slechts 30 duizend euro.

Geen reële prijs, beaamden alle toegesnelde externe deskundigen in koor op basis van de aangeleverde stukken. Maar de volgende vraag was of de deal daarmee ook onrechtmatig was. Was hier geen sprake van oplichting? Niemand deed iets tegen z'n zin, benadrukte Keizer, die zich van geen kwaad bewust was. Maar dat kon hem na aanhoudende publiciteit niet redden als partijvoorzitter. Hij trad af ‘om de partij niet verder in diskrediet te brengen’. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte was toen nog gaande. In 2018 werd voor 20 miljoen euro beslag gelegd op zijn bezittingen, onder meer op zijn huis in Den Haag.

En toen overleed Keizer vorig jaar plotseling, op pas 58-jarige leeftijd en tot grote verslagenheid van prominente partijgenoten als Mark Rutte, die achter hem waren blijven staan. En nu, een halfjaar later, is daar de mededeling van het Openbaar Ministerie die Keizer bij leven opluchting zou hebben bezorgd: ja, er was bij de verkoop sprake van een ‘gunfactor’ van de verkopende partij aan Keizer, maar van oplichting was geen sprake. Alle zaken zijn geseponeerd, alle beslagen zijn opgeheven.

‘Er kan niet gezegd worden dat de kopende partij de verkopende partij een rad voor ogen heeft gedraaid. Er is dus geen bewijs voor oplichting. En zonder oplichting wordt ook niet aan het strafrechtelijke verwijt witwassen toegekomen', aldus het OM. Eerder liepen zaken tegen Keijzers accountant al stuk bij de Accountantskamer en bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Financieel directeur Jaap de Bruijn van De Facultatieve incasseert de opluchting nu dan maar namens Keizer: ‘Bij Henry en mij is er nooit twijfel over geweest dat de transactie in 2012 correct tot stand was gekomen. Ik ben verheugd dat het OM nu ook concludeert dat ons geen verwijt valt te maken. Helaas heeft Henry Keizer deze dag niet kunnen meemaken.’

DEBAT OP KOMST

Hawija

Minister Ank Bijleveld van Defensie op het Binnenhof. Beeld BSR Agency - Patrick van Katwijk

De door corona gedomineerde Tweede Kamer zoekt al wekenlang naar een houding in de omgang met ‘andere onderwerpen’. Vrijwel alles wat voorheen nog tot onmiddellijke ophef en spoeddebatten leidde, lijkt te verbleken bij de nog nauwelijks in te schatten gevolgen van de huidige situatie. De Kamer weet zich geen raad en zit zodoende op de handen.

Het Nederlandse bombardement op Hawija is een van de weinige kwesties die zich aan die worsteling onttrekt en de politieke agenda weet te halen. Morgen is het zover: de Kamer wil van minister Bijleveld heel precies weten of vooraf niet te voorzien was dat er veel burgerslachtoffers zouden vallen. Nee, was tot nu toe altijd het antwoord van Defensie: materiële nevenschade was ingecalculeerd maar op burgerdoden was niet gerekend. Bijlevelds probleem is dat uit Amerikaanse documenten inmiddels iets anders is gebleken, al waren ook de Amerikanen verrast door het uiteindelijke effect.

EN DAN DIT NOG

In die zoektocht naar zichzelf vertoonde de Kamer vandaag wel een teken van leven: voorzitter Arib meldt dat het vergaderritme vanaf volgende week wordt opgevoerd. Ook het mondelinge vragenuur op dinsdag keert na negen weken pauze weer terug. Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen kan de plenaire vergaderzaal weer worden gebruikt. Stemmen gaat daar voorlopig in drie cohorten. En o ja: hoesten en niezen is ook in de nationale vergaderzaal voorlopig niet toegestaan.

Geen btw op mondkapjes

Over mondkapjes hoeft binnenkort geen btw meer te worden betaald. Staatssecretaris Vijlbrief meldt aan de Tweede Kamer dat de overheid mondkapjes zo goedkoop mogelijk wil maken, nu ze vanwege de coronacrisis vanaf 1 juni verplicht worden in het openbaar vervoer. Nu vallen mondkapjes nog onder het btw-tarief van 21 procent. Vanaf 25 mei gaat dat naar 0.



Asscher zet het steundebat op scherp

Stel nou dat het kabinet binnenkort bij het tweede pakket met noodsteun voor bedrijven de voorwaarde laat vallen dat ze dan wel alle werknemers in dienst moeten houden? ‘Dan steunen wij dat pakket niet', aldus PvdA-voorman Asscher resoluut, in gesprek met Volkskrant-verslaggever Gijs Herderscheê. ‘Want als je aan ene kant uit belastinggeld van de verpleegkundige het salaris laat betalen en tegelijk mensen ontslaat, zijn we niet goed bezig. Dat zou een kolossale vergissing zijn.’

Lodewijk Asscher. Beeld Linelle Deunk

