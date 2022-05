Henk ‘the water guy’ Ovink doet examen aardrijkskunde: ‘De vragen gaan over wereldproblematiek, maar brengen die ook dicht bij huis ’

Henk Ovink Beeld ANP

Watergezant Henk Ovink (54) komt net uit een vergadering in Jakarta, waar negentig wereldleiders zich het hoofd breken over manieren om iedereen op aarde van schoon drinkwater te voorzien. Snel buigt ‘Henk the water guy’ zich over het vmbo-eindexamen aardrijkskunde, dat tot zijn vreugde wel vijftien vragen over water bevat.

Vliegensvlug werkt Ovink zich door het examen heen. Dat is maar goed ook, zegt hij. Zo doet hij zijn bijnaam eer aan. Niemand minder dan de Amerikaanse president Barack Obama doopte Ovink tot ‘water guy’, toen hij vanaf 2013 medeverantwoordelijk was voor de wederopbouw in New York na orkaan Sandy.

Het examen doet alle werelddelen aan: de vragen gaan over een nevengeul in de Heesseltsche Uiterwaarden, waterstress in China, ontziltingsinstallaties in het Midden-Oosten en orkanen in Amerika. ‘Wat een supercool examen’, zegt Ovink. ‘Het gaat over wereldproblematiek, maar brengt het ook weer dicht bij huis.’

Bovendien zijn de onderwerpen actueel, vindt Ovink. Neem de vraag over de dam in de Nijl en de spanningen tussen Egypte en Ethiopië. Als je een dam legt waardoor een ander land rivierwater misloopt, kan een conflict uit de hand lopen. ‘Ik kom net uit een vergadering met de minister van Ethiopië; dit is de orde van de dag.’

Als hij dan toch – vooruit – één punt van kritiek moet noemen: ‘Het is een gemiste kans dat de overstromingen van afgelopen zomer in Nederland en Duitsland niet aan bod komen.’

Het examen laat zien dat watervraagstukken niet alleen gaan over een stijgende zeespiegel, maar ook over tekorten, waterkwaliteit en het belang van samenwerking om ons daarop voor te bereiden. ‘Het is fantastisch dat dit examen erin slaagt om die complexiteit inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren’, zegt Ovink. ‘Water is van kritiek belang voor de wereld. Voordat we problemen kunnen oplossen, moet dat bewustzijn indalen. Als je dat zo jong al leert, raak je het ook niet meer kwijt.’

