Henk Staghouwer stapt onverwachts op als minister van Landbouw

Henk Staghouwer in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

‘Toen ik aantrad als minister wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land- en tuinbouw en de visserij’, verklaart de scheidend bewindsman. ‘Boeren en vissers hebben zekerheid nodig over waar het met de sector heengaat. Als voormalig ondernemer voel ik dat met ze mee. Ik ben begin dit jaar naar Den Haag gekomen om vanuit die gedrevenheid met elkaar de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister leiding te geven aan de grote opgaven die er liggen? Ik ben zelf afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben.’

Vandaag heb ik besloten om terug te treden als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hieronder licht ik mijn besluit toe. pic.twitter.com/NcaRSM8Ou0 — Henk Staghouwer (@ministerlnv) 5 september 2022

Minister-president Rutte spreekt zijn ‘waardering uit voor het werk dat Staghouwer als minister heeft verzet’. ‘Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst.’

Veel waardering voor het werk dat Henk Staghouwer heeft verzet als minister van LNV. Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst. Minister Carola Schouten neemt voorlopig zijn portefeuille waar. — Mark Rutte (@MinPres) 5 september 2022

Staghouwer (60) heeft de koning verzocht hem met ingang van dinsdag ontslag te verlenen. Staghouwers voorganger en partijgenoot Carola Schouten, inmiddels minister voor Armoedebeleid, neemt de landbouwportefeuille waar totdat er een opvolger is benoemd. Staghouwer was minister in het vierde kabinet-Rutte sinds 10 januari. Daarvoor was hij acht jaar lang gedeputeerde in het provinciebestuur van Groningen. Ook daar bestierde hij de landbouwportefeuille.

Segers: een bitter moment

ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers noemt het aftreden van zijn partijgenoot ‘een bitter moment’. ‘Dit is voor mij een verdrietige dag. Negen maanden geleden had Henk de moed om ‘ja’ te zeggen toen ik hem vroeg minister te worden. Van dichtbij heb ik gezien hoe hij alles heeft gegeven om die pittige verantwoordelijkheid waar te maken. Ook op de momenten dat het zwaar was.’ Segers moet nu op zoek naar een permanente vervanger voor Staghouwer. De ChristenUnie heeft in principe het recht een opvolger voor te dragen.

Staghouwer lag al enige tijd onder vuur van de Tweede Kamer. Tijdens Kamerdebatten oogde hij onzeker en stond hij vaak te schutteren. De rest van het kabinet had hem de taak toevertrouwd de Nederlandse veehouderij toekomstperspectief te bieden in de stikstofcrisis. Op de junidag dat zijn collega-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) strenge ammoniakreductiedoelen voor de landbouw presenteerde, had Staghouwer in een begeleidende Kamerbrief de boeren hoop moeten geven door ze een wenkend toekomstperspectief te bieden, op basis van een duurzamer verdienmodel.

Maar in de brief die Staghouwer produceerde stonden geen concrete maatregelen. Zijn falen verdiepte de vertrouwenskloof tussen het kabinet en de landbouwsector. Staghouwer kreeg van zijn medebewindslieden de opdracht een betere Kamerbrief te componeren. Die komt eind september, nadat VVD-coryfee Johan Remkes zijn eindverslag over het overleg tussen de boerenorganisaties en het kabinet heeft gepresenteerd.