Henk Otten en Forum: een ‘greep in de kas’ of de partijcultuur?

Maakte Henk Otten zich schuldig aan een ‘greep in de kas’ van Forum voor Democratie, of blies de partij de interne kwestie op om definitief met het ruziënde bestuurslid af te rekenen?

Wie Theo Hiddema hoort, neigt naar het laatste. ‘Ik heb net met de man van de kascommissie gesproken’, vertelt het Kamerlid vrijdag, ‘en die zegt ook dat de term ‘een greep in de kas’ niet klopt. Die term kunnen ze niet velen. En ze hebben mij gevraagd dat recht te zetten. Daarom moet ik ook met Thierry spreken.’

Otten verdient ‘rehabilitatie’, gaat hij verder. ‘Maar dat zeg ik vanuit mijn menselijke hart. De precieze cijfertjes ken ik natuurlijk niet.’ Het vertrokken bestuurslid, voor wie Forum drie jaar lang alles was, is er volgens Hiddema ‘heel erg slecht aan toe’. ‘Als iemand hecht aan zijn statuur als eerlijk zakenman, dan is hij het. Hij is er emotioneel onder. Zijn kinderen lezen ook de krant. Het is een menselijk drama.’

Partijleider Thierry Baudet ging vrijdag niet in op een verzoek tot commentaar van de Volkskrant, terwijl de kascommissie van Forum eerder al liet weten niets te willen zeggen tegen de krant. Toch lijkt het erop dat de betaling van 30 duizend euro door Otten aan zichzelf – voor gemaakte overuren – onderdeel was van een partijcultuur, waarin hij de man was die kon beslissen over alle uitgaven.

Zorghotel betaald

Otten trok zijn conclusies toen Forum hem donderdag op de eigen website van een greep in de kas betichtte. Toch was hij niet de enige FvD’er die wat extra’s kreeg, stelt Hiddema. Ook woordvoerder Jeroen de Vries kreeg geld ‘voor zijn royale overuren’. ‘Henk vond dat hij daar recht op had, dat hij dat verdiende.’

Voor Hiddema is het zorghotel betaald waar hij herstelde van zijn heupoperatie. ‘Ik wist helemaal niet dat dat vanuit de partij was betaald, maar ik vind het heel vriendschappelijk, heel ruimhartig. Als dat al niet mag, als kranten daar nu ook al over gaan soebatten, dan wil ik mijn oude heup terug.’

Bestuurslid Rob Rooken, dat samen met Baudet en Otten het Forum-triumviraat vormde, levert met zijn bedrijf ENEM de hostingdiensten die de partijwebsite in de lucht houdt. In 2017 kreeg hij daar zo’n 26 duizend euro voor (het jaarverslag over 2018 is nog niet gepubliceerd).

‘Het is niet alleen een website, we hebben heel wat systemen draaien’, legt Rooken uit. ‘Een bezoekerspiek als die op de verkiezingsdag in maart 2017 betekent een serieuze belasting voor een website. Daar heb je serieuze systemen voor nodig, en dat kost geld. Het zijn geen facturen met lucht.’

Als je nu googelt, kom je goedkoper uit dan die 26 duizend euro, erkent hij. ‘Zo gaat dat in de ict. Het wordt steeds goedkoper. Maar we zijn ook twee jaar verder.’

Bij het aangaan van het contract zijn er ook offertes bij andere bedrijven aangevraagd, juist om niet de schijn van belangenverstrengeling te wekken. Dat hij met zijn bedrijf financieel verbonden is aan de partij, noemt hij nu alsnog ‘onhandig’ ‘Dat zal ik eerlijk zeggen. Ik ben heel erg genegen om te zeggen: laten we de website ergens anders onderbrengen, als de mensen in de partij dat prettiger vinden.’

Eerste Kamer

Het vertrek van Otten, met wie hij ooit nog computers voor ouderen verkocht, noemt Rooken ‘heel vervelend, op z’n zachtst gezegd’. ‘Maar het kon zo niet door. We hebben er alles aan gedaan om dit binnenboord te houden. Ruzie is nooit goed. Niet voor mij, niet voor Baudet, maar primair niet voor de partij. En ook niet voor Otten.’

Zeker is dat de explosie van de machtsstrijd binnen Forum, een maand voor de volgende verkiezingen, een smeulende krater heeft geslagen in de organisatie. Otten runde de partij ‘als een militaire divisie’, ontfermde zich over de campagnes, sociale media en de interne structuur.

Vorig jaar steunde Baudet zijn medeoprichter nog in een andere hoogopgelopen vete. Een aantal FvD-prominenten drong aan op het vertrek van Otten, die alle macht naar zich toe zou trekken. Baudet moest kiezen. Hij koos Otten, en ontbond de eerder zo geprezen provinciale teams. Meerdere leden vertrokken, uit vrije wil of gedwongen.

In nog steeds bestaande appgroepen uit die tijd werd donderdagavond ‘de vlag gehesen’ toen Otten zijn biezen pakte. Baudet en Rooken zien zich daarentegen gesteld voor een acuut probleem. De mannen zullen elkaar nog vaak genoeg op het Binnenhof tegenkomen: Otten neemt sowieso zijn Eerste Kamerzetel in, zei hij vrijdag tegen EenVandaag.