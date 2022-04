Henk Nijboer wil fractievoorzitter PvdA worden, samenwerking met GroenLinks ‘smaakt naar meer’

Henk Nijboer dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Nijboer spreekt zich in zijn sollicitatiebrief positief uit over de samenwerking met GroenLinks. Die samenwerking wordt waarschijnlijk een belangrijk onderwerp in de strijd om het fractievoorzitterschap. Terwijl een groot deel van de leden positief staat tegenover samenwerking, zijn de meningen in de Tweede Kamerfractie verdeeld.

‘In onze democratie, lokaal, provinciaal en landelijk, kun je alleen met samenwerking en vereende krachten iets bereiken’, stelt Nijboer. Hij werkt zelf al vaak samen met collega’s van GroenLinks en dat ‘smaakt wat mij betreft naar meer’. Maar de vorm van die samenwerking is, aldus Nijboer, ‘niet alleen een zaak van ons als Tweede Kamerfractie, maar ook van de partij en al onze leden in het hele land’.

Linkse vuist

Nijboer zit sinds 2012 voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hij studeerde economie en is financieel woordvoerder van de fractie. De geboren Groninger is ook betrokken bij het dossier over de gaswinning in die provincie.

Hij wijst erop dat sociaaleconomische thema’s de komende tijd hoog op de agenda van de Kamer zullen staan, ‘want steeds meer mensen maken zich zorgen of zij het eind van de maand nog halen’. Met zijn economische achtergrond denkt hij in deze tijd het verschil te kunnen maken als leider van zijn fractie.

Als fractievoorzitter wil hij ook samen met de rest van de partij werken aan ‘een moderne agenda voor arbeid, wonen, onderwijs, klimaat en zorg’. Met die ‘vergezichten’ wil hij ‘een krachtige linkse vuist maken tegen de rechtse en conservatieve krachten die het nu voor het zeggen hebben’.

Potentiële kandidaten

Nijboer is nu nog alleen in de race voor het fractievoorzitterschap. Andere kandidaten hebben tot donderdag de tijd om zich kandidaat te stellen. Vrijdag kiest de fractie een nieuwe voorzitter. Andere namen die genoemd worden zijn die van Attje Kuiken, Kati Piri en Khadija Arib.

De verwachting is dat de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 op zoek gaat naar een lijsttrekker van buiten Den Haag. Maar Nijboer wil naar eigen zeggen een fractievoorzitter zijn ‘die niet op de winkel past, maar de sociaal-democratische boodschap verder brengt’.