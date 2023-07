Hemelbestormer die uit alles muziek haalde, van de accordeon tot de zingende zaag en van de tuba tot de viool

Rob Boonzajer Flaes Beeld .

Van alles wat Rob Boonzajer Flaes was, en dat was uitzonderlijk veel, bleek hij toch het meest muzikant te zijn. Althans, zo voelde het toen hij zich na een dramatische val, die zijn onstuimige leven grotendeels verwoestte, afvroeg: en nu? In 2020 viel antropoloog, schrijver, theatermaker, muzikant en zeiler Boonzajer Flaes thuis in Monnickendam zo hard van een trap dat hij ontstellend veel brak, waaronder zijn nek. Hij overleefde de kolossale klap ternauwernood en kwam tijdens de revalidatie tot het besef dat hij moest terugkeren naar zijn oudste liefde: de muziek.

Nog tijdens het herstel werd bij hem tot overmaat van ramp ongeneeslijke blaaskanker geconstateerd. Maar Boonzajer Flaes liet zich niet kisten, nog niet. De muziek voedde de levensdrang. Hij noemde zich ‘muzikant bij de gratie Gods’, met hoofdletter g. ‘Nee, Rob was in het geheel niet religieus’, zegt echtgenote Maaike Verrips, ‘maar als antropoloog begreep hij dat het leven niet helemaal maakbaar is en dat je soms moet luisteren naar een innerlijke stem. De val bracht hem terug bij het besef dat hij in wezen muzikant was. In zijn mateloosheid had Rob de muziek veronachtzaamd, door zich steeds te bekwamen in nieuwe bezigheden.’

Ziek en gebutst begon Boonzajer Flaes met lotgenoten het muzikale theatergezelschap De Navertellers, waarmee hij vanaf juni 2021 ging toeren. Adriaan van Dis zag het overrompelende muziekprogramma en schreef over ‘ouwe jongens die de dood in de ogen hebben gekeken en die ondanks hun half geheelde botbreuken, chemokuren en pillen het gips van het plafond spelen’. De Navertellers ontroerden Van Dis met wat hij omschreef als ‘een virtuoze verkenning van de grenzen van verval en dood’.

Rob Boonzajer Flaes, die op 15 juni op 76-jarige leeftijd overleed, studeerde economie, maar werd antropoloog. Hij was veelzijdig en begaafd, leefde groots en meeslepend, was niet egoïstisch maar gul en gastvrij. Ook als muzikant was hij veelzijdig, en dat had hij te danken aan zijn grootvader Leo Leenders, een multi-instrumentalist, die met klarinet, saxofoon, viool en piano de stomme film van geluid voorzag. ‘Een echte muzikant kan overal muziek uit halen’, hield opa Leo hem voor, en Robbie nam het ter harte.

De Sissies en Orkater

Van de accordeon tot de zingende zaag en van de tuba tot de viool, Boonzajer Flaes haalde er op virtuoze wijze muziek uit. Hij begeleidde de zingende zusjes Gerrie en Dorine van der Klei (De Sissies), speelde bij Orkater en Het Werktheater en omarmde de muziek opnieuw na een carrière als antropoloog bij de Universiteit van Amsterdam en, onder meer, het bestieren van een cultureel adviesbureau.

De Navertellers zette hij op met vriend Terts Brinkhoff, accordeonist en bedenker van het festival Boulevard of Broken Dreams, dat later De Parade werd. Ze sleurden als ‘fanatieke hemelbestormers’, zoals ze zichzelf noemden, Paul Prenen, Kees van der Vooren en Toon Agterberg met zich mee het podium op. Brinkhoff: ‘Rob was dwingend, druk, het ging maar door, de invallen regen zich aaneen. Ik dacht weleens: man, hoeveel hersens heb jij wel niet? Misschien had hij wel te veel hersens. Rob was te gek goed, en ook goed gek.’

Tot maart dit jaar bleef Boonzajer Flaes excelleren op het plankier. Toen was hij op en kondigde zich het einde aan. Brinkhoff: ‘Op het laatst vroegen we: ‘Kunnen we nog langskomen?’ ‘Ja hoor’, was het antwoord, ‘en nemen jullie vooral je instrumenten mee.’ Robs boodschap was: ‘Blijf muziek maken, want als je dan toch aan de hemelpoort moet kloppen, kun je maar beter vrolijk zijn.’’

Vrouw Maaike en de zonen Boris, Dirk en Ties zijn er vol in meegegaan. Verrips: ‘Ja, ook aan zijn sterfbed, we zijn tot op het allerlaatst met hem blijven zingen.’